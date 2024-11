Cambio en las relaciones Estados Unidos-Israel: Trump 2.0 no necesariamente será Trump 1.0

El pasado es un predictor imperfecto del futuro, o – en términos más directos – lo que fue no necesariamente será lo que será. Podría serlo, pero no necesariamente lo será.

Este principio es importante tenerlo en cuenta al evaluar el impacto de la sorprendente victoria del martes del presidente saliente y futuro Donald Trump. Obviamente, hubo alivio y satisfacción en Jerusalén por los resultados de las elecciones, ya que se asume que Jerusalén tendrá un camino más fácil con la presidencia de Trump que con una presidencia de Kamala Harris.

Esta suposición no se basa en el aire, sino en la historia reciente: Jerusalén tuvo un camino mucho más fácil con Washington durante el primer mandato de Trump que durante el mandato del presidente de EE. UU. Joe Biden. La expectativa era que una presidencia de Harris hubiera continuado el tono y enfoque de las políticas de Biden hacia Israel, aunque quizás sin el mismo calor hacia el estado judío que sintió y demostró el presidente saliente.

Durante su primer mandato, Trump tomó numerosas medidas, desde trasladar la Embajada de EE.UU. a Jerusalén, hasta reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, hasta la intermediación de los Acuerdos de Abraham, que demostraron una alineación sin precedentes con las prioridades de Israel. El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump aparece en una valla publicitaria de felicitación por las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en Tel Aviv, Israel, el 6 de noviembre de 2024. (credit: THOMAS PETER/REUTERS)

¿Podrían continuar esas políticas proisraelíes? Sin duda podrían, pero Trump 2.0 no necesariamente será una continuación de Trump 1.0. Por más tranquilizadores que hayan sido los gestos pasados de Trump, su segundo mandato - y su relación con Israel - serán moldeados por nuevas circunstancias, nuevas prioridades y nuevas personalidades a su alrededor.

Por ejemplo, constitucionalmente impedido de postularse nuevamente para presidente, Trump regresará a la Casa Blanca el 20 de enero sin deberle nada a nadie. Aunque obviamente querrá asegurarse de que su partido gane las elecciones de medio término, sus políticas no estarán tan influenciadas por consideraciones políticas clásicas - lo que dirá o pensará una de sus principales bases electorales - como lo estuvieron durante su primer mandato.

No es como si realmente tuviera que considerar el voto judío en sus cálculos - nunca tuvo el voto judío, aunque su porcentaje de voto judío el martes, al menos según la encuesta de salida de Fox News, aumentó del 24% en 2016, al 30% en 2020, al 32% en la elección más reciente - un aumento del 8% en ocho años, no insignificante en elecciones reñidas en estados disputados.

Pero el público objetivo de algunas de sus políticas hacia Israel no eran los judíos, sino más bien los votantes evangélicos cristianos, un grupo central de su base. Como dijo en la campaña de 2020 al hablar sobre su decisión de trasladar la embajada a Jerusalén: "Eso es para los evangélicos. Saben, es increíble con eso, los evangélicos están más emocionados por eso que la gente judía. Es increíble".

No solo el hecho de que no vaya a postularse nuevamente significa que no tiene que hacer nada por una determinada comunidad, y, por cierto, las elecciones del martes mostraron que su base también se está ampliando y volviéndose más diversa, sino que tampoco estará tan preocupado por los posibles donantes. Uno de sus mayores donantes en la campaña actual (por el orden de los $100 millones) fue Miriam Adelson, la viuda de Sheldon Adelson, quien lo respaldó fuertemente en sus elecciones anteriores.

¿Cambiarán las prioridades de Trump?

¿Cambiarán las prioridades de Trump?

Sin la necesidad de asegurar votos o dólares de campaña, las prioridades de Trump pueden cambiar, dejando espacio para diferentes dinámicas.

Otro factor clave que dará forma a sus políticas será su círculo interno. En su mandato anterior, el asesor y yerno firmemente pro-Israel Jared Kushner desempeñó un papel fundamental en numerosas cuestiones, incluido Oriente Medio. No está claro qué papel desempeñarán él, o su esposa, Ivanka, en esta ocasión.

Otra figura pro-Israel clave en el círculo interno la última vez, que no estará presente esta vez, fue el vicepresidente Mike Pence, reemplazado por JD Vance, un aislacionista que, sin embargo, hace excepciones en su visión general aislacionista por Israel, aunque recientemente dijo que Estados Unidos no debería verse involucrado en una guerra con Irán.

Un nombre que se ha mencionado como alguien que está ganando influencia es el suegro de la hija de Trump, Tiffany, el empresario cristiano libanés Massad Boulos. Estuvo a cargo del acercamiento de Trump, que aparentemente tuvo cierto éxito, con los árabeamericanos. (Curiosamente, la mayoría de los árabeamericanos no son musulmanes, y la mayoría de los musulmanes estadounidenses no son árabes).

En los últimos días de la elección, Trump escribió una carta a los estadounidenses libaneses prometiendo "detener el sufrimiento y la destrucción en Líbano" y agregando que "sus amigos y familiares en Líbano merecen vivir en paz, prosperidad y armonía con sus vecinos".

Para los puestos clave en materia de seguridad nacional -secretario de defensa, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional- se han mencionado los nombres de varios influyentes figuras pro-Israel, incluyendo al ex secretario de Estado Mike Pompeo, los senadores Marco Rubio y Tom Cotton, y Richard Grenell, ex embajador de Estados Unidos en Alemania y ex director interino de Inteligencia Nacional. También es incierto cuál será el papel del ex embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, en la nueva administración y si regresará a su puesto en Jerusalén.

No será hasta que Trump haga estas selecciones en las próximas semanas que los contornos de su política hacia Israel y Medio Oriente se clarifiquen mejor.

Independientemente de quién elija Trump para estos puestos clave, un hombre en Jerusalén cuya influencia seguramente aumentará es el Ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer. Dermer fue embajador de Israel en Washington de 2013 a 2021 y desarrolló estrechos lazos con la administración Trump, los cuales le tomará años al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, desarrollar. Por lo tanto, la política de Israel hacia la nueva administración estará impulsada aún más de lo habitual por aquellos fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores: por Netanyahu mismo y por Dermer.

El panorama político de EE. UU. en juego

ADEMÁS de las figuras clave en ambos lados de EE. UU. e Israel que darán forma a la relación, el panorama político más amplio de EE. UU. también jugará un papel significativo.

En medio de todo el ruido sobre la recaptura de la Casa Blanca por parte de Trump, lo que ha recibido menos atención, al menos en Israel, es que los Republicanos también han tomado el control del Senado, parecen estar en camino de retener el control de la Cámara y que los conservadores tienen una mayoría en la Corte Suprema.

Eso significa que Trump tiene todas las cartas en Washington. Aunque el Partido Republicano es hoy en día fuertemente pro-Israel, con encuestas que muestran consistentemente que sus bases son mucho más solidarias con Israel que los Demócratas, una Casa Blanca y un Congreso Republicanos unificados podrían obligar a Netanyahu a reevaluar sus tácticas.

¿Por qué? Porque en esta constelación, será muy difícil para Netanyahu ignorar los deseos del presidente e intentar eludir lo que el presidente quiere apelando a aliados en el Congreso. Netanyahu y Dermer son expertos en hacer este tipo de maniobras, con el mejor ejemplo siendo la obtención de una invitación de la dirección Republicana del Congreso en 2015 para que Netanyahu se dirigiera a una sesión conjunta del Congreso sobre Irán, en contra de los deseos del presidente Barack Obama.

Pero si el presidente y el liderazgo del Senado y la Cámara son todos del mismo partido, será más difícil para Israel desafiar las demandas del presidente e intentar convencer a los miembros de la Cámara o del Senado para sabotear los planes o deseos del presidente. Con una Cámara y un Senado republicanos, no podrá hacer que luchen contra el presidente. Lo que esto hará es limitar la maniobrabilidad de Israel y su capacidad de decir "no" a Trump, y habrá momentos en los que los intereses de los dos países no se alineen y Netanyahu quiera tomar medidas opuestas por el presidente, o se oponga a movimientos tomados o propuestos por la Casa Blanca.

Esto tendrá un impacto en la política interna de Israel, ya que decir "no" al presidente, o estar dispuesto a decir "no" al presidente de Estados Unidos, es en realidad algo que ha ayudado, no obstaculizado, políticamente a Netanyahu.

Durante la administración de Obama, el presidente, siguiendo algunos malos consejos de asesores como el jefe de gabinete Rahm Emanuel, optó por tener confrontaciones públicas con Netanyahu, creyendo que esto le costaría apoyo a Netanyahu entre un público israelí que no quería ver a su primer ministro en disputa con el presidente de Estados Unidos. Pero ocurrió lo contrario: en enfrentamientos directos entre los dos líderes, como ocurrió en varias ocasiones en relación con los asentamientos, el proceso diplomático con los palestinos e Irán, el público israelí, o al menos la base del Likud, se unió en apoyo al primer ministro.

Irónicamente, Netanyahu estuvo en su momento de mayor fuerza política de 2009 a 2016, cuando Obama sirvió como su contraparte en la Casa Blanca. El interminable ciclo de cinco elecciones israelíes inconclusas en menos de cuatro años comenzó en abril de 2019, con tres de estas elecciones celebradas mientras Trump era presidente y respaldaba completamente a Netanyahu. Incluso con ese fuerte respaldo, Netanyahu no ganó de manera concluyente ninguna de esas elecciones.

Ahora será cada vez más difícil para Netanyahu fortalecer su credibilidad con su base como alguien que se enfrenta solo contra el mundo entero, cuando Trump está como presidente, rodeado por una Cámara y un Congreso republicanos, y será imposible para Netanyahu decirle que "no".

Este nuevo entorno no solo afecta la influencia de Netanyahu; también remodela los argumentos de la oposición. Tomemos el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, por ejemplo. Uno de los puntos centrales de discusión de Lapid durante años ha sido que la relación entre Israel y Estados Unidos está rota, que Netanyahu la ha roto porque no puede trabajar con los demócratas, y que él sí sería capaz de hacerlo.

Bueno, con Trump ahora asegurado de cuatro años más, y los Republicanos bien afianzados en todas las ramas del gobierno, ese argumento en particular - si las elecciones aquí se celebran temprano o según lo ordenado en octubre de 2026 - será mucho menos convincente.