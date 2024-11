Encuentran evidencia de 'gigantes bíblicos' en el norte de Israel

Una serie documental que se lanzará próximamente presentará una mirada rara y estudiada a uno de los temas bíblicos más desconcertantes: los Nephilim (gigantes).

Producido por The Inspiration Networks, una red de entretenimiento familiar basada en la fe, "Ángeles y Gigantes, Los Vigilantes y los Nephilim" presenta cuatro segmentos de una hora que son una investigación seria de las teorías detrás de los gigantes bíblicos.

Rudy Landa, un productor y director senior en The Inspiration Networks y el CEO de la compañía, David Cerullo, decidieron hacer la película hace tres años, su entusiasmo por el tema alimentado por su amor por la Biblia.

"La Biblia describe a los Nephilim en varios lugares", dijo Landa. "El principal comentario sobre los Nephilim sucede en el capítulo seis de Génesis. La mayoría de la gente pasa por alto ese pasaje. Los Nephilim eran descendientes de seres celestiales que fueron colocados en el reino espiritual para vigilar la tierra en aquellos días. Eran principados en el reino celestial".

En el capítulo sexto del Génesis pre-diluviano, la Biblia dice que los "Hijos de Elohim" cohabitaron con las hijas de los hombres. La descendencia de estas uniones se llamaba Nefilim, una raza de gigantes que vivían en la tierra. Gilgal Refaim es un antiguo monumento megalítico en los Altos del Golán. (credit: ​Hebrew Wikipedia user אסף.צ, CC BY-SA 3.0)

"El documental trae las fuentes bíblicas, pero debería ser interesante para los espectadores no religiosos", dijo Landa. "Buscamos pruebas reales, las pistas y rastros que están ahí afuera en el mundo, y no solo las afirmaciones basadas en la fe. Porque hay tanta evidencia arqueológica que necesita ser explorada".

El tema puede ser fácilmente sensacionalizado, y Landa enfatizó que no quería adoptar ese enfoque. Contó con la ayuda del autor Douglas Van Dorn, quien acababa de escribir un libro sobre el tema, para guiar el proyecto.

"Presentamos la evidencia e invitamos a las personas a investigar para llegar a sus propias conclusiones", dijo Landa. "No somos dogmáticos y no ocultamos nada. Traemos las fuentes e incentivamos al espectador a hacer preguntas, a seguir estudiando y hacer su propia investigación".

La búsqueda comienza en Israel

La búsqueda los lleva por todo el mundo a Egipto, Perú y los Estados Unidos, pero lo más significativo es que la serie documental comienza en los Altos del Golán en Israel.

"Tiene sentido comenzar en Israel donde comenzó la historia de los Nefilim", enfatizó Landa. "Y ese lugar es el Golán". El Libro de Enoc, una fuente apócrifa del siglo II a.C. atribuida al bisabuelo de Noé bíblico, describe a los Nefilim y afirma que el nombre del Monte Hermón se deriva de la palabra hebrea "cherem", que significa "ser desterrado". Según el Libro de Enoc, los Nefilim fueron desterrados del cielo y enviados a la tierra en el Monte Hermón. La región, conocida como Bashan, es donde el rey Og salió contra los israelitas en el momento de su entrada en la Tierra Prometida.

La búsqueda de la verdad de Landa también lo llevó a Gilgal Refaim (Rueda de los Gigantes), una enigmática formación rocosa en el Golán. Desde el suelo, parece montones de rocas al azar. Pero desde arriba es bastante impresionante, revelándose como cinco anillos concéntricos con el anillo exterior midiendo más de 500 pies de ancho. En su centro hay un montículo de piedras sueltas de más de 65 pies de diámetro y más de 16 pies de altura, cubriendo una cámara central tallada en roca sólida. Los arqueólogos generalmente sitúan el inicio de la construcción tan temprano como 3500 a.C. El propósito de Gilgal Refaim sigue siendo un misterio y el foco de debate académico.

"Existen teorías que afirman que Og fue enterrado en Gilgal Refaim", dijo Landa.

La película explora la teoría de que el centro de la estructura se utilizaba como una cámara de excarnación donde el cuerpo se dejaba descomponer. Los huesos luego serían enterrados en una enorme estructura serpentina de piedras sueltas adyacente a anillos de piedra.

"Esta disposición dual, círculos de piedras cerca de un montículo serpenteante, aparece en varios lugares alrededor del mundo donde se sabe que se usaba como necrópolis para esta forma de entierro", explicó Landa. Uno de estos montículos serpenteantes prehistóricos es "Serpent Mound" en Ohio.

El nombre Bashan se deriva de la raíz proto-semita del término ugarítico btn, que significa "serpiente".

Landa explicó que Gilgal Refaim se alinea con fenómenos astronómicos significativos.

La entrada al centro mira hacia la salida del sol en el solsticio de verano. Muescas en las paredes indican los equinoccios de primavera y otoño. Otros marcadores indican el ascenso de las estrellas. Esto habría permitido que el sitio se utilizara para predecir el comienzo de la temporada de lluvias, una habilidad de supervivencia muy importante.

“Claramente había un diseño muy inteligente detrás del sitio”, señaló Landa.

Basado en Génesis 14:13, que describe a un “fugitivo” (Palit) que le dijo a Abram sobre la captura de Lot, la tradición judía enseña que Og estaba vivo en la época de Noé pero escapó del diluvio aferrándose al lado del Arca.

Og fue mencionado en Deuteronomio (3:11) como el único hombre restante de los Refaím. Se puede hacer una estimación aproximada del tamaño de Og basándose en una referencia al tamaño de su cama, que se describe como de nueve amot de largo y cuatro amot de ancho. La medida bíblica de una amá, literalmente la longitud de un antebrazo, es de 9.2 pulgadas, lo que significa que la cama de Og tenía más de 14 pies de largo y más de seis pies de ancho.

Las Networks de Inspiración están considerando el canal de distribución para la película y esperan lanzar "Ángeles y Gigantes: Los Vigilantes y los Nefilim" este otoño.