Porción del pastel de bodas de la Reina Isabel II se subasta por £2,200

Una rara porción del pastel de bodas de la Reina Isabel II se ha vendido en una subasta por £2,200 (aproximadamente $2,837) a un comprador de China, más de cuatro veces su valor esperado de £500. La porción de pastel, inicialmente esperada para alcanzar £500, fue vendida a un comprador de China que la adquirió por teléfono por más de $2,800.

La porción de pastel fue descubierta en su caja de presentación original, guardada bajo una cama en una maleta junto con una carta de la Reina Isabel II. Fue encontrada 77 años después de su día de bodas el 20 de noviembre de 1947. La porción de pastel fue encontrada por la familia de Marion Polson después de su muerte en la década de 1980, guardada bajo una cama junto con algunas de sus pertenencias.

El pastel fue regalado a Polson, quien trabajó como ama de llaves en el Palacio de Holyroodhouse de Edimburgo de 1931 a 1969. La Reina Isabel II, entonces de 21 años, envió a Polson una carta personal agradeciéndole por enviar un "encantador regalo de bodas". La carta de la Reina Isabel II decía: "Mi esposo y yo estamos profundamente conmovidos al saber que compartiste en darnos un regalo de bodas tan encantador".

Después de comprarle a la pareja un servicio de postres "encantador", a Polson le dieron un pedazo de pastel como agradecimiento. La Reina Isabel II también escribió: "Ambos estamos encantados con el servicio de postres; las diferentes flores y la hermosa coloración, estoy segura, serán muy admiradas por todos los que lo vean." Agregó en la carta, "Este es un regalo que usaremos constantemente, y cada vez que lo hagamos pensaremos en la amabilidad y buenos deseos por nuestra felicidad que representa. Tu generosidad también nos permitirá comprar con calma algo más que necesitaremos y por lo cual te enviamos de antemano nuestro agradecimiento."

La familia escocesa de Polson contactó a los subastadores a principios de este año mientras intentaban vender el pastel bajo el martillo. El subastador James Grinter de las Subastas Reeman Dansie describió el pastel como "un verdadero hallazgo, una pequeña cápsula del tiempo de un glorioso pastel," según la revista People. Agregó, "Tengan en cuenta que fue producido en una época de racionamiento [posguerra]... Les hicieron un pastel magnífico. He visto fotografías de él: llenaría la mitad de una habitación, era absolutamente enorme."

Grinter, el experto en realeza de Reeman Dansie, dijo que el trozo de pastel de Polson fue la primera pieza vendida "en su totalidad" jamás vendida. "Este en realidad tiene su contenido original, lo cual es muy, muy raro", dijo según People. Grinter concluyó, "Ahora no está en la mejor condición. No creo que querría comérmelo", según lo informó US Weekly.

Jonathan Benson, otro subastador de Reeman Dansie, dijo: "Es increíblemente raro porque normalmente, por supuesto, la gente se lo habría comido", según Rugby. También comentó: "Habría sido un verdadero placer para el personal de la casa; lo obvio habría sido comérselo". Benson señaló: "Los pasteles se hicieron en una época en que todavía estaba plenamente vigente el racionamiento". Añadió: "El pastel de frutas, por lo que yo sé, es bastante resistente; se ha secado pero no creo que se haya echado a perder, y aunque no lo hemos probado, podría conservar algo de su sabor". Benson también dijo: "Es sorprendente cuánto interés puede generar un trozo de pastel de frutas en un día".

El pastel original, servido a 2.000 invitados en la boda de la entonces Princesa Isabel y el Príncipe Felipe el 20 de noviembre de 1947, constaba de cuatro pisos, estaba impregnado de alcohol y presentaba delicadas decoraciones reales. El pastel de la pareja medía nueve pies de altura, tenía cuatro pisos y pesaba 500 libras. Se regalaron trozos del pastel al personal real para conmemorar la boda de la entonces Princesa Isabel con el Teniente Príncipe Felipe de Grecia R.N.

Tras sus nupcias en noviembre de 1947, la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe estuvieron juntos hasta sus respectivas muertes en 2022 y 2021. El Príncipe Felipe falleció primero en abril de 2021 a la edad de 99 años, precediendo a la muerte de la Reina Isabel II en septiembre de 2022 a los 96 años. La futura Reina ascendió al trono el 6 de febrero de 1952, menos de cinco años después de su boda.

La Reina Isabel II y el Príncipe Felipe están enterrados juntos en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Les sobreviven sus cuatro hijos: el Rey Carlos III, la Princesa Ana, el Príncipe Andrés y el Príncipe Eduardo, así como varios nietos y bisnietos.

Fuentes: People, Rugby, US Weekly, Asharq Al-Awsat

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.