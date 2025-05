El nuevo Papa León XIV busca fortalecer el diálogo con líderes judíos

El Papa León XIV les ha dicho a las comunidades judías del mundo que quiere fortalecer el diálogo de la Iglesia Católica Romana con ellos en un mensaje que llega después de un deterioro de las relaciones entre el Vaticano e Israel debido a la guerra en Gaza.

El primer papa nacido en los Estados Unidos envió una carta al rabino Noam Marans, director de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano (AJC), quien publicó la carta en X/Twitter el lunes por la noche.

"Confiando en la ayuda del todopoderoso, me comprometo a continuar y fortalecer el diálogo y la cooperación de la iglesia con el pueblo judío en el espíritu de la declaración Nostra Aetate del Segundo Concilio Vaticano", dijo León en la carta.

Nostra Aetate fue un documento histórico en el Concilio de 1962-1965 que repudiaba el concepto de la culpabilidad judía colectiva por la muerte de Jesús y urgía al diálogo con las religiones no cristianas.

El breve documento revolucionó las relaciones católicas con los judíos después de siglos de persecución y desconfianza. El diálogo que siguió en las siguientes dos décadas hizo posible que el Papa Juan II se convirtiera en el primer pontífice en visitar una sinagoga, dando un discurso en el templo principal de Roma en 1986, donde llamó a los judíos "nuestros amados hermanos mayores".

Después de años de relaciones a menudo tensas, el Vaticano e Israel firmaron un "acuerdo fundamental" en 1993 e intercambiaron embajadores a tiempo completo al año siguiente.

Una fuente del Vaticano dijo que Marans asistiría a la misa inaugural de León el domingo. Se esperaba que más de una docena de líderes judíos de todo el mundo también asistieran, dijo la fuente.

El AJC apreció la invitación.

"Estamos profundamente conmovidos de que el Papa León XIV, tan temprano en su papado, haya reafirmado su compromiso con las relaciones católicas-judías", dijo el AJC en una publicación en X.

We are deeply moved that Pope Leo XIV, so early in his papacy, has reaffirmed his commitment to Catholic-Jewish relations.In a letter to AJC's Director of Interreligious Affairs, Rabbi Noam Marans, he pledged to continue to strengthen dialogue with the Jewish people in the… pic.twitter.com/YC1w9gNrYQ