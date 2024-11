El último judío afgano llega a Israel en un emotivo reencuentro familiar

El último judío conocido de Afganistán, Zablon Simantov, viajó a Israel desde Turquía, sorprendiendo a su familia, según informó Walla esta semana.

"Mi hermano menor me llamó el jueves alrededor de las 9-10 p.m. y dijo, 'Felicidades, tu hermano está en Israel'", relató Benjamín, el hermano de Simantov, a Walla. "No podía creer lo que estaba escuchando. Para el sábado por la noche, ya estábamos en camino para verlo en el lugar donde se está quedando en el sur de Israel."

La llegada de Simantov a Israel fue posible gracias a la ayuda de la Agencia Judía después de una compleja operación de rescate de Afganistán controlado por los talibanes hace tres años, liderada por Moti Kahana, un conocido activista especializado en evacuaciones de zonas de conflicto. Después de salir de Turquía, Simantov también planea visitar el Muro de los Lamentos en Jerusalén.

"No nos hemos visto en casi 25 años. Ahora, él vive aquí en Israel. Quiere mudarse al centro de Israel y, pase lo que pase, estaremos a su lado", añadió el hermano de Simantov. "Estaremos con él también en Shabbat. Nos prometió que vendría a Israel, y finalmente ha sucedido."

Simantov, que tiene 65 años, habla muy poco hebreo, aunque es fluido en persa y se espera que necesite considerable ayuda para adaptarse a la vida en Israel.

Moti Kahana, quien orquestó el rescate de Simantov, ha estado realizando misiones de evacuación complejas en zonas de conflicto en todo el mundo durante los últimos 14 años, incluidas operaciones en Afganistán, Yemen y Siria. Como prometió, expresó su compromiso de llevar a Simantov al Muro de las Lamentaciones pronto.

Operación de rescate compleja

"No fue fácil sacarlo de Afganistán. Rabinos se acercaron a mí, pidiéndome que ayudara a rescatar al último judío de allí", dijo Kahana a Walla. "Habían visto mi trabajo anterior, evacuando judíos de Yemen y Siria, y me pidieron que hiciera un favor y ayudara a sacar a Zablon. También hubo varios obstáculos burocráticos en el camino".

Uno de los desafíos que Kahana mencionó fue arreglar un divorcio para la esposa de Simantov, quien había dejado el país en la década de 1990. "Envié a mi equipo para recogerlo, pero él no quería dejar Afganistán", recordó Kahana.

"He evacuado judíos de todo el mundo, incluso de los lugares más peligrosos. Soy como un 'obtener [divorcio judío] en una zona de guerra'. Cuando fuimos a recogerlo, había reunido a unas 100 personas que también querían irse. Insistió en que o todos se van o nadie lo hace. Al final, llevamos a 30 personas y llegamos a la frontera de un país vecino. Tuvimos que cruzar un río, pero él se negó a irse hasta que todas las familias hubieran cruzado primero. Hubo mucha presión hasta que llegamos a Turquía, donde todos querían asegurarse de que estuviera a salvo. Ha estado en Turquía durante tres años, y esta semana pasó su primer Shabbat en Israel", agregó Kahana.

Kahana concluyó, "Tomó un poco de tiempo, pero esta semana planeo llevarlo en un recorrido por el Muro de los Lamentos en Jerusalén, como hago con todos mis rescates. Ya estoy trabajando en el próximo desafío: evacuar a un judío de Yemen y rescatar rehenes de Gaza".

La Agencia Judía comentó: "No podemos discutir este caso específico".