Arrestan a cinco personas por llamar a 'caza de judíos' en redes sociales

La policía de Amberes arrestó a cinco personas el domingo como parte de operaciones proactivas contra una supuesta "caza de judíos" tras llamados a la acción en redes sociales, según De Morgen.

Un portavoz de la policía le dijo a De Morgen que cinco personas habían sido detenidas administrativamente, una forma especial de arresto utilizada en Bélgica como medida preventiva en lugar de como parte de una investigación criminal, puede durar hasta 12 horas.

Los cinco fueron liberados del arresto administrativo esa noche de acuerdo con la ley belga.

Bélgica no fue inmune al aumento global del antisemitismo derivado de los ataques de Hamas el 7 de octubre. Las autoridades de la ciudad registraron más de 90 informes de antisemitismo en los primeros dos meses de la guerra, según un informe de Sky News. En el mismo reportaje, los residentes destacaron que eran mucho más visibles ya que la mayoría de la comunidad es jaredí. Policías detienen a una persona después de que unos jóvenes se enfrentaran a hinchas de fútbol israelíes, en Ámsterdam, Países Bajos, 8 de noviembre de 2024. (credit: Mizzle Media/Handout via REUTERS)

Llamados a una 'caza de judíos'

Tras el pogromo de Ámsterdam, comenzaron a aparecer convocatorias en las redes sociales desde el jueves hasta el viernes para que la juventud local organice una jodenjacht (caza de judíos).

Los llamados instaban a los jóvenes a dirigirse al Barrio Judío de Amberes, específicamente reuniéndose en Harmoniepark/Parc Harmonie, justo al sur del barrio judío de la ciudad.

Para evitar asustar a los lugareños, la policía no publicó los llamados a la violencia en el barrio, según The Brussels Times.

La policía patrulló visiblemente el área el domingo por la noche, llegando incluso a lanzar un dron policial para monitorear la zona.

La policía revisó a grupos que se comportaban de manera sospechosa. Cualquiera que fuera encontrado en posesión de banderas, pasamontañas u otro material que pudiera indicar una acción inminente corría el riesgo de ser arrestado administrativamente. Lo mismo aplicaba para aquellos que no respondían a las solicitudes de la policía de abandonar el área.

El portavoz también dijo que hubo varios menores entre los arrestados. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La policía informó que no se registraron incidentes el domingo.

La policía también identificó las publicaciones en redes sociales como pertenecientes a un joven de 17 años, quien fue detenido e interrogado. Fue liberado después del interrogatorio.

Shmira, la patrulla de seguridad judía local, también estuvo activa el domingo con alrededor de 20 agentes desplegados, según De Morgen.

Publicaciones recientes en redes sociales han generado temor de ataques a residentes judíos de Amberes, sin embargo, De Morgen encontró que estas publicaciones en su mayoría datan de antes del pogromo de la semana pasada.

En un video, se puede ver a un joven siendo atacado y golpeado mientras sus agresores gritan "Palestina Libre", De Morgen confirmó que este video data de hace algunas semanas y que el hombre aún no ha presentado una denuncia ante la policía. Su madre dijo a los medios locales que los atacantes lo estaban esperando.

En otro video, se ve a un hombre judío ciclando por el centro de Amberes siendo atacado, la policía de Amberes confirmó que estaban investigando este incidente.

La policía dijo que hasta el momento no se habían presentado cargos y animaron a cualquier persona que haya sido víctima de un crimen de odio a presentarse y denunciarlo.

El saliente ministro de Justicia, Paul Van Tigchelt, intentó tranquilizar a la comunidad judía tras el pogromo de Ámsterdam en una reunión el domingo. Les dijo que el servicio antiterrorista belga estaba trabajando para detener los ataques imitadores.

"¿Puede pasar esto en Bélgica? La respuesta honesta es: ¿por qué no podría pasar aquí? Debemos ser realistas al respecto."

El primer ministro belga, Alexander De Croo, también se pronunció en contra de la violencia, diciendo: "No hay lugar para el antisemitismo en Europa."