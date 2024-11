Aumento en la Alia: Judíos de todo el mundo ven a Israel como su futuro, a pesar de los desafíos

Durante la conferencia "Aliyah en Tiempos de Guerra" organizada por el Jerusalem Post, Shay Felber, Director de la Unidad de Aliyah y Absorción y Subdirector General de la Agencia Judía, compartió ideas sobre el reciente aumento en las solicitudes de Aliyah y los esfuerzos para ayudar a los inmigrantes en medio del clima geopolítico actual.

Felber describió la situación como un momento único para la Aliyah, marcado por un fuerte y creciente deseo entre los judíos de todo el mundo de mudarse a Israel, especialmente desde el 7 de octubre, cuando se intensificaron las hostilidades.

"Desde el inicio de la guerra, hemos visto un aumento en la demanda de Aliyah de todas partes del mundo", dijo Felber, resaltando el alcance global de esta tendencia. Señaló un aumento sin precedentes en el interés, especialmente desde Europa occidental, y particularmente desde Francia, donde las solicitudes de Aliyah han aumentado en más del 400%.

"En promedio, son más de 6,000 personas expresando su intención de hacer Aliyah", agregó, explicando que esta oleada de interés se extiende a comunidades en el Reino Unido, Estados Unidos y otros países occidentales.

Felber hizo hincapié en que, si bien el antisemitismo y las preocupaciones de seguridad son ciertamente factores, la tendencia actual de Aliyah está impulsada por una conexión más profunda con Israel. "La gente nos está diciendo que ven a Israel como su hogar, independientemente de lo que estemos atravesando", explicó.

Incluso frente a amenazas de Hamas, Hezbollah e Irán, las personas sienten un renovado sentido de solidaridad con Israel, dijo Felber. "Ven la situación en Israel y miran hacia el futuro, sabiendo que eventualmente, ganaremos. Piensan para sí mismos, 'Este es el lugar donde queremos estar en el futuro'".

Cuando se le preguntó sobre el desafiante proceso de Aliyah, Felber alentó a los solicitantes a planificar y prepararse meticulosamente. Destacó la importancia de aprender hebreo, explorar oportunidades laborales y establecer un presupuesto realista antes de la llegada. "Aliyah no comienza cuando aterrizas en Israel. Comienza antes de hacer Aliyah", explicó.

Felber instó a los posibles inmigrantes a utilizar el apoyo y la información ofrecidos por la Agencia Judía y otras organizaciones. "Inviertan tiempo en prepararse", aconsejó, asegurando que los nuevos inmigrantes podrían tener una transición más fácil.

Felber detalló la respuesta de la Agencia Judía a la situación actual, señalando que han intensificado el apoyo a través de tres canales principales. "En primer lugar, nos estamos centrando en la preparación para la Aliyah", explicó, mencionando eventos realizados en todo el mundo, incluidos en Francia y Brasil, para conectar con aquellos interesados en dar el paso.

En segundo lugar, la organización amplía las oportunidades de empleo y los programas de capacitación para nuevos inmigrantes. Estos programas van desde cursos de hebreo hasta capacitación profesional en campos como la tecnología de la información, ayudando a los Olim a integrarse de manera más fluida.

Finalmente, Felber destacó un aumento en las familias jóvenes entre los nuevos solicitantes. "Más del 40% de los interesados en la Aliyah son familias jóvenes", compartió, explicando que los nuevos programas diseñados para este grupo demográfico tienen como objetivo apoyar sus necesidades únicas.

Equilibrar la respuesta a crisis con la planificación a largo plazo es esencial, señaló Felber. Para aquellos que enfrentan amenazas inmediatas, la organización acelera el proceso. Pero para otros, aconseja una preparación reflexiva. "Queremos que la Aliyah sea parte de la reconstrucción de Israel", explicó, subrayando el compromiso de la Agencia Judía de apoyar a los inmigrantes para que se conviertan en miembros bien preparados de la sociedad israelí.

Sin embargo, para aquellos que lidian con preocupaciones intensas en el extranjero, especialmente en lugares como Sudáfrica, donde el sentimiento anti-Israel es fuerte, la organización adopta un enfoque activo. "Estamos físicamente allí, no solo en la línea directa", dijo, enfatizando la presencia y disposición de la Agencia Judía para ayudar directamente.

Felber respondió a una pregunta sobre cómo podrían cambiar los patrones de Aliyah en el futuro, compartiendo que la Agencia Judía está desarrollando más programas a largo plazo, especialmente para jóvenes. "Estamos invirtiendo en programas junto con el Ministerio de Aliyah e Integración", dijo, mencionando oportunidades educativas para graduados de secundaria y estudiantes universitarios.

La organización alienta a los jóvenes a estudiar en Israel en medio del creciente antisemitismo en los campus universitarios globales. "Estamos ofreciendo programas en los que puedes venir tan pronto como termines la escuela secundaria", dijo Felber, añadiendo que este compromiso temprano ayuda a los jóvenes a conectar con Israel y potencialmente decidir hacerlo su hogar permanente.

También habló sobre el programa Masa de la Agencia Judía, que proporciona a los adultos jóvenes experiencias inmersivas en Israel. "Masa es una excelente manera de explorar Israel", dijo, haciendo referencia a cómo programas como este fomentan una experiencia positiva en Israel que a menudo lleva a los participantes a hacer Aliyah. Como él lo expresó, "Si tienen una experiencia positiva, harán Aliyah".

Felber reflexionó además sobre el significado de hacer Aliyah, dirigiéndose a aquellos que están considerando la mudanza. "Entendemos que hacer Aliyah implica renunciar a algo", reconoció. "Pero lo más importante es que estás mejorando tu vida. Te estás prometiendo a ti mismo la continuidad judía y la oportunidad de ser parte de la mayoría, no de la minoría". Él enfatizó el vínculo especial que los Olim desarrollan con Israel, diciendo, "Una vez que sientes esa conexión, sabes que este es tu hogar".

Felber compartió un último sentimiento sobre la calidez que aguarda a los nuevos inmigrantes. "Conocerás a maravillosos israelíes en el autobús que dirán, '¿Tienes un problema? Kadima [vamos]. Te ayudaremos".