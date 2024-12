'Ni el gobierno ni la Kneset, la gente decide': Discurso recién revelado de David Ben-Gurion

"Vivimos en un mundo inestable, como antes de 1914; estamos parados sobre un volcán que puede entrar en erupción repentinamente", declaró el primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, en un discurso de 1951 recientemente publicado el miércoles por el Instituto Ben-Gurion. "No el gobierno ni la Knesset, sino la gente determina. Existe una necesidad de unidad, no una unidad totalitaria o forzada. Las diferencias de opinión pueden existir e incluso son deseables, pero debe existir un sentimiento de unidad".

El discurso, anotado con las notas escritas a mano de Ben-Gurion, fue presentado durante una ceremonia conmemorativa estatal que marca 51 años desde su fallecimiento. El instituto publicó este emotivo discurso para resaltar la relevancia duradera de su llamado a la cohesión nacional en tiempos turbulentos.

"Esta es la misión de nuestro movimiento: unir a la gente en torno a las grandes cosas que determinan nuestro destino y futuro", enfatizó Ben-Gurion. "Dejen que los burlones se burlen y se regocijen por nuestra desgracia de no haber logrado aún unir a la mayoría de la gente. No hay conquistas fáciles, y las dificultades no nos detienen. Continuaremos persistentemente en este esfuerzo hacia nuestro destino deseado."

Eitan Dunitz, CEO del Instituto del Patrimonio Ben-Gurion, resaltó la importancia contemporánea del discurso. "Las palabras de Ben-Gurion de 1951 siguen siendo desafortunadamente pertinentes hoy", dijo Dunitz. "Su enérgico llamado a la unidad es más importante que nunca. Es un recordatorio para unirse en torno a principios fundamentales que moldean nuestro destino colectivo."

La ceremonia conmemorativa estatal tuvo lugar en el lugar de descanso de Ben-Gurion en el Parque Nacional Ben-Gurion en Sde Boker, a la que asistieron el presidente Isaac Herzog, el vicepresidente de la Knesset MK Moshe Tur-Paz y el presidente interino de la Corte Suprema, el juez Yitzhak Amit.

Dunitz agregó, "Ben-Gurion, como padre fundador y primer ministro, fue en gran medida responsable de dar forma al carácter del Estado de Israel, construir sus instituciones y definir las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad israelí. Su llamado a unir a la nación en torno a principios fundamentales que determinarán nuestro futuro es esencial para la sociedad israelí hoy. Su legado no es solo un reflejo del pasado, sino una guía para nuestro futuro."

La profunda conexión de Ben-Gurion con el Néguev también fue honrada. "El Néguev pondrá a prueba al pueblo de Israel y a su estado", declaró famosamente. Él veía la región como "la cuna de nuestra nación, el punto débil peligroso del estado y su gran esperanza". Esta visión resuena fuertemente con los eventos recientes, recordando a la nación de los desafíos y oportunidades futuras.

El discurso recientemente revelado y otros artefactos están ahora en exhibición en el Instituto del Patrimonio de Ben-Gurion. Los visitantes pueden explorar sitios clave, incluida la choza de Ben-Gurion, el archivo de Ben-Gurion y exhibiciones interactivas que profundizan en momentos decisivos de la historia de Israel.

Establecido bajo la Ley de David Ben-Gurion de 1976, el instituto se dedica a examinar el legado de Ben-Gurion y su relevancia para la sociedad israelí contemporánea. Sus áreas principales se centran en la independencia estatal, el liderazgo, la sociedad ejemplar, el espíritu pionero y el Néguev. Se llevan a cabo actividades educativas en todo el país para inspirar el pensamiento crítico y el compromiso con los desafíos históricos y futuros de Israel.