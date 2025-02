El Papa Francisco discutió con cardenales por las finanzas del Vaticano antes de ser hospitalizado

Antes de ser hospitalizado por neumonía doble, el Papa Francisco estaba enfrentando una firme resistencia de algunos de sus propios cardenales sobre cómo cerrar la brecha cada vez mayor en las finanzas del Vaticano.

Tres días antes de su hospitalización, Francisco ordenó la creación de una nueva comisión de alto nivel para fomentar donaciones a la sede de la Iglesia Católica, que cuenta con 1.400 millones de miembros.

La nueva "Comisión de Donaciones para la Santa Sede", anunciada por el Vaticano el miércoles mientras Francisco cumplía su decimotercer día en el hospital, se formó después de que el papa enfrentara oposición a sus propuestas de recortes presupuestarios en el Vaticano desde la Curia Romana.

En una reunión a puerta cerrada a finales del año pasado, jefes de departamentos del Vaticano, incluidos cardenales de alto rango, se opusieron a los recortes y al deseo del papa argentino de buscar financiamiento externo para solucionar el déficit, informaron dos funcionarios a Reuters.

Los funcionarios pidieron no ser nombrados debido a la naturaleza sensible de la información.

El Papa Francisco saluda a los fieles reunidos en la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de junio de 2024. (credit: REUTERS/YARA NARDI)

Francisco, conocido por trabajar hasta el agotamiento, ha seguido liderando el Vaticano desde el hospital, mientras los nombramientos de personal que requieren su aprobación se anuncian diariamente.

Ha estado tratando de equilibrar el presupuesto durante varios años. Ha reducido los salarios de los cardenales tres veces desde 2021 y exigió una agenda de "déficit cero" en septiembre.

Pero sus esfuerzos parecen haber tenido poco impacto.

Aunque el Vaticano no ha publicado un informe completo del presupuesto desde 2022, el último conjunto de cuentas, aprobado a mediados de 2024, incluyó un déficit de 83 millones de euros (87 millones de dólares), informaron las dos fuentes.

Reuters no pudo verificar la cifra del déficit de forma independiente.

Aunque el Vaticano ha operado con un déficit durante años reequilibrando cuentas y obteniendo dividendos de sus ingresos por inversiones, la brecha ha crecido significativamente en los últimos años. En 2022, el déficit reportado por el Vaticano fue de 33 millones de euros.

Dos cardenales responsables del presupuesto del Vaticano declinaron las solicitudes de entrevistas de Reuters y no proporcionaron información actual del presupuesto. El Vaticano no respondió a una solicitud de comentario.

Aumento de los problemas de las pensiones

A los problemas presupuestarios se suman las crecientes responsabilidades dentro del fondo de pensiones del Vaticano, que fueron estimadas en alrededor de 631 millones de euros por el zar financiero del Vaticano en una entrevista mediática de 2022.

No ha habido una actualización oficial de esta cifra, pero varios informantes le dijeron a Reuters que creen que ha aumentado considerablemente.

"Los problemas presupuestarios obligarán al Vaticano a hacer muchas cosas que no quiere hacer", dijo el reverendo Tom Reese, sacerdote jesuita y comentarista que ha escrito sobre las finanzas del Vaticano.

El Vaticano podría verse obligado a limitar sus obras de caridad o reducir su presencia diplomática en embajadas alrededor del mundo, dijo.

"La huella del papa podría reducirse drásticamente", dijo Reese. "Si no puedes pagar tus facturas, no puedes hacer mucho".

Reuters no pudo determinar las razones precisas detrás del creciente déficit presupuestario del Vaticano. El Vaticano sufrió una pérdida considerable de ingresos turísticos durante la pandemia de Covid. Y en octubre, el papa también dijo que habría recortes en el presupuesto de al menos 40 millones de euros para las extensas operaciones mediáticas multilingües del Vaticano.

Aunque el Vaticano es la sede de la Iglesia Católica global, generalmente solo controla su propio presupuesto. En la mayoría de los casos, las diócesis individuales y las órdenes religiosas controlan sus propias finanzas.

Abordando los problemas presupuestarios en la reciente reunión, el papa sugirió que las oficinas del Vaticano podrían buscar financiamiento externo para equilibrar sus gastos o evitar recortes de personal, según dos funcionarios que hablaron con Reuters.

Varios cardenales cuestionaron la sabiduría de tal medida, argumentando que podría provocar conflictos de interés para la Iglesia, dijeron las fuentes.

Reuters no pudo determinar de qué fuentes de financiamiento quiere que las oficinas del Vaticano obtengan recursos el papa. Varios informantes dijeron que fundaciones católicas adineradas en Estados Unidos y Europa, que suelen funcionar de manera independiente y determinar sus propias prioridades de financiamiento, podrían ser una valiosa fuente de ingresos.

El Papa Francisco mira desde un balcón, el día que pronuncia su mensaje ''Urbi et Orbi'' (A la ciudad y al mundo) en la Plaza de San Pedro, el Domingo de Pascua, en el Vaticano 31 de marzo de 2024. (credit: REUTERS)

La nueva comisión de alto nivel anunciada el miércoles recibió la tarea de fomentar donaciones de católicos laicos, conferencias episcopales nacionales "y otros posibles benefactores".

Flujos de ingresos limitados

El papa nombró a un nuevo administrador para el fondo de pensiones del Vaticano en noviembre, y advirtió que su estructura operativa puede necesitar cambios, sin proporcionar más detalles. El fondo no ha hecho públicas sus cuentas.

Muchos fondos de pensiones públicos han subestimado cuánto tiempo vivirán los empleados jubilados, alterando sus cálculos presupuestarios. En 1960, la esperanza de vida promedio en Italia era de 69 años en comparación con 83 en 2022. No está claro si el Vaticano ha realizado algún ajuste para tener esto en cuenta.

"Si se equivocan en las suposiciones sobre la esperanza de vida, eso podría ser un gran problema", dijo Gregory Kearney, un investigador de la Universidad de Stanford que ha estudiado fondos de pensiones estatales fallidos en Estados Unidos.

El Vaticano, un microestado dentro de Roma, tiene opciones fiscales limitadas. No emite deuda, vende bonos ni impone impuestos. Un acuerdo monetario de 2010 con la UE limita al Vaticano a emitir solo una cantidad fija de monedas de euro cada año, inicialmente establecida en una suma de 2,3 millones de euros.

La sede católica global, en cambio, tiene tres flujos principales de ingresos. Recibe donaciones a través del fondo oficial del papa. Tiene una cartera de inversiones, que incluye inversiones en acciones y más de 5,000 propiedades, la gran mayoría en Italia. Y obtiene dinero de las entradas a los Museos Vaticanos.

Los museos sufrieron una disminución importante en los ingresos durante la pandemia de Covid de 2020 a 2022, debido a los prolongados bloqueos en Italia, pero los visitantes han regresado en masa desde 2023.

El Vaticano informó de una ganancia de 45.9 millones de euros en sus inversiones en 2024. No dijo si estaba vendiendo algún activo, pero indicó que 35 millones de euros de la ganancia provinieron de una mejor gestión de propiedades en alquiler.

Las donaciones al Vaticano han sido relativamente estables, con un promedio de alrededor de 45 millones de euros en la última década, con picos de 74 millones de euros en 2018 y 66 millones de euros en 2019.

Sin embargo, Ed Soule, un profesor de negocios en la Universidad de Georgetown dirigida por los jesuitas en Washington, se preocupó de que los donantes católicos adinerados pudieran comenzar a retener sus donaciones si sentían que estaban siendo utilizadas para cubrir pasivos de pensiones subfinanciadas en lugar de trabajo caritativo.

"Algunos donantes podrían ver esto y decir que en realidad no estoy interesado en usar mi dinero para financiar sus pensiones no financiadas", dijo. "Simplemente no es el tipo de cosa que emociona a la gente".

Esperanzados por el Jubileo

Los problemas presupuestarios del papa llegan cuando el Vaticano está anticipando un número récord de visitas de turistas en 2025, como parte del continuo Año Santo Católico, también conocido como Jubileo. Se espera que unos 32 millones de turistas visiten durante el año.

Muchos de los turistas pagarán la entrada a los museos, que cuesta al menos 20 euros. "Sin duda eso traerá mucho dinero a las arcas del Vaticano", dijo J.F. Pollard, un historiador británico que ha escrito sobre las finanzas del Vaticano.

Pero solo una parte de ese ingreso ayudará a cubrir el déficit presupuestario, ya que los museos también deben pagar a su propio personal y cubrir los costos de las exhibiciones y sus extensos trabajos de conservación y restauración.

Reese dijo que el Jubileo no traería suficiente dinero para cubrir el déficit. "No es como si el papa estuviera cobrando $1,000 por peregrino", dijo.

El papa, que tiene 88 años y ha sido hospitalizado varias veces en los últimos años, podría decidir vender parte de la cartera de inversiones del Vaticano para cubrir el déficit, sugirió el sacerdote jesuita.

"Cualquier venta proporcionaría ingresos inmediatos pero reduciría las ganancias de inversión futuras", dijo Reese.

"Eso pospone el problema para algún futuro papa. Ya sea el próximo o el siguiente, llegará un día de ajuste de cuentas".