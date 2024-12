4 signos del zodiaco entran en un periodo difícil debido a Marte retrógrado

Marte, el planeta de la guerra, la acción, la pasión y el poder, entró retrógrado en Leo -uno de los signos fijos- el pasado viernes 6 de diciembre de 2024, y permanecerá allí durante un mes, hasta el 6 de enero de 2025.

¿Qué es Marte retrógrado?

Marte entra retrógrado cada dos años durante un periodo que dura entre 8 y 11 semanas. Dado que Marte rige la ambición, la sexualidad y los conflictos, este periodo puede ser especialmente desafiante. Marte retrógrado desencadena frustración, impaciencia e inseguridad, y puede empujarnos a afilar nuestras palabras, mantener nuestras defensas y contraatacar. Marte es un "planeta personal", lo que significa que su influencia se deja sentir profundamente en nuestras rutinas diarias y en nuestra sensación de poder y control interior. Su retrogradación no pasa desapercibida: puede despertar sentimientos de ira y sacar a la superficie cosas que han estado reprimidas durante mucho tiempo.

Cuidado con los signos fijos

El astrólogo Joshua Pingley, conocido como "El Meteorólogo Espiritual", publicó un vídeo en TikTok en el que advierte sobre cuatro signos del zodiaco que están a punto de entrar en su "periodo maligno" durante Marte retrógrado. Según él, esta vez debemos temer especialmente a los signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. "Marte entra en retrogradación por primera vez en dos años, y esta energía va a golpear con especial dureza a los signos fijos", explica. "Son los signos que van a pasar el resto del año en un estado especialmente combativo".

¿Quiénes se verán más afectados?

Aunque el retrógrado afectará a todo el mundo de una forma u otra -ya sea a través de un sentimiento general de frustración, conflictos inesperados o personas que simplemente "arremeten contra ti"-, los signos fijos lo sentirán con más fuerza. Esta energía afectará a cualquiera con el Sol, Ascendente o Marte en Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Los signos fijos, conocidos por su capacidad de "aferrarse" a cualquier precio, tienden a albergar rencores y les cuesta dejar ir o resolver los conflictos de forma positiva. Se aferran con fuerza a sus ideas y a su orgullo, y cuando explotan, los resultados son inevitables.

Pingley advierte: "Si hay algo que has estado guardando o reprimiendo durante mucho tiempo, las probabilidades de que salga ahora son especialmente altas, y ocurrirá de una forma que nadie olvidará". Para los que no pertenecen a los signos fijos, tiene un consejo claro: "No te metas con estos signos durante este periodo. No están aquí para jugar, y están listos para demostrarlo".

Sé especialmente cauteloso con Aries

Aunque Aries no es un signo fijo, Pingley le da un "crédito de villano" especial. Marte, el planeta regente de Aries, siempre lo empuja a estar listo para pelear, encender el fuego o "salir" para una batalla.

En conclusión:

¡No digas que no te lo advertimos! Cuando esta energía entre en juego, todo el mundo la sentirá, pero los signos fijos estarán en primera línea de la lucha. Mantén la calma y evita conflictos innecesarios. Cuando Marte está retrógrado, incluso las personas más tranquilas pueden convertirse en guerreros.