Donald Trump propone nuevamente que Canadá se convierta en el 51º estado de EE.UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, presionó para que Canadá se convierta en un estado adicional de EE. UU. en una publicación de Truth Social del martes anunciando aranceles al país del norte.

"Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro amado Quincuagésimo Primer Estado. Esto haría que todos los aranceles, y todo lo demás, desapareciera por completo", escribió.

Esto viene después de que Trump anunciara que instruyó a su secretario de Comercio a agregar un arancel adicional del 25% a todo el acero y aluminio que entra en Estados Unidos desde Canadá, lo que eleva el arancel total sobre esos productos al 50%.

En la publicación, Trump dijo que los aranceles eran una respuesta a un recargo del 25% en la electricidad a tres estados estadounidenses fronterizos con Canadá que el primer ministro de Ontario, Doug Ford, impuso. Los recargos a Michigan, Nueva York y Minnesota comenzaron el lunes.

MANADAS DE bisontes salvajes se ven en el norte de Canadá. (credit: NOAM BEDEIN)

Canadá, el gran y poderoso estado

Trump argumentó que la condición de estado significaría más seguridad para Canadá.

"Los impuestos de los canadienses se reducirán sustancialmente, estarán más seguros, militarmente y en otros aspectos, que nunca antes, ya no habría ningún problema en la frontera norte, y la nación más grande y poderosa del mundo será aún más grande, mejor y más fuerte que nunca, y Canadá será una gran parte de eso," continuó.

"La línea artificial de separación trazada hace muchos años finalmente desaparecerá, y tendremos la nación más segura y hermosa en cualquier lugar del mundo, y su brillante himno, 'O Canada', seguirá sonando, pero ahora representando un ESTADO GRANDE Y PODEROSO dentro de la nación más grande que el mundo haya visto nunca."

Ford le dijo a CNN en una entrevista el martes que los canadienses rechazaron enérgicamente el impulso de Trump.

"Es decepcionante porque los estadounidenses pagarán más", dijo el primer ministro a Wolf Blitzer de CNN. "Hubo un ataque no provocado a Canadá; a las familias, a los trabajos, a los negocios, ¿por qué?".

"Esto es un caos absoluto creado por una persona, y esa es Donald Trump. No el pueblo estadounidense".

Agregó que si Estados Unidos continuaba escalando, él cortaría la porción de Canadá en la red eléctrica integrada.

"Si Estados Unidos escala, no dudaré en cortar la electricidad por completo", dijo Ford a los periodistas. "Créanme cuando digo que no quiero hacer esto, me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense quien comenzó esta guerra comercial. Es una persona la responsable. Esa es el presidente Trump".