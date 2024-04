Los perros pueden ser entrenados para detectar el TEPT con su olfato - Estudio

Un estudio piloto canadiense muestra que los perros pueden ser enseñados para reconocer el olor del psicotrauma en el aliento, abriendo la posibilidad de hacer la asistencia del síndrome de estrés postraumático (TEPT) más efectiva.

Los sensibles olfatos de los perros pueden detectar los primeros signos de muchas situaciones médicas potencialmente peligrosas como una hipoglucemia repentina (bajo nivel de azúcar en la sangre) o una inminente convulsión. Ahora, los científicos han encontrado evidencia de que los perros de asistencia podrían incluso ser capaces de oler un flashback de TEPT inminente al enseñar a dos perros a alertar al aliento de personas que han sido recordados de traumas.

"Los perros de servicio para el TEPT ya están entrenados para asistir a las personas durante episodios de angustia", dijo Laura Kiiroja, una estudiante de doctorado en la Universidad de Dalhousie en Halifax. Ella fue la primera autora del artículo en la revista Frontiers in Allergy bajo el título "¿Pueden los perros de detección de olores detectar el estrés asociado con la exposición a señales de trauma en personas con historias de trauma? Un estudio de concepto". "Los perros están actualmente entrenados para responder a señales comportamentales y físicas. Nuestro estudio mostró que al menos algunos perros también pueden detectar estos episodios a través del aliento", explicó.

Los científicos reclutaron a 26 humanos como donantes de olores que también estaban participando en un estudio sobre las reacciones de las personas que han experimentado trauma a los recordatorios de dicho trauma. (credit: INGIMAGE)

Un 54% cumplía con los requisitos diagnósticos para el TEPT. Para donar olores, asistieron a sesiones donde se les recordaban sus experiencias traumáticas mientras usaban diferentes mascarillas.

Una mascarilla proporcionaba una muestra de aliento tranquila que actuaba como control, y otra, que se usaba mientras los participantes recordaban su trauma, proporcionaba una muestra de aliento objetivo. Los participantes también completaron un cuestionario sobre sus niveles de estrés y sus emociones.

Científicos reclutaron a 25 perros para entrenar

Mientras tanto, los científicos reclutaron a 25 perros domésticos para entrenar en detección de olores. Solo dos de ellos tenían suficiente habilidad y motivación para completar el estudio: Ivy y Callie. "Tanto Ivy como Callie encontraron este trabajo intrínsecamente motivador", dijo Kiiroja. "Su apetito ilimitado por deliciosas golosinas también fue una ventaja. De hecho, fue mucho más difícil convencerlas de que tomaran un descanso que comenzar a trabajar. Callie en particular se aseguraba de que no hubiera dilaciones".

Ivy es una hembra castrada de raza golden retriever rojo de línea de trabajo que tenía alrededor de cinco años durante este estudio. Callie es una hembra castrada de mezcla de pastor alemán y malinois belga que tenía casi cuatro años durante el estudio. Los padres de Callie venían de una genealogía de línea de trabajo pero ellos mismos no eran perros de trabajo activos.

Tanto Ivy como Callie son perros de compañía que viven con sus tutores y fueron llevados al Laboratorio de CO, un perro a la vez, de uno a tres días por semana. Callie no tenía experiencia previa en trabajo de detección de olores antes de este estudio. Ivy había participado en otros estudios del Laboratorio de CO desde que tenía dos años: discriminando entre aliento de vaca ceto y normal y buscando tortugas de madera en peligro de extinción. No había trabajado previamente con muestras de aliento humano.

Ivy y Callie fueron entrenadas para reconocer el olor objetivo a partir de piezas de las mascarillas, logrando un 90% de precisión en la discriminación entre una muestra estresada y una no estresada. Luego se les presentó una serie de muestras, una a la vez, para ver si aún podían detectar con precisión los VOCs de estrés. En este segundo experimento, Ivy logró un 74% de precisión y Callie un 81% de precisión.

La comparación de las identificaciones exitosas de Callie e Ivy con las emociones autoinformadas de los participantes humanos reveló que el rendimiento de Ivy se correlacionó con la ansiedad, mientras que el de Callie se correlacionó con la vergüenza.

"A pesar de que ambos perros tuvieron un rendimiento muy preciso, parecían tener una idea ligeramente diferente de lo que consideraban una muestra de aliento 'estresada'", dijo Kiiroja. "Especulamos que Ivy estaba sintonizada con las hormonas del eje simpático-adrenomedular (como la adrenalina) y Callie estaba orientada hacia las hormonas del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (como el cortisol). Este es un conocimiento importante para el entrenamiento de perros de servicio, ya que la alerta temprana de los síntomas del TEPT requiere sensibilidad a las hormonas del eje simpático-adrenomedular".

A continuación, el equipo planea llevar a cabo experimentos para confirmar la participación del eje simpático-adrenomedular. "Con 40 conjuntos de muestras, nuestro estudio es una prueba de concepto que necesita ser validada por estudios con tamaños de muestra más grandes", agregó Kiiroja. "Además de inscribir a más participantes, los estudios de validación deben recopilar muestras de un mayor número de eventos estresantes para confirmar la capacidad de los perros para detectar de manera confiable los VOCs de estrés en el aliento de un humano en diferentes contextos".

El TEPT surge de la exposición a un evento catastrófico. Los síntomas incluyen la reexperimentación de ese evento catastrófico, hiperactividad, evitar cualquier recordatorio, y problemas cognitivos o de ánimo. Entre otras formas de ayuda, los perros pueden ayudar a los pacientes alertando e interrumpiendo episodios cuando sus compañeros están luchando con sus síntomas. Si los perros pudieran responder a los marcadores de estrés en el aliento, podrían potencialmente interrumpir los episodios en una etapa anterior, haciendo que sus intervenciones sean más efectivas.

Todos los humanos tienen un "perfil de olor" de compuestos orgánicos volátiles (COVs) - moléculas emitidas por el cuerpo en secreciones como el sudor - influenciadas por nuestra genética, edad, actividades y otras variables. Existe evidencia de que los perros pueden ser capaces de detectar COVs relacionados con el estrés humano. Sin embargo, no hay estudios que hayan investigado si los perros podrían aprender a detectar COVs asociados con los síntomas del TEPT.

"Esto es una colaboración multidisciplinaria entre el laboratorio de psicología clínica de la Dra. Sherry Stewart y el laboratorio de olfato canino del Dr. Simon Gadbois, ambos en la Universidad de Dalhousie", dijo Kiiroja. "Ningún laboratorio podría haber realizado este trabajo por sí solo".