Trump causa revuelo tras no colocar su mano sobre la Biblia durante juramento

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prestó su juramento el lunes con la mano derecha levantada, pero sin colocar su mano izquierda en las dos Biblias que su esposa Melania sostenía mientras ella estaba a su lado.

El aparente descuido no tiene un impacto práctico, dicen los académicos, pero despertó curiosidad en línea. A pesar del fasto de la inauguración y de un discurso estimulante, lo que más buscaron los estadounidenses en relación con Trump el lunes por la tarde en Google fue que no había colocado su mano en la Biblia, que contiene las escrituras sagradas de los cristianos y judíos.

Jeremi Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas en Austin y estudioso presidencial, dijo que lo que un presidente entrante jura, ya sea en una Biblia, un documento histórico o nada en absoluto, no es relevante para asumir el poder.

"El juramento es a la Constitución, no a Dios"

“No hay nada en la Constitución que diga que el presidente tiene que conectar esto con Dios de ninguna manera”, dijo. "El juramento es a la Constitución."

“No creo que tenga ninguna relevancia para él al tomar el juramento.” Agregó que la Constitución permite a un presidente entrante jurar o atestiguar. Los padres fundadores de EE. UU. "lo dejaron abierto para alguien que es ateo", dijo Suri.

El presidente Donald Trump escucha cantar a Christopher Macchio durante la 60ª Inauguración Presidencial en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, lunes 20 de enero de 2025. (credit: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY)

Los portavoces de Trump no respondieron a una solicitud de comentario.

El Artículo Dos de la Constitución de EE. UU. dice que un presidente entrante "deberá tomar el siguiente Juramento o Afirmación:- Juro (o afirmo) solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que, con la mejor de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos."

El equipo de transición de Trump dijo que Trump había elegido la Biblia en la que el 16° presidente Abraham Lincoln prestó juramento y una dada a Trump por su madre.