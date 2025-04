Pastor nigeriano genera polémica: Afirma que Jesús odia a las personas pobres

El pastor nigeriano David Ibiyeomie, fundador y pastor principal de Salvation Ministries, encendió un acalorado debate en las redes sociales tras hacer declaraciones polémicas sobre la postura de Jesucristo respecto a la pobreza. Durante un sermón reciente, Ibiyeomie afirmó que Jesús no le gusta la pobreza y detestaba a las personas pobres, citando relatos bíblicos para respaldar sus afirmaciones.

"Jesús nunca visitó a ninguna persona pobre en su casa; revisen sus Biblias. Eso significa que él odia la pobreza", dijo Ibiyeomie a su congregación, según premiumtimesng.com. "Él visitó a un pecador, Zaqueo, que era rico. Díganme un hombre pobre al que Jesús haya visitado en su casa. Él odia la pobreza; ese es el significado. Él odia a las personas pobres."

Él enfatizó que si bien es aceptable acudir a Cristo en un estado de pobreza, permanecer pobre es inaceptable. "Él murió por ti para que no fueras pobre. ¿Cómo puedes venir a la iglesia con cierto tipo de mentalidad?", dijo Ibiyeomie. "Puedes venir pobre, pero no se te permite permanecer pobre. No hay nada malo en que vengas a Cristo como un hombre pobre, pero está mal que permanezcas pobre. Está mal."

Ibiyeomie explicó que permanecer en la pobreza después de abrazar el cristianismo indica una falta de visión espiritual y destacó la importancia de vivir una vida de abundancia. Sus comentarios desataron indignación en las plataformas de redes sociales, con muchos usuarios compartiendo versículos bíblicos para refutar sus afirmaciones. The Guardian Nigeria informó que los críticos quedaron atónitos por la interpretación de Ibiyeomie, lo que llevó a un acalorado debate en línea.

El reverendo Dr. Rotimi Ashafa de la Iglesia Bautista del Reino de Cristo en el estado de Ogun respondió a las declaraciones de Ibiyeomie, refutando su interpretación de las Escrituras. "La afirmación de que Jesús odia a las personas pobres no es correcta. Tal vez quiso decir que Jesús odia ver a las personas pobres. Jesús era amigo de las personas pobres; vino por los oprimidos y los desfavorecidos", dijo Ashafa, según The Guardian Nigeria. "Siempre que veía a una persona enferma en el templo, la sanaba. Incluso a los que tenían hambre, los alimentaba. Entonces, ¿por qué debería decir que Jesús odia a las personas pobres?"

Ashafa resaltó pasajes de la Biblia que contradicen las afirmaciones de Ibiyeomie, haciendo referencia a Mateo 8:14-15, que describe a Jesús visitando la casa de Pedro para sanar a su suegra. "Con respecto a la afirmación de que Jesús nunca visitó la casa de ninguna persona pobre, el reverendo Dr. Rotimi Ashafa recordó que Jesús visitó la casa de Pedro, donde sanó a la suegra del discípulo", señaló The Guardian Nigeria.

Muchas personas criticaron a Ibiyeomie por lo que percibieron como una interpretación desagradable y perjudicial de las enseñanzas cristianas. Los comentarios en las redes sociales reflejaron la desaprobación del público, con un crítico afirmando: "Estos mercaderes. El mismo Jesús que dijo, 'Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de Dios'. Querrán centrar la discusión en la prosperidad para su propio beneficio y luego torcer la Biblia", según yabaleftonline.ng.

A pesar de la reacción negativa, algunos seguidores de Ibiyeomie defendieron sus palabras como un llamado a los creyentes para superar la pobreza y lograr la prosperidad financiera. Hasta el momento de redactar este informe, el Pastor Ibiyeomie no ha emitido una respuesta pública a las críticas.

