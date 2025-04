El Papa Francisco murió rápidamente y sin sufrir, dice su médico

El Papa Francisco murió rápidamente el lunes por la mañana a causa de un derrame cerebral inesperado sin sufrir un dolor excesivo, y no había nada que los médicos pudieran hacer para salvar su vida, dijo el jefe del equipo médico del pontífice en entrevistas publicadas el jueves.

Sergio Alfieri, un médico del hospital Gemelli de Roma, supervisó el tratamiento del Papa durante una estancia de cinco semanas cuando Francisco estaba luchando contra una neumonía doble a principios de este año.

Alfieri dijo que recibió una llamada telefónica alrededor de las 5:30 a.m. del lunes por la mañana para ir rápidamente al Vaticano y llegó unos 20 minutos después.

"Ingresé a sus habitaciones y él (Francisco) tenía los ojos abiertos", dijo el doctor al periódico Corriere della Sera. "Comprobé que no había problemas respiratorios. Y luego intenté llamarlo por su nombre, pero no me respondió".

"En ese momento, supe que no quedaba nada más por hacer," dijo Alfieri. "Estaba en coma."

En una entrevista separada con La Repubblica, Alfieri dijo que algunos funcionarios que estaban presentes con el papa sugirieron trasladarlo inmediatamente de vuelta al hospital.

El Papa Francisco camina con su equipo pastoral mientras dirige la misa de Epifanía en la Basílica de San Pedro del Vaticano. (credit: REUTERS/MAX ROSSI)

El papa siguió trabajando

"Hubiera muerto en el camino," dijo el doctor. "Haciendo una tomografía computarizada habríamos tenido un diagnóstico más exacto, pero nada más. Fue uno de esos derrames cerebrales que, en una hora, te lleva consigo."

Francisco tenía 88 años y casi había muerto luchando contra la neumonía, pero su muerte fue un shock. Justo el día anterior había aparecido en la Plaza de San Pedro en un papamóvil descapotable para saludar a las multitudes que lo vitoreaban el Domingo de Pascua, sugiriendo que su convalecencia iba bien.

Después de que Francisco regresara al Vaticano el 23 de marzo tras una estancia hospitalaria de 38 días, Alfieri y los otros médicos del papa le habían prescrito un período de descanso de dos meses para permitir que su envejecido cuerpo sanara.

Francisco, conocido por exigirse mucho a sí mismo, siguió trabajando. Se reunió brevemente con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, el Domingo de Pascua, y había visitado una prisión en Roma el 17 de abril, Jueves Santo, para ofrecer buenos deseos a los reclusos.

Alfieri dijo que el papa escuchó el consejo de sus médicos y no se esforzó demasiado. "Él (era) el papa", le dijo el médico a Corriere. "Volver al trabajo era parte de su tratamiento, y nunca estuvo expuesto al peligro".

El médico dijo que vio por última vez a Francisco el sábado por la tarde. "Estaba muy bien", dijo Alfieri, quien le regaló al papa un pastel, con un sabor que sabía que al pontífice le gustaba.

Él relató que el papa dijo: "Estoy muy bien, he vuelto a trabajar y me gusta".

"Nosotros sabíamos que él quería ir a casa para seguir siendo papa hasta el último momento", dijo el médico. "No nos decepcionó".

En la entrevista con Repubblica, Alfieri dijo que Francisco le había compartido un último arrepentimiento. Aunque estaba feliz por haber visitado a los presos el 17 de abril, lamentaba no haber podido realizar un ritual de lavado de pies para la celebración de Jueves Santo de la Iglesia.

"Lamentó no poder lavar los pies de los presos", dijo el médico. "'Esta vez no pude hacerlo' fue lo último que me dijo".