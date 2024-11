Pequeña mayoría de votantes en EE.UU. cree que el apoyo a Israel es excesivo

Una estrecha mayoría de votantes dijo que el apoyo de Estados Unidos a Israel es demasiado fuerte, según los resultados preliminares de la encuesta de salida de Estados Unidos el martes por la noche.

El 32% dijo que sentían que el apoyo era demasiado fuerte, el 31% dijo que no era lo suficientemente fuerte, y el 31% respondió que sentían que el apoyo estaba bien.

En cuanto a la política interna, el 39% de los votantes dijo que los inmigrantes indocumentados deberían ser deportados, mientras que el 57% dijo que deberían poder solicitar un estatus legal.

El 45% de los votantes dijo que sus finanzas personales son peores que hace 4 años, más del doble del número que informó lo mismo en 2020.

La economía fue el incentivo principal detrás de las decisiones de voto, con un 31% diciendo que la economía era lo más importante para su voto, el 11% sobre inmigración, el 14% sobre aborto, el 35% sobre democracia y el 4% sobre política exterior.

Votantes en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 durante la jornada electoral en el Southeast Academic Center de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/CARLOS OSORIO)

Demográfico

Según Reuters, hasta el momento el 53% de los votantes han sido mujeres, en comparación con el 52% en la encuesta de salida de 2020.

En cuanto a la identidad racial, el 71% de los votantes eran blancos, en comparación con el 67% en 2020. El porcentaje de votantes negros disminuyó del 13% en 2020 al 11%, y el porcentaje de hispanos del 13% al 12%, según la investigación de Edison.

Demográficamente, otro resultado de las encuestas de salida fue una disminución en los votantes con un título universitario.

El 39% de los votantes, una ligera mayoría, creían que los inmigrantes indocumentados deberían ser deportados. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Una mayoría del 51% de los votantes dijo que confiaban más en Harris en asuntos de aborto, pero una mayoría del 51% confiaba más en Trump en asuntos económicos.

Un alto porcentaje, el 73%, dijo que sentían que la democracia estaba bajo amenaza.

Encuestas de salida de los primeros estados

Los resultados preliminares de la encuesta de salida de Carolina del Norte mostraron que el 43% veía favorablemente a Trump, y el 48% a Harris. El 69% de los votantes eran blancos, el 23% negros y el 8% hispanos.

En Georgia, el 46% dijo que veían favorablemente a Trump, y el 49% dijo que veían favorablemente a Harris. La mayoría de los votantes eran blancos.

En Pennsylvania, el 46% veía a Harris favorablemente y el 47% a Trump.

En Arizona, Trump y Harris eran igualmente favorecidos con un 46%.

En Michigan, el 48% veía a Harris favorablemente y el 45% a Trump.

En Nevada, el 47% veía a Trump favorablemente y el 44% a Harris.

En Wisconsin, el 44% veía a Trump favorablemente, mientras que el 47% veía a Harris así.