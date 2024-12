Biden marca la primera noche de Janucá encendiendo la Januquiá de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, la Dra. Jill Biden, marcaron la primera noche de Janucá el miércoles por la noche con el encendido de la "Januquiá de la Casa Blanca", hecha de madera tomada de la fundación de la Casa Blanca, declaró Biden en X/Twitter.

Two years ago, Jill and I introduced the first-ever White House Menorah made from historic wood sourced from the foundation.As Hanukkah begins, it is displayed to make clear that the history of the Jewish life is woven into the fabric of America.Like this menorah, it's… pic.twitter.com/3lj946yE0H