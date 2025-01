El Vaticano permite que hombres homosexuales sean sacerdotes en Italia bajo el voto de celibato

El Vaticano relajó sus directrices sobre la admisión de hombres homosexuales a seminarios italianos, permitiéndoles formarse siempre y cuando permanezcan célibes, informó T24.

Las normas fueron aprobadas por la Congregación para el Clero del Vaticano y promulgadas por el cardenal Matteo Zuppi, jefe de la Conferencia de Obispos Italianos, el 1 de enero, según RPP Noticias. Fueron debatidas a puerta cerrada en mayo pasado y se hicieron públicas cuando se filtró un comentario del Papa Francisco. Las directrices establecieron que los sacerdotes homosexuales deben adherirse al celibato, igualando el requisito para los sacerdotes heterosexuales.

Las nuevas directrices aconsejaron que se considere la personalidad completa de un candidato, incluidas las inclinaciones homosexuales. Un documento de 68 páginas se refirió a personas con tendencias homosexuales que estudian en seminarios o que revelan esta orientación y aconsejó a los candidatos no demostrar abiertamente su sexualidad, según T24. Después de que la Conferencia de Obispos Italianos anunciara las directrices, la declaración del Papa Francisco en enero de 2023 de que "Ser homosexual no es un crimen", pero que los homosexuales no podían ser clérigos, llamó la atención, dijo T24. Una declaración de 2016 indicó que los hombres con tendencias homosexuales arraigadas no podían ser sacerdotes.

Durante aclaraciones sobre los criterios de admisión, "El objetivo de la formación sacerdotal en el ámbito afectivo-sexual es la capacidad de acoger el celibato como un don, elegir libremente y vivir esto de manera responsable", según la Conferencia Episcopal Italiana, citada por RPP Noticias. Las pautas agregaron que "la Iglesia, si bien respeta profundamente a las personas involucradas, no puede aceptar en los seminarios y órdenes sagradas a aquellos que llevan un estilo de vida homosexual, revelan tendencias homosexuales arraigadas o apoyan lo que se llama la cultura gay", informó RPP Noticias. La conferencia también afirmó que "al referirse a las inclinaciones homosexuales, es apropiado no reducir la capacidad de discernimiento únicamente a este aspecto durante el proceso de formación".

En junio, el Papa Francisco utilizó un término despectivo en italiano para referirse a los hombres gay durante una reunión con obispos, diciendo que había demasiados "desviados" y que "ya había mucha homosexualidad" en los seminarios, informó RPP Noticias. Algunos días después, el Vaticano se disculpó, señalando que el pontífice "nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homofóbicos" y pidió disculpas a quienes se sintieron heridos. El papa reiteró la instrucción de 2005 del dicasterio del Clero, afirmada en 2016, que establece que aquellos que practican la homosexualidad, tienen tendencias homosexuales arraigadas o apoyan la cultura gay no pueden ser admitidos en los seminarios. El compromiso con el celibato seguía siendo el requisito principal para la admisión, según informó RPP Noticias.

Las pautas establecieron que los candidatos nunca debían haber estado involucrados en abusos. Permitieron el uso de la psicología y la psicoterapia en la formación sacerdotal y permitieron que las mujeres contribuyeran al proceso, ofreciendo una perspectiva femenina. T24 señaló que la postura del Vaticano mantenía el celibato para todo el clero, incluidos aquellos con inclinaciones homosexuales, mientras instruía a los candidatos a no demostrar abiertamente su orientación en los seminarios.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.