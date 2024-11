Casi un cuarto (23%) de los estadounidenses piensa que Adolf Hitler era una buena persona, con los demócratas en un 18%, los independientes en un 20% y los republicanos en un 33%, según una encuesta reciente publicada por YouGov el 4 de noviembre.

La encuesta encuestó a 1077 estadounidenses el 1 de noviembre sobre una serie de temas y fue ponderada según el género, edad, raza, educación, participación en las elecciones de 2020, voto presidencial, identificación partidista inicial y estado actual de registro de votantes.

La mayoría de los estadounidenses piensa que Hitler era una mala persona, con un 65%, con mayorías en todas las líneas partidistas, con los demócratas en un 75%, los republicanos en un 60% y los independientes en un 59%.

Una ligera mayoría (54%) de los estadounidenses no votaría por un candidato que dijera que Hitler hizo algunas cosas buenas, mientras que un 24% dijo que sí lo haría.

Tres cuartos (75%) de los Demócratas dijeron que no votarían por un candidato que dijera que Hitler hizo algunas cosas buenas, mientras que la mitad (50%) de los independientes y el 39% de los Republicanos dijeron lo mismo.

ADOLF HITLER pasa revista a sus tropas durante el desfile de la victoria en Viena tras la anexión alemana de Austria, el 16 de marzo de 1938. Hitler llamó a Lueger ''el mayor alcalde alemán de todos los tiempos'' en ''Mein Kampf''. (credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Percepciones de Hitler por parte de los funcionarios de EE.UU.

Poco más de la mitad de los estadounidenses piensan que el presidente electo Donald Trump cree que Adolf Hitler era una buena persona, según encontró la encuesta.

Un 54% de los estadounidenses piensan que Trump cree que Hitler era una buena persona, mientras que solo un 20% piensa que Trump cree que Hitler era una mala persona.

La diferencia se dividió a lo largo de las líneas partidistas, con un 73% de los Demócratas pensando que Trump creía que Hitler era bueno, mientras que solo el 49% de los independientes y el 41% de los Republicanos dijeron lo mismo.

Los Republicanos eran mucho más propensos a decir que Trump cree que Hitler era una mala persona, con un 38%.

Solo un 20% de los estadounidenses piensan que Kamala Harris cree que Hitler era una buena persona, mientras que el 50% piensa que ella cree que era una mala persona.