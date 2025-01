Trump duda de que el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza se cumpla

El presidente Donald Trump, mientras firmaba una serie de órdenes ejecutivas en la Oficina Oval el lunes por la noche después de su desfile inaugural, fue preguntado si estaba seguro de poder mantener el alto el fuego en Gaza y completar las tres fases del acuerdo.

"No estoy seguro", respondió Trump. "No es nuestra guerra. Es su guerra. No estoy seguro, pero están muy debilitados del otro lado".

Trump dijo que miró una foto de Gaza y dijo que es como un "sitio de demolición masiva" y que "realmente tiene que ser reconstruido de una manera diferente".

El presidente dijo que Gaza es una "ubicación fenomenal en el mar" con el mejor clima.

"Ya sabes, todo está bien", dijo. "Se podrían hacer algunas cosas hermosas con él, pero es muy interesante, pero se podrían hacer algunas cosas fantásticas con Gaza".

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanza un bolígrafo tras firmar órdenes ejecutivas junto al vicepresidente de EEUU, JD Vance, el día de la investidura del segundo mandato presidencial de Trump, en el interior del Capital One Arena, en Washington, EEUU, 20 de enero de 2025. (credit: REUTERS/BRIAN SNYDER)

Sobre el futuro gobierno de Gaza, Trump dijo: "Definitivamente no puedes tener a las personas que estaban allí. La mayoría de ellos están muertos."

"Pero no lo manejaron bien. Lo manejaron de forma viciosa y mal", dijo. "No puedes permitir eso".

Revirtiendo decisiones de la administración de Biden sobre Israel

Se espera que Trump levante la congelación de la administración de Biden sobre el suministro de bombas de 2,000 libras a Israel en sus primeros días en el cargo, informó Walla News el lunes, citando una entrevista con el enviado israelí en Washington.

También se espera que Trump revierta las sanciones impuestas por la administración de Biden contra colonos israelíes acusados de ataques violentos contra palestinos en Cisjordania.

Sin embargo, Trump dijo que cree que Arabia Saudita terminará uniéndose a los Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos de normalización entre Israel y naciones árabes.

"Creo que Arabia Saudita terminará formando parte de los Acuerdos de Abraham", dijo Trump a los reporteros.