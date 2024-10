Récord de incidentes antisemitas: 324 casos en una sola semana

El Centro de Investigación sobre el Antisemitismo (ARC) del Movimiento de Combate al Antisemitismo (CAM) registró 324 incidentes antisemitas en todo el mundo la semana pasada, anunció el centro el lunes. Esto representa casi el doble del mayor número de incidentes antisemitas en una sola semana de monitoreo en los últimos cinco años.

Más del cuarenta por ciento de los incidentes registrados tuvieron lugar en campus universitarios, marcando la cifra más alta desde la aparición de campamentos anti-Israel en abril de este año.

Antisemitismo en todo el mundo

En septiembre, se publicó un informe del ex juez jefe de Nueva York, Jonathan Lippman, que pedía una revisión significativa del sistema del City College of New York (CUNY) para abordar "los niveles de antisemitismo y discriminación que existen en los campus de CUNY hoy en día".

El CEO de CAM, Sacha Roytman Dratwa, comentó sobre los hallazgos del informe, diciendo: "El mundo no puede seguir como si nada hubiera cambiado. Esta semana, el Movimiento de Combate al Antisemitismo registró el mayor número de incidentes antisemitas desde nuestra fundación hace más de cinco años. Creemos que también es la semana con el mayor número de ataques contra judíos desde el fin del Holocausto". Un campamento de protesta en apoyo de los palestinos, en la Universidad de California, Berkeley, en abril. El problema del estallido de las protestas contra Israel ha sido la participación de muchos miembros del profesorado en la reformulación de la noción de Palestina, sostiene el escritor. (credit: CARLOS BARRIA / REUTERS)

La semana pasada, después del primer aniversario de la masacre del 7 de octubre, manifestantes enmascarados pro Palestina irrumpieron en la oficina de un profesor judío en la Universidad de Melbourne en Australia en una supuesta protesta por su conexión académica con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Dratwa agregó: "Decimos a la gente de todo el mundo que tienen dos opciones: quedarse parados y mirar, sabiendo que el odio eventualmente se volverá en su contra. O levantarse y tomar una postura. Si estás listo para tomar acción, únete a nosotros. Este llamado es para personas de todas las religiones, unámonos contra el odio".