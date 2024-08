Bacteria esencial para la reproducción de garrapatas abre nuevas vías de control

Las garrapatas, pequeñas criaturas parecidas a arañas con seis u ocho patas y del tamaño de la punta de un lápiz que se alimentan de la sangre de perros, aves y a veces gatos, son molestas y pueden ser peligrosas, por lo que los veterinarios recomiendan aplicar medicamentos antipulgas mensualmente en la parte posterior del cuello de las mascotas o collares antipulgas.

Australia es hogar de garrapatas del matorral que se encuentran a lo largo de partes de las costas este y oeste. Un tipo, que se adhiere al cuerpo de un perro, puede causar babesiosis, paralizar e incluso matar al animal desafortunado en cuestión de horas si no se retira inmediatamente; se le administra medicación a la mascota.

Las garrapatas también pueden picar a los humanos, aunque la mayoría de esas picaduras son inofensivas e indoloras. Si bien la mayoría de las picaduras de garrapatas en humanos no necesitan atención médica, algunas, como la garrapata de madera, la garrapata de venado y otras, pueden albergar gérmenes dañinos que llevan a enfermedades como la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, la enfermedad de Lyme (encontrada en algunas cuevas en Israel) y la anaplasmosis, entre otras. Estas enfermedades pueden causar problemas de salud graves, incluidos problemas neurológicos, dolor articular e incluso la muerte si no se tratan adecuadamente. Las garrapatas caen de forma natural después de succionar sangre durante tres a seis días, tras lo cual aparece una pequeña protuberancia roja, la respuesta del cuerpo a la saliva del insecto.

Están atraídos por áreas húmedas y cálidas del cuerpo, incluyendo la parte alta de la espalda, el cuero cabelludo, la pantorrilla/la espinilla, la parte alta del brazo, detrás de la rodilla, la axila, el cuello y la parte baja de la espalda. Se pueden utilizar repelentes de insectos con al menos un 20% de DEET en toda la piel expuesta para mantenerlos alejados.

Si encuentras una garrapata gateando sobre ti, quítala de un cepillazo. Las garrapatas hinchadas contienen sangre potencialmente infectada que puede salpicar al aplastarlas, así que nunca las aplastes con los dedos.

UN NUEVO ESTUDIO en la Universidad Hebrea de Jerusalén (HU) proporciona ideas que podrían llevar a formas innovadoras de combatir las garrapatas. Los investigadores, liderados por el Prof. Yuval Gottlieb-Dror de la Escuela Koret de Medicina Veterinaria en Rehovot, descubrieron que ciertas bacterias que viven dentro de las garrapatas son esenciales para su supervivencia y reproducción.

El artículo de investigación, titulado "Los metabolitos derivados de los endosimbiontes son esenciales para la aptitud reproductiva del huésped de la garrapata", acaba de ser publicado en mSphere de la Sociedad Americana de Microbiología.

Estos patógenos producen nutrientes vitales que las garrapatas no pueden obtener de su dieta de sangre exclusivamente. Este hallazgo es significativo porque revela una posible vulnerabilidad en las garrapatas que podría ser aprovechada. Al dirigirse a estas bacterias beneficiosas, se podría controlar de manera más efectiva las poblaciones de garrapatas, potencialmente reduciendo las enfermedades transmitidas por garrapatas en humanos y animales, señalaron los investigadores. El equipo dijo que la investigación ofrece un enfoque novedoso para combatir las garrapatas al interrumpir su sistema de soporte interno, en lugar de intentar matar directamente a las garrapatas.

La información importante que descubrieron fue acerca de la relación entre la garrapata café, Rhipicephalus sanguineus, y sus bacterias simbióticas tipo Coxiella. La investigación muestra que estas bacterias ayudan a las garrapatas al proporcionarles vitaminas B esenciales y posiblemente otros nutrientes como L-prolina, que son cruciales para la reproducción y la salud del insecto.

Comprender los mecanismos biológicos que apoyan la supervivencia y reproducción de las garrapatas es crucial para desarrollar nuevos métodos para prevenir las picaduras de garrapatas y reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por garrapatas, protegiendo en última instancia la salud pública. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., aproximadamente 50,000 personas visitan los departamentos de emergencia anualmente debido a picaduras de garrapatas solo en EE. UU. Este número probablemente subestima el número total de picaduras de garrapatas, ya que muchas picaduras no resultan en visitas de emergencia y no se informan.

Gottlieb y sus colegas midieron los niveles de aminoácidos y examinaron los efectos de la suplementación de vitaminas B y L-prolina en garrapatas hembra con endosimbiontes Coxiella-like suprimidos.

Los hallazgos revelaron que los niveles de L-prolina eran más altos en las garrapatas sin alimentar que albergan simbiontes (estructuras que albergan poblaciones de microbios beneficiosos) y en las garrapatas alimentadas con sangre hinchadas. Además, la suplementación de vitaminas B aumentó significativamente la tasa de eclosión de las garrapatas con bajos niveles de endosimbiontes similares a Coxiella, un efecto que se potenció aún más con la adición de L-prolina. Estos resultados sugieren que los endosimbiontes similares a Coxiella producen L-prolina y son esenciales para los procesos reproductivos de la garrapata, especialmente cuando hay una alta demanda metabólica como la producción de huevos y el desarrollo embrionario.

"Este estudio subraya la importancia de los simbiontes nutricionales en la salud y reproducción de las garrapatas", dijo Gottlieb. "Nuestros hallazgos pueden abrir nuevas posibilidades para desarrollar estrategias para controlar las poblaciones de garrapatas y las enfermedades", concluyó.