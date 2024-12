Líder cristiano: Jesús era judío de Judea, no palestino, y el Papa no puede reescribir la Biblia

"La inauguración por parte del Papa de una escena de la Natividad que mostraba al bebé Jesús acunado en un keffiyeh palestino es un ultraje a Jesús, la Biblia y al 80% de los cristianos que han huido de Belén desde que la Autoridad Palestina tomó control de la ciudad", dijo el presidente de Proclaiming Justice to The Nations, Laurie Cardoza-Moore, el miércoles.

"Seamos claros. El Papa no puede reescribir la Biblia - Jesús era judío de Judea, no palestino. Nació de una madre judía en Belén, en Judea - no existía Palestina", continuó Cardoza-Moore.

Proclaiming Justice to The Nations es una organización que "educa, defiende y trabaja para activar a cristianos, judíos y todas las personas de conciencia en la construcción de una comunidad global de acción y oración en apoyo a Israel y al pueblo judío", según su sitio web.

Un pesebre que presenta al bebé Jesús envuelto en un keffiyeh fue revelado en la inauguración del Pesebre y Árbol de Navidad del Papa Francisco el sábado en la Plaza de San Pedro.

"Cada año, elementos subversivos dentro de la Iglesia intentan secuestrar la festividad y poner el Keffiyeh sobre nuestros ojos, pero nunca funcionará. En lugar de rendir homenaje a esta blasfemia, el Papa debería estar apoyando públicamente al Estado de Israel en su lucha por sobrevivir", dijo.

El Papa Francisco mantiene una audiencia con los donantes del árbol de Navidad y el Belén de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. (credit: REMO CASSILI/REUTERS)

Cardoza-Moore conduce un programa de televisión semanal titulado "Enfoque en Israel", que tiene una audiencia de dos mil millones de posibles espectadores en todo el mundo.

Luego instó al mundo cristiano a "abrir su biblia y leer". Continuó, "No se menciona a Arafat, Sinwar o la Yihad Islámica Palestina. La Biblia fue escrita en hebreo, no en árabe. Es hora de que despertemos y escuchemos la retórica que sale de Teherán y sus proxy: primero, van por el Pueblo del Sábado (los judíos) y luego, por el Pueblo del Domingo (los cristianos)".

Contraste en el estatus de los cristianos en Israel en comparación con bajo la A.P.

Luego resaltó las situaciones contrastantes de los cristianos en Israel en comparación con los cristianos en Belén, en Cisjordania.

"Los cristianos en Israel disfrutan de plenos derechos bajo la ley. Muchos cristianos están actualmente luchando en las Fuerzas de Defensa de Israel, en la primera línea. Mientras tanto, los cristianos en Belén son ciudadanos de segunda clase. La pequeña minoría que permanece en la Ciudad Santa está obligada a conformarse con la narrativa revisionista palestina o de lo contrario", dijo.

Concluyó sus declaraciones pidiendo una oración por la paz y "no hacer la voluntad de la Organización para la Liberación de Palestina: un movimiento nacional socialista que odia a los cristianos y a los judíos y que no ha hecho más que traer dolor y derramamiento de sangre al pueblo del Medio Oriente".