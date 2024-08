Conflicto sexual: ¿Por qué existen los cromosomas sexuales? - Estudio

Los cromosomas sexuales, cromosomas responsables de determinar si un mamífero es macho o hembra, pueden haber evolucionado para reducir el "conflicto sexual", encontró un estudio japonés publicado en julio.

El estudio revisado por pares, publicado en la revista académica Ecology and Evolution, examinó la evolución de los cromosomas sexuales en la etapa larval de las moscas de la fruta.

Investigaciones previas llevaron a la estimación de que el cromosoma Y ha perdido más de 900 genes activos en 166 millones de años. A este ritmo, se hipotetiza que los genes relacionados con los cromosomas Y se extinguirán en 11 millones de años.

Una teoría que explica por qué el cromosoma Y está perdiendo genes es la teoría del "conflicto sexual". La teoría establece que algunas características que son útiles para un sexo son perjudiciales para el otro, por lo que el cromosoma sexual se desarrolló para garantizar la supervivencia óptima de cada sexo.

Mientras el cromosoma Y humano va perdiendo genes con el tiempo, es probable que se haya perdido datos a lo largo de varios millones de años de evolución, lo que hace que sea particularmente difícil para los científicos estudiar el desarrollo humano. Por esta razón, los científicos recurrieron a la mosca de la fruta Drosophila.

Moscas de la fruta se ven en un laboratorio de la Universidad Bar-Ilan, en Ramat Gan, Israel, 1 de mayo de 2018. Fotografía tomada el 1 de mayo de 2018. (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

Observando larvas

Al observar moscas de la fruta con cromosomas sexuales relativamente recientemente evolucionados (neo-cromosomas sexuales) y compararlos con especies que no han desarrollado uno, los investigadores pudieron contribuir con evidencia a la teoría del conflicto sexual.

Los investigadores clasificaron cada gen en los nueve genomas como sesgado hacia machos, sesgado hacia hembras o imparcial en cada etapa o tejido.

Las moscas en la etapa larval desarrollaron genes basados en el sexo. Sin embargo, los investigadores dijeron que esto fue inesperado ya que las larvas no tenían características específicas de sexo pronunciadas.

Se encontró que los genes sexuales tenían un vínculo asociado con el metabolismo y más tarde afectaban el tamaño al que las moscas crecen, creando una distinción entre sexos basada en el tamaño del cuerpo. Los investigadores explicaron que esto reduciría el conflicto sexual. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"En las etapas larvarias y de pupa, hubo una tendencia general de que el número de genes con sesgo sexual es significativamente mayor en especies con cromosomas sexuales neo que en especies sin ellos", explicaron los investigadores. "El mayor número de genes con sesgo sexual en especies con cromosomas sexuales neo que en especies sin ellos generalmente no se limitaba a los cromosomas sexuales neo (en comparación con el autosoma homólogo en parientes cercanos) sino que también se observaba en otros cromosomas.

"Sin embargo, la tendencia era más evidente en los cromosomas sexuales neo en muchos casos. En contraste, en adultos y gónadas, las diferencias en el número de genes con sesgo sexual entre especies con y sin cromosomas sexuales neo eran menos claras, o había menos genes con sesgo sexual en las primeras que en las segundas".