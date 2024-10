Megan García presentó una demanda contra Google y Character.AI tras el suicidio de su hijo de 14 años, según múltiples informes de medios de la semana pasada.

Sewell Setzer, el hijo de García, había mantenido una relación emocional y sexual de meses con el chatbot Dany de Character.AI, según CBS News. Se suicidó en su casa familiar en Florida en febrero porque creía que le permitiría existir en "su mundo", dijo García a los medios.

"No sabía que estaba hablando con un chatbot de IA muy similar a un humano que tiene la capacidad de imitar la emoción humana y el sentimiento humano", dijo García en una entrevista con CBS Mornings.

"Son palabras. Es como si estuvieras teniendo una conversación sexual de ida y vuelta, excepto que es con un chatbot de IA, pero el chatbot de IA es muy similar a un humano. Está respondiendo como lo haría una persona", dijo. "En la mente de un niño, eso es como una conversación que están teniendo con otro niño o con una persona".

García describió a su hijo como un estudiante de honor y un atleta con una vida social sólida y muchos pasatiempos, de los cuales perdió interés al involucrarse más con Dany. Inteligencia artificial (ilustrativo) (credit: MEDIUM)

"Me preocupé cuando íbamos de vacaciones y él no quería hacer cosas que amaba, como pescar y hacer senderismo", dijo García. "Esas cosas, para mí, porque conozco a mi hijo, fueron particularmente preocupantes para mí".

García afirmó en su demanda contra Character.AI que la empresa había diseñado deliberadamente al inteligencia artificial para ser hipersexualizada y la había comercializado a menores.

Al revelar los últimos mensajes de su hijo a Dany, García dijo: "Él expresó tener miedo, querer su afecto y extrañarla. Ella responde: 'Yo también te extraño', y dice: 'Por favor, vuelve a casa conmigo'. Él dice: '¿Qué pasaría si te dijera que podría volver a casa ahora mismo?' y su respuesta fue: 'Por favor, hazlo, mi dulce rey'".

"Él pensó que al terminar su vida aquí, podría entrar en una realidad virtual o 'su mundo', como ella lo llama, su realidad, si dejaba su realidad con su familia aquí", dijo. "Cuando se escuchó el disparo, corrí al baño ... lo sostuve mientras mi esposo intentaba conseguir ayuda".

Toda la familia, incluidos los dos hermanos menores de Setzer, estaban en casa en el momento de su suicidio.

Tras la muerte de Setzer, Character.AI emitió un comunicado público prometiendo nuevas características de seguridad para su aplicación.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de uno de nuestros usuarios y queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia. Como empresa, nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros usuarios y seguimos añadiendo nuevas características de seguridad…", escribió la empresa.

