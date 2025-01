Noa Argamani, entre los ex rehenes que aparecen en el desfile presidencial de Trump

Las familias de los rehenes estadounidenses e israelíes fueron recibidas en el escenario en el desfile inaugural del presidente de EE. UU., Donald Trump, el lunes por la noche por su enviado de Oriente Medio, Steve Witkoff, una figura clave en lograr que Israel aceptara el alto al fuego y el acuerdo de rehenes.

Trump y la primera dama Melania Trump estrecharon las manos de las familias mientras subían al escenario, deteniéndose para hablar con la familia de Omer Neutra, un comandante de tanques del IDF nacido y criado en Nueva York que fue asesinado el 7 de octubre.

Daniel Neutra, el hermano menor de Omer, recibió un aplauso atronador después de levantar un cartel de su hermano y bombear el puño.

Witkoff presentó a Trump en el escenario, quien comenzó sus declaraciones diciendo: "Hemos ganado. Hemos ganado, pero ahora comienza el trabajo; tenemos que traerlos a casa".

Directamente detrás de Trump estaba Noa Argamani, una de las rehenes rescatadas durante una operación del IDF. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de los familiares de los rehenes del mortífero atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el Capital One Arena el día de la inauguración del segundo mandato presidencial de Donald Trump, en Washington, Estados Unidos 20 (credit: REUTERS/BRIAN SNYDER)

En la introducción de Witkoff, dijo que un Medio Oriente estable y próspero no es un sueño inalcanzable.

Witkoff dijo que la presidencia de Trump ha proporcionado una "visión clara y audaz para el Medio Oriente", y su liderazgo ha definido lo que es posible en la búsqueda del progreso y la estabilidad en la región.

"Su enfoque decisivo y pragmático asegura que incluso los conflictos más arraigados sean abordados con perspectivas frescas y estrategias innovadoras," dijo Witkoff. "Sus políticas ya han logrado éxitos notables, como la liberación de rehenes en Gaza ayer."

SEGÚN Witkoff, Trump estableció cuatro políticas para el Medio Oriente.

La primera es el respeto a la soberanía, y la segunda es la prosperidad económica.

"Tres, diplomacia valiente; el progreso real requiere conversaciones difíciles y decisiones audaces, y es a través de estas que se construye y mantiene la confianza," dijo Witkoff. "Y finalmente, cuatro, reciprocidad y responsabilidad. Estados Unidos requiere acciones recíprocas de nuestros socios."

Los líderes de todo el Medio Oriente reconocieron que esta administración de Trump es seria acerca de los resultados, no de gestos simbólicos, sino de un progreso real y significativo que mejora vidas, agregó.

"No siempre es fácil. Hay momentos de profundo desafío y frustración. Décadas de desconfianza no pueden deshacerse de la noche a la mañana. Sin embargo, me reconforta saber que no estoy solo," dijo Witkoff. "La claridad de visión del presidente Trump asegura que nunca tengo que cuestionar cómo se ve el éxito.

Su liderazgo brinda la confianza y la dirección necesarias para navegar por estas complejidades a medida que avanzamos.

Mi compromiso es continuar el trabajo de avanzar en la visión del presidente Trump para el Medio Oriente, ya sea a través de la expansión de los Acuerdos de Paz de Abraham, fomentando el desarrollo económico o facilitando el diálogo entre adversarios de larga data, mi enfoque sigue siendo en resultados reales y alcanzables," continuó.

Bajo la guía de Trump estamos demostrando que lo imposible puede convertirse en realidad, dijo.

Las familias de rehenes presentes en el desfile incluían a Adi y Yael Alexander, padres del rehén estadounidense Edan Alexander; Liran Berman, hermano de los rehenes Gali y Ziv Berman; Ruby y Hagit Chen, padres del fallecido rehén estadounidense Itay Chen; Etty Israeli, tía de Chen; Avital Dekel-Chen, esposa de Sagui Dekel-Chen; Jonathan Dekel-Chen, padre de Sagui; y Tomer Tal y Amir Vishnevsky, cuñados de Sagui.

Además, Shoshan Haran, sobreviviente de cautiverio de Hamas y suegra del rehén Tal Shoham; Liz Naftali, tía de Abigail Mor Edan, rehén estadounidense liberado; e Iris Weinstein Haggai, hija de Gadi Haggai y Judi Weinstein Haggai, rehenes estadounidenses, estuvieron presentes.

"Es profundamente conmovedor haber sido destacados por el presidente durante el evento inaugural de hoy y sentir el amor y la esperanza transmitidos por la multitud presente. El progreso de esta semana hacia la liberación de cada rehén ha despertado en nosotros una emoción que nos resulta difícil abrazar: la esperanza," dijeron las familias de rehenes presentes.

"Aunque estos días y semanas sigan siendo dolorosos para nuestras familias, somos conscientes y agradecidos por el compromiso del presidente Trump de traer a casa a cada rehén.

A través de reuniones y conversaciones con él y su equipo, incluidos Mike Waltz, Adam Boehler y Steve Witkoff, la dedicación inquebrantable del presidente a nuestra causa ha sido clara para nosotros, y fue [claro] para todo el mundo verlo esta tarde."