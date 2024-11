Ex profesora de Harvard: Di clases mientras cadáveres yacían en Israel

La profesora Michal Bar-Asher Siegal, Vicepresidenta de Compromiso Global en la Universidad Ben-Gurion, fue invitada a ocupar su puesto mientras trabajaba como profesora visitante en la Universidad de Yale y justo antes de mudarse para enseñar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Entonces, sucedió el 7 de octubre.

"Estaba en Harvard enseñando, y lo que experimenté me impactó", dijo al Jerusalem Post en "Regreso a casa: Aliá en tiempos de guerra", una conferencia sobre los desafíos de hacer aliá mientras la región está en conflicto y el antisemitismo ha aumentado en todo el mundo.

"Tuve que ir a enseñar el 9 de octubre y pasar por cientos de protestas gritando 'Palestina libre', 'Desde el río hasta el mar'", dijo. "Todavía había cuerpos en las calles en Israel. Tuve que levantarme de la cama y enseñar y enfrentar tanto odio hacia Israel, y la conversación se centró en el derecho de Israel a existir. Prof. Michal Bar-Asher Siegal, Vicepresidente de Compromiso Global de la Universidad Ben-Gurion (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

"Los sentimientos anti-Israel eran tan prevalentes", continuó. "Al final de mi semestre, regresé a Israel con mi familia, pero mis estudiantes judíos que estaban en el campus, nunca olvidaré verlos y hablar con ellos mientras esto sucedía."

Cuando le preguntaron sobre los boicots académicos, Bar-Asher Siegal dijo: "Honestamente, incluso si tienes críticas hacia Israel o la participación de Israel en Gaza o la política de Israel, boicotear la academia es probablemente lo más estúpido o lo peor que puedes hacer para luchar contra la política israelí en Gaza y Líbano por la simple razón de que la academia es el lugar para la libertad de expresión: la multivocalidad. Tenemos estudiantes palestinos y árabes sentándose junto a estudiantes israelíes. La verdadera conversación está teniendo lugar en los campus académicos".

Bar-Asher Siegal se decepcionó al notar que la mayoría del odio provenía de las humanidades: la disciplina a la que pertenece.

"Hay colegas míos... y me entristeció y sorprendió la aproximación simplista de mal y bien y maldad... y cuán fácil y rápidamente Hamas recibió apoyo", dijo. "Tengo que decir que mi mayor malentendido es cómo pasaron de la crítica a la ocupación, que es una cosa, a hablar sobre el derecho de Israel a existir... La gente ni siquiera sabe qué río y mar".

"Nosotros, como académicos, deberíamos saber mejor", continuó. "Sigo siendo una firme creyente en el conocimiento, la educación y en enseñar a las personas lo que hay, y tengo que decirles, escuchamos las voces fuertes, y creo que siguen siendo la minoría dentro de la academia; la gran mayoría de las personas que conozco y que conocen nuestra investigación saben que es buena investigación, [que] quieren seguir trabajando con nosotros".

Agregó: "Creo que la gran mayoría de personas están con nosotros, pero deberíamos ser mejores enseñando y educando a las personas sobre la complejidad de la situación aquí en el terreno".

Para los israelíes o judíos de la diáspora que desean estudiar en inglés y se sienten marginados, Bar-Asher Siegal dijo que la Universidad Ben-Gurion es una excelente alternativa.

"Ofrecemos una variedad de programas internacionales para estudiantes de posgrado, programas de maestría, postdoctorados", dijo. "Tenemos una licenciatura completa en sostenibilidad; puedes venir a estudiar en el campus de Eilat y nadar con delfines. Puedes venir y aprender sobre energía solar, y puedes estudiar en Ben-Gurion en Beersheba, que es el mejor campus que Israel tiene para ofrecer. Y la agenda de Ben-Gurion es que no tenemos programas separados para estudiantes internacionales. Todo nuestro programa internacional está completamente integrado con los estudiantes israelíes. Vienes con nosotros, estudias en clase junto a los estudiantes israelíes. Estudias con ellos, lado a lado. Esta es nuestra política, nuestra ideología, y es un campus maravilloso".

Sin embargo, aquellos que buscan promover la tolerancia internacional tienen un lugar muy fascinante para buscar recursos: la historia.

"Yo soy profesora de Judaísmo Rabínico", dijo Bar-Asher Siegal. "Estudié a judíos y cristianos en el primer siglo d.C., especialmente en un texto llamado el Talmud Babilónico. Estaba enseñando [en Harvard] sobre la ley entre judíos y cristianos en esos primeros siglos, y lo que llamamos diálogo interreligioso, cómo esos dos grupos sufrieron masacres y persecuciones a lo largo de los siglos, y cómo esos dos grupos religiosos vivieron uno al lado del otro. Tenemos, sabes, cristianos en el cuarto siglo ayunando en Yom Kippur. Y tenemos judíos que observan algún concepto teológico en el cristianismo y dicen, 'Oh, eso podría funcionar para nosotros'.

"Estaba enseñando eso mientras mi país, mi familia, mis amigos y mi comunidad estaban sufriendo un conflicto interreligioso diferente que estaba ocurriendo en el terreno", continuó. "Tenemos que aprender cómo la historia lo superó, cómo logramos vivir a través de la historia, las luchas y conflictos religiosos, y cómo logramos que funcionara en siglos anteriores, e intentar aprender lecciones de los horribles períodos por los que estamos viviendo".