Twitch restablece acceso en Israel tras un año de bloqueo

Twitch, la plataforma de transmisión de video en vivo propiedad de Amazon, restableció las inscripciones desde Israel el lunes después de que se informara que la plataforma había deshabilitado el acceso desde direcciones IP israelíes durante más de un año.

Esto sigue a informes de varias personas que no pudieron registrarse en Twitch debido a que sus direcciones IP, que identifican los dispositivos en una red o en Internet, estaban bloqueadas.

El soporte de Twitch publicó una declaración en X/Twitter el lunes abordando el problema, admitiendo que, tras la masacre del 7 de octubre, había "deshabilitado temporalmente las inscripciones con verificación por correo electrónico en Israel y Palestina".

Twitch agregó que "involuntariamente" olvidó reactivar las inscripciones por correo electrónico, calificándolo como un "error inaceptable".

Had to check it for myself and saw that Twitch actually blocks users from registering using Israeli IPs. They don't show it in the UI (a generic error is shown) but it does appear in the raw HTTP response. Crazy. https://t.co/oiVmC3IKHO pic.twitter.com/OmYIs9JoGV