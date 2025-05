'Me encantaría ser Papa': La imagen generada por IA de Donald Trump desata polémica mundial

En un movimiento que ha generado un debate mundial, Donald Trump compartió una imagen generada por IA que lo representa como el Papa en un momento en que la Iglesia Católica se encuentra en medio de una transición. La controversia estalló poco después de la muerte del Papa Francisco, quien falleció a la edad de 88 años el 21 de abril de 2025, debido a complicaciones tras un derrame cerebral, según Deutsche Welle. El Vaticano se está preparando para un cónclave para elegir un nuevo pontífice, programado para comenzar el 7 de mayo.

La imagen de Trump, que lo muestra vestido con una sotana blanca, un mitra y una cruz dorada, ganó rápidamente popularidad en las plataformas de redes sociales. A diferencia de comunicaciones anteriores en las que suele acompañar sus publicaciones con texto, la imagen fue notablemente publicada sin ningún comentario por Trump, según informó el New York Times.

Poco después de que la imagen saliera a la luz, se desató una tormenta de reacciones mixtas. Muchos usuarios de redes sociales expresaron indignación, afirmando que la imagen era irrespetuosa, especialmente dado que coincidía con el luto por el Papa Francisco. "Esto es increíblemente irrespetuoso. Borra esto", declaró un comentarista en Instagram, según The Independent. Otro comentó: "Increíble. Creo que ni siquiera sabes lo ofensivo que es esto".

Más allá de la reacción pública, la imagen también provocó risas entre los seguidores de Trump. "Papa Trump... nuestro presidente publicó esto. Está trolleando porque sabe que los medios explotarán por ello. Me encanta", dijo el comediante Terence K. Williams, según Chosun Ilbo, ilustrando la naturaleza divisiva de la publicación. Figuras republicanas prominentes, incluido el senador Lindsey Graham, expresaron cierto nivel de apoyo, tomándose la idea de "Papa Trump" con naturalidad. "Me emocioné al escuchar" sobre la apertura de Trump a la idea, dijo Graham, según informó The New York Times.

Sin embargo, la cuenta oficial de la Casa Blanca también circuló la imagen, amplificando aún más la atención y el debate público, observó Página/12. En este contexto, el Vaticano aún no ha comentado sobre las acciones de Trump o las posibles implicaciones de tal imagen.

La especulación sobre las intenciones de Trump con esta publicación aumenta a medida que continúa expresando interés en el panorama religioso. El hecho de que bromeó sobre su deseo de asumir el papado avivó el fuego. "Me encantaría ser Papa. Esa sería mi primera opción", dijo Trump, según informó Al Jazeera (árabe). Mientras que algunos cercanos a él, como el ex presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Steele, interpretaron la acción como evidencia de la naturaleza "poco seria e incapaz" de Trump, el debate gira en torno a si esta imagen es simplemente una provocación o parte de un comentario más amplio sobre la autoridad religiosa.

Mientras Trump ha sugerido la idea de que el Cardenal Timothy Dolan sería un candidato favorable para el papado, está claro que Dolan no está entre los favoritos para el puesto, a pesar del respaldo de Trump, escribe The New York Times. Mientras Estados Unidos se prepara para el cónclave que comienza el 7 de mayo, muchos esperan un líder que abrace opiniones diversificadas en el panorama católico.

