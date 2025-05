Murió Daniel Fernández Strauch, sobreviviente de la tragedia aérea de los Andes

Daniel Fernández, uno de los 16 sobrevivientes del trágico accidente de avión de los Andes en 1972, falleció el 8 de mayo en Montevideo a la edad de 79 años. Su muerte fue confirmada por el compañero sobreviviente Gustavo Zerbino, quien describió a Fernández como "un querido amigo, un gran padre y un gran abuelo", según La Nación.

El 13 de octubre de 1972, la aeronave Fairchild FH-227D que transportaba a una delegación del club de rugby Old Christians a Santiago, Chile, se estrelló en las montañas de los Andes. El accidente, que llegó a ser conocido como el "Milagro de los Andes", inició una de las historias de supervivencia más extraordinarias del siglo XX. Los sobrevivientes resistieron 72 angustiosos días en las montañas cubiertas de nieve antes de ser rescatados entre el 22 y 23 de diciembre de 1972.

En el momento del accidente, Fernández era un ingeniero agrónomo uruguayo de 26 años. Había abordado el Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya junto a sus primos Eduardo y Adolfo "Fito" Strauch y otros miembros del equipo de rugby Old Christians.

El impacto del choque mató instantáneamente a 13 de los 40 ocupantes. Otros pasajeros sucumbieron a las lesiones, al frío extremo y a una avalancha que ocurrió el 29 de octubre. A pesar de estas adversidades, 16 personas lograron sobrevivir, incluido Fernández, quien tuvo un papel de liderazgo durante la situación y asumió tareas fundamentales en cuanto a la comida, ayudando a sostener al grupo.

"Fue un baluarte en las montañas", recordó Zerbino, según La Nación. "Un gran amigo, siempre positivo. Como uno de los más mayores, traía paz y tranquilidad". Zerbino agregó, "Es una situación de gran tristeza porque ha fallecido un hermano de la montaña, y de alegría porque al final no sufrió; deja una maravillosa familia, dos hijos, una hija, nietos, y una esposa que lo acompañó toda su vida", según informó La Nación.

Fernández es el cuarto superviviente del accidente de los Andes que ha fallecido, tras el fallecimiento de Javier Methol en 2015, Álvaro Mangino el 29 de marzo de 2023, y José Luis "Coche" Inciarte a principios de este año. "Le extrañaremos; ahora se reunirá con los 29 que se fueron en la montaña y los tres que nos precedieron en el tiempo", expresó Zerbino a El País. "La montaña se llevó a algunos, y ahora nos estamos muriendo poco a poco. Pero mientras haya vida, debemos seguir disfrutando y compartiendo el legado de la montaña".

"Daniel Fernández Strauch. Sabiduría y amabilidad", escribió el escritor y amigo Pablo Vierci, según Perfil. Compartió una imagen de Fernández de una película en la que hizo una aparición breve. Vierci también reveló que Fernández había estado enfermo durante mucho tiempo, según informó Heraldo de México.

El director español Juan Antonio Bayona, quien dirigió la próxima película "La Sociedad de la Nieve" sobre la tragedia de los Andes, escribió un mensaje emotivo en Instagram sobre Fernández, según La Nación. "Daniel se fue, pero no sin luchar, como lo hizo toda su vida, dando ejemplo", afirmó Bayona. "Escucharlo te daba energía. Era un hombre de pocas palabras; no hablaba a menos que fuera necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante". Bayona concluyó, "Fue un honor conocerlo, pasar tiempo con él. Infinitas gracias por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, especialmente a su esposa, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña. Descansa en paz, amigo", según informó La Nación.

Nacido el 12 de febrero de 1946, en Montevideo, Fernández dedicó su vida profesional a la agronomía. Su legado se extiende más allá de su historia de supervivencia; deja atrás a una familia amorosa, incluyendo a su esposa Amalia, dos hijos, una hija y nietos.

