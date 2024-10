Exministro francés afirma: "Francia siempre ha sido antisemita"

"Francia siempre ha sido antisemita", declaró el exministro de Relaciones Exteriores francés Bernard Kouchner a la emisora judía de París Radio J el domingo en una conversación sobre Israel, la guerra en Gaza y el antisemitismo francés.

"El antisemitismo es la creencia de los necios", dijo Kouchner, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de 2007 a 2010 bajo el presidente Nicolas Sarkozy, al entrevistador.

"Cuando no hay nada en qué pensar, se recurre al antisemitismo. Cuando hay algún tipo de desgracia, se recurre al antisemitismo. Es una enfermedad muy profunda".

Al preguntarle si creía que el antisemitismo que desencadenó el Holocausto estaba ocurriendo de nuevo, Kouchner respondió que "nunca realmente se detuvo". Los abuelos paternos de Kouchner huyeron de los pogromos rusos y se trasladaron a Francia, solo para ser posteriormente deportados y asesinados en Auschwitz.

"Francia siempre ha sido antisemita", continuó, añadiendo que, sin embargo, la hostilidad había aumentado en el último año.

Unos manifestantes exhiben una pancarta en la que se lee ''Olimpiadas del genocidio'' y banderas palestinas durante un partido de fútbol entre Israel y Paraguay en los Juegos Olímpicos de Verano celebrados en París en julio. El antisionismo se ha convertido en un importante vehículo para el resurgimi (credit: BENOIT TESSIER/REUTERS)

Esto sucede después de que el Servicio de Protección de la Comunidad Judía le dijera al Jerusalem Post en julio que había habido un aumento del 1000% en incidentes registrados de antisemitismo en 2023 en comparación con el año anterior, estableciendo una nueva norma base para el antisemitismo en 2024.

Parte de la razón de este odio hacia los judíos, le dijo al entrevistador, radica en la falta de educación; "Muchos jóvenes franceses ni siquiera saben qué es el Holocausto".

Kouchner lamentó la falta de conocimiento de la historia judía: "Hablamos de colonización, de odio, de expansión territorial, de genocidio. Pero hablamos de genocidio sin saber realmente lo que significa".

Sin embargo, agregó que, con la guerra, muchos podrían encontrar difícil "no ser antisemitas cuando ven la destrucción causada por el ejército israelí en Gaza".

Cuando se le preguntó si estaba diciendo que era normal ser antisemita, dijo que "no es normal", pero no una reacción sorprendente, dada la guerra, la devastación y la destrucción.

Hablando sobre la guerra en Gaza y en la región más amplia, Kouchner dijo que si bien apoyaba plenamente el derecho de Israel a retaliar, e incluso a existir, consideraba que la respuesta a la masacre del 7 de octubre era desproporcionada.

"Es una guerra desproporcionada. La respuesta militar de Israel después del 7 de octubre fue legítima y necesaria, la esperábamos. Pero seguir así y solo tener una solución militar es un error."

Sin embargo, afirmó que "Era imposible no reaccionar ante aquellos que mataron a 1,200 personas y secuestraron a 300 personas."

Aunque Koucher dijo que la reacción de Israel fue "extremadamente brutal", continuó diciendo que "es lo que es; Israel tuvo que reaccionar."

"Israel quiere vivir, yo quiero que Israel viva", agregó.

Kouchner enfatizó que su problema no era con Israel, sino con la guerra. Como médico y político, agregó que había pasado su vida "tratando de detener guerras, con diversos grados de éxito, y también ayudando a tratar a los heridos."

Embargo de armas

A pesar de su aversión a la guerra, Kouchner criticó enérgicamente la llamada del presidente francés Emmanuel Macron para no suministrar armas a Israel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, habría dicho que el primer ministro Benjamin Netanyahu no debe olvidar que Israel fue creado por una resolución de la ONU (credit: THAIER AL-SUDANI/REUTERS/MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST/REUTERS/STEPHANE MAHE)

Macron dijo a principios de este mes que los envíos de armas utilizadas en el conflicto en Gaza deberían detenerse como parte de un esfuerzo más amplio para encontrar una solución política.

"Me entristeció escuchar al Presidente de Francia - y por lo tanto a Francia - hablar así", dijo. "Él no es un hombre ignorante; conoce la historia de los judíos".

Añadió que Macron había mostrado un "nivel de agresión hacia Israel" que consideraba injustificado.

"No estoy diciendo que sea odio, pero su nivel de condena hacia Israel es desproporcionado a lo que sucedió", continuó.

"Fue un grave error".