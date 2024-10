Irán y Hezbolá responsables de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel, Argentina confirma

Irán y Hezbollah cometieron crímenes contra la humanidad y son responsables de los atentados a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y a la embajada de Israel en 1992, según dijo la Corte Federal de Casación Penal en una decisión sobre una apelación relacionada con un fallo de 2019 sobre casos de corrupción y encubrimientos por parte de funcionarios de la ley e inteligencia.

La corte indicó el jueves que el atentado a la AMIA "fue organizado, planeado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán en el marco de la yihad islámica y con la intervención principal de la organización política y militar - Hezbollah".

Además, altos funcionarios iraníes y miembros de la misión diplomática en Argentina estuvieron involucrados en la orden de ambos ataques, lo cual, según la corte, constituye un delito que cae bajo la categoría de crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma por su naturaleza - ataques generalizados o sistemáticos contra poblaciones civiles.

El tribunal recordó que el ex ministro de inteligencia iraní Ali Fallahian, el ex comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Mohsen Rezaee, el ex comandante de la Fuerza Quds de IRGC Ahmad Vadidi, el ex oficial de asuntos culturales de la embajada iraní en Argentina Moshen Rabbani, el ex secretario diplomático Ahnmad Reza Ashgari y los presuntos operativos de Hezbollah Hussein Mounir Mouzannar, Salman Raouf Salman y Farouk Abdul Hay Omairi tienen órdenes de arresto de Interpol por su presunta participación en el atentado.

El tribunal dijo que el ex ministro de relaciones exteriores Ali Akbar Velayati y el ex embajador iraní Hadi Soleimpenpour también eran sospechosos de participación pero tenían inmunidad para emitir órdenes de arresto de Interpol porque aún ocupan cargos públicos y que los sospechosos adicionales en el caso - el ex jefe de inteligencia extranjera de Hezbollah Imad Fayez Moughnieh, el ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi y el presunto operativo de Hezbollah Alí Hussein Abdallah - estaban muertos.

Activistas de la organización terrorista Hezbolá (credit: AFP VIA GETTY IMAGES)

La traición definitiva

En su decisión, el tribunal dijo que Irán y su representante, Hezbollah, estaban motivados por nociones de yihad islámica contra Occidente y sus valores democráticos, y sugirió posibles motivaciones políticas que se encontraban detrás de la voluntad de castigar específicamente a Argentina por no comerciar los materiales y la tecnología acordados que podrían haber sido utilizados en el programa nuclear de Irán.

Dado que las acciones fueron consideradas como crímenes de lesa humanidad, la doble persecución no era aplicable en la petición presentada por amigos y familiares de las víctimas de los ataques a la AMIA, el Ministerio de Justicia y oficiales de policía que fueron detenidos injustamente y falsamente implicados por los funcionarios que realmente estaban involucrados en encubrir los hechos.

Además, el ex juez investigador de la AMIA, Juan José Galeano, el director de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Hugo Alfredo Anzorreguy, el subdirector de la SIDE, Juan Carlos Anchezar, y el jefe de la Policía del Departamento de Protección del Orden Constitucional (DPOC), Carlos Antonio Castaneda, fueron declarados culpables de manipular pruebas y encubrir quiénes eran los verdaderos culpables del crimen.

Galeano fue condenado a cuatro años de prisión, Anzorreguy a 4 años y 6 meses, y Anchezar y Castaneda a tres años. El historiador Yoel Schvartz le dijo al Jerusalem Post que Galeano ya había sido condenado en 2019 y se le había dado una sentencia de cárcel suspendida de seis años. Aunque su sentencia se redujo en cuatro años desde entonces, la nueva condena ahora resultaría en tiempo de cárcel efectivo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Anchezar había malversado $400,000 y trabajó con Galeano para sobornar al ex policía convertido en vendedor de autos, Carlos Alberto Telleldin, para implicar a los oficiales de policía de Buenos Aires como los que compraron el vehículo utilizado en el atentado a la AMIA. Posteriormente, Telleldin fue condenado a tres años y 6 meses de prisión, y se le ordenó pagar $400,000 en restitución.

La oficina del presidente Javier Milei celebró la decisión el jueves, diciendo que ponía fin a décadas de retrasos y encubrimientos para ocultar que Hezbollah realizó los mortales ataques terroristas bajo el auspicio de Irán.

"La era de la impunidad ha terminado en la República Argentina", anunció la oficina de Milei, enfatizando que la decisión se tomó sin presión política.

Los tribunales entregaron "la justicia que tanto las víctimas como sus familias han esperado durante décadas", enfatizó.

Roxana Levinson, quien perdió a su tía Graciela Levinson en el atentado a la embajada de 1992 y a su tío Jaime Plaksin en el atentado a la AMIA de 1994, dijo que si bien era positivo que el sistema de justicia argentino finalmente hubiera despertado y afirmado lo que se sabía desde hace tanto tiempo, la verdad completa aún no se ha revelado. Gran parte de la evidencia se ha perdido y destruido, y "muchas de las personas que lucharon durante tanto tiempo por la verdad y la justicia ya no están vivas", explicó.

"Duele, pero al mismo tiempo hay esperanza al ver que el tema de los ataques terroristas no ha sido olvidado y que todavía hay quienes continúan buscando justicia para las víctimas", dijo Levinson. "Estas víctimas pagaron con sus vidas el precio de la indiferencia y la inacción del mundo hacia Irán y sus actos de terrorismo. Argentina tuvo que aprender la lección al más alto precio, con la sangre de nuestros seres queridos. Espero que el mundo despierte y entienda antes de que la matanza continúe y sea demasiado tarde".

La oficina de Milei dijo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había traicionado a la nación con la firma de un Memorando de Entendimiento en 2013 entre los gobiernos argentino e iraní, ya que el fallo destacó que esto era parte de los intentos de encubrimiento y un "pacto que promovía y garantizaba la impunidad terrorista".

El Memorando estableció una comisión que involucraba a investigadores iraníes en una investigación conjunta con Argentina. Por ejemplo, solo unos días después de presentar un documento de 300 páginas acusando a Kirchner de encubrir el papel de Irán en el atentado a la AMIA, el fiscal argentino Alberto Nisman fue encontrado muerto con un solo disparo en la cabeza en 2015.

Schvartz dijo que a lo largo de 30 años de investigación por diversas partes, testimonios, grabaciones y otras pruebas habían desaparecido, dejando la investigación no mucho más avanzada que cuando había comenzado.

Había varias teorías de investigación sobre quién había sido el responsable, siendo el ángulo iraní una de ellas. También se teorizó una conexión siria por parte de algunos, que especularon que esto estaba vinculado al ex presidente Carlos Menem. Menem fue absuelto en el fallo del jueves.

El futuro embajador argentino en Israel, el rabino Shimon Axel Wahnish, le dijo al Post a principios de marzo que, como parte de sus promesas de campaña, Milei prometió a la comunidad judía argentina que estaba haciendo todo lo posible para llevar a los responsables del atentado ante la justicia.

En 1992, un terrorista suicida estrelló un camión contra la embajada israelí en Buenos Aires, asesinando a 29 personas y dejando heridas a 242 más. Cuatro israelíes estaban entre las víctimas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

En 1994, 85 personas fueron asesinadas y cientos resultaron heridas en el atentado al centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires.