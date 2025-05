El tiroteo en la embajada de Israel deja devastados a funcionarios israelíes

Funcionarios israelíes condenaron el tiroteo en la Embajada de Israel en Washington en las primeras horas del jueves por la mañana, mientras el país se despertaba.

"Estoy devastado por las escenas en Washington DC", dijo el presidente Isaac Herzog en X/Twitter. "Este es un acto reprensible de odio, de antisemitismo, que ha cobrado la vida de dos jóvenes empleados de la embajada israelí".

I am devastated by the scenes in Washington DC.This is a despicable act of hatred, of antisemitism, which has claimed the lives of two young employees of the Israeli embassy. Our hearts are with the loved ones of those murdered and our immediate prayers are with the injured.…