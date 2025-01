Bill Gates critica la interferencia de Elon Musk en la política internacional

El apoyo de Elon Musk al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), mientras hacía declaraciones de que Nigel Farage del Reino Unido no es lo suficientemente de derecha, es "una locura", dijo Bill Gates según reportes de la semana pasada.

Gates afirmó que la interferencia de Musk en elecciones y política en Europa lo hace culpable de "exceso", añadiendo que "Creo que en Estados Unidos, a los extranjeros no se les permite dar dinero; otros países deberían adoptar medidas de seguridad para asegurarse de que los extranjeros súper ricos no estén distorsionando sus elecciones", según The Guardian.

Las críticas de Gates llegan en medio de un escándalo en curso, con Musk apareciendo en un mitin electoral del AfD y haciendo gestos en la inauguración del presidente Donald Trump que algunos han alegado que eran saludos nazis, aunque Musk lo niega.

De todos modos, "si alguien es superinteligente, y él lo es, deberían pensar cómo pueden ayudar. Pero esto es agitación populista", dijo Gates, según The Guardian.

Gates también dijo: "Es realmente insano que él [Musk] pueda desestabilizar las situaciones políticas en los países".

El apoyo de Elon Musk al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), mientras hacía declaraciones de que Nigel Farage del Reino Unido no es lo suficientemente de derecha, es ''una locura'', dijo Bill Gates según reportes de la semana pasada. Gates afirmó que la interferencia de Musk (credit: SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

YouGov encontró opiniones negativas hacia Musk

Alrededor de 2200 adultos británicos y 2200 adultos alemanes fueron encuestados sobre la influencia de Musk por YouGov, quien publicó los resultados el 17 de enero.

YouGov encontró que el 73% de los alemanes y el 69% de los británicos consideraron inaceptable que Musk intentara influir en la política de su nación.

Otros resultados publicados por YouGov mostraron que el 71% de los encuestados tenían opiniones "desfavorables" hacia Musk y que el 63% sentía que tenía poco o ningún conocimiento de su panorama político.

Aproximadamente la mitad de los encuestados por YouGov consideraron que la mejor respuesta ante la presunta interferencia de Musk es ignorarlo.