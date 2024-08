El eritritol podría ser más riesgoso para la salud que el azúcar

Hace más de medio siglo, el Prof. John Yudkin - un nutricionista y fisiólogo británico en el Queen Elizabeth College de Londres - sorprendió al mundo al advertir que consumir azúcar es muy peligroso para la salud, ya que promueve la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión, altos niveles de grasas en la sangre y caries dentales.

Para probar sus argumentos, Yudkin - quien fue criado en el East End de la ciudad por una familia que había huido de los pogromos rusos de 1905 - publicó un libro innovador en 1972 sobre la glucosa titulado "Puro, Blanco y Mortal".

En 2016, la prestigiosa revista JAMA Internal Medicine reveló documentos internos ocultos que demostraban que en la década de 1960, la Sugar Research Foundation, actuando como un grupo de presión en nombre de la industria, financió investigaciones que minimizaron los riesgos de su producto lucrativo y popular, en lugar de pagar a científicos para culpar a las grasas de los riesgos para la salud humana.

Desafortunadamente, los lobistas del azúcar menospreciaron sus hallazgos e intentaron arruinar la reputación de Yudkin, pero años después su libro fue republicado y elogiado por investigadores objetivos. Amante de Israel desde los primeros años del estado judío, fue solicitado por la Universidad Hebrea de Jerusalén para asesorar a sus investigadores sobre el daño causado por el azúcar, compuesto por sacarosa y fructosa (esta última aún ampliamente utilizada en todo el mundo en forma del inofensivo pero dañino y omnipresente edulcorante jarabe de maíz) y fue un activo gobernador de la Universidad Hebrea, dejando la mayor parte de su colección de libros antiguos a la Biblioteca Nacional de Israel.

Y China ahora ha sido revelada en Plantas Tropicales como uno de los principales promotores de la caña de azúcar, vital para su economía, al desarrollar una nueva variedad que tiene un alto rendimiento y alto contenido de azúcar y una fuerte tolerancia al estrés por sequía y frío.

Sustitutos artificiales del azúcar. ¿Es bueno o malo? (credit: INGIMAGE)

DESPUÉS DE que el azúcar de mesa fue desacreditado, las personas adictas a los dulces se sintieron aliviadas al ver la aparición de edulcorantes artificiales, los cuales creían que eran una alternativa segura.

Sin embargo, innumerables estudios en los últimos años han presentado evidencia de efectos secundarios dañinos asociados con el uso de estos edulcorantes, especialmente el aspartamo, sucralosa y sacarina, los cuales siguen siendo comercializados ampliamente en Israel y en todo el mundo.

Edulcorante de eritritol vinculado a riesgos graves para la salud

Entre los problemas de salud atribuidos a los edulcorantes artificiales se encuentran síntomas gastrointestinales, efectos en la insulina y el metabolismo, cambios neurológicos, efectos cardiovasculares, alergias, dolores de cabeza, aumento de peso, depresión y más.

La stevia, que proviene de las hojas de la Stevia rebaudiana (Bertoni), una planta nativa de América del Sur que durante siglos ha sido consumida con alimentos e incluso usada como medicina. Cientos de veces más dulce que el azúcar, comúnmente conocida como hoja de caramelo, hoja dulce o hoja de azúcar, está disponible en viveros. Algunas personas se quejan de que sus hojas son amargas, por lo que los edulcorantes de stevia puros, la mayoría de los cuales no son adulterados, se hacen eliminando los glicósidos de esteviol de las hojas y purificándolos. Hasta ahora, los científicos no han encontrado daños para la salud causados por la planta pura.

Aunque el Ministerio de Salud en Jerusalén está instando a los israelíes a dejar de consumir edulcorantes artificiales y a beber agua en lugar de bebidas endulzadas con ellos, no ha emitido una declaración oficial indicando que las personas deben mantenerse completamente alejadas de ellos porque pueden causar una variedad de enfermedades y se ha demostrado que perjudican la salud.

La declaración del ministerio agregó en respuesta a una consulta de The Jerusalem Post que "en general, el Ministerio de Salud recomienda evitar el exceso de azúcar y edulcorantes artificiales. Debe preferirse consumir alimentos naturales tanto como sea posible en lugar de alimentos ultraprocesados ricos en azúcar, grasas saturadas, sal y edulcorantes artificiales".

Aunque muchos países han impuesto un impuesto sobre estos productos, el ministerio, dirigido por el partido ultraortodoxo (haredi) Shas, canceló dicho impuesto cuando se vio presionado por este sector debido a que consumen estas bebidas dulces y baratas en grandes cantidades, como se puede ver en los estantes llenos de ellos en cualquier supermercado haredi.

AHORA, el enfoque está en el eritritol – un tipo de carbohidrato edulcorante que ha sido producido sintéticamente desde 1990 y es un alcohol de azúcar popular en productos alimenticios. Su nivel de calorías es bajo, y se siente y sabe casi como el azúcar de mesa. Los fabricantes e importadores también han afirmado que este edulcorante "reduce el riesgo de diabetes y promueve la pérdida de peso". Hoy en día, es uno de los edulcorantes artificiales más populares vendidos.

Pero un número creciente de estudios científicos sugiere ahora que el eritritol podría presentar serios riesgos para la salud, incluyendo enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte, y podría ser incluso peor para ti que el azúcar de mesa. También puede causar problemas digestivos leves a graves, como hinchazón, calambres, gases excesivos y diarrea si se consume en grandes cantidades.

Un nuevo estudio en la Clínica Cleveland agrega evidencia creciente de que el eritritol aumenta el riesgo cardiovascular. A la vanguardia de la medicina moderna cuando abrió por primera vez en 1921, la clínica cuenta con más de 65.000 médicos, enfermeras y otro personal con seis millones de visitas de pacientes anuales en más de 200 ubicaciones.

El estudio, liderado por el renombrado médico/científico Dr. Stanley Hazen, se realizó en humanos para observar de manera más directa los efectos en las plaquetas después de la ingestión de eritritol en una dosis típicamente contenida en una soda o muffin "sin azúcar". En 20 voluntarios sanos, los investigadores encontraron que el nivel promedio de eritritol después de comer aumentó más de 1,000 veces en el grupo que lo consumió en comparación con sus niveles iniciales. Los resultados también revelaron que los participantes mostraron un aumento significativo en la formación de coágulos sanguíneos después de consumir el carbohidrato dulce, pero no se observó ningún cambio después de consumir glucosa.

ACABA DE PUBLICARSE en Arteriosclerosis, Trombosis y Biología Vascular bajo el título "La Ingesta del Edulcorante No Nutritivo Eritritol, pero no de Glucosa, Mejora la Reactividad de las Plaquetas y el Potencial de Trombosis en Voluntarios Sanos", la investigación se suma a la creciente evidencia de que el químico puede no ser tan seguro como actualmente está clasificado por las agencias reguladoras de alimentos y debería ser reevaluado como ingrediente.

"Muchas sociedades profesionales y clínicos rutinariamente recomiendan que las personas con alto riesgo cardiovascular - aquellas con obesidad, diabetes o síndrome metabólico - consuman alimentos que contienen edulcorantes en lugar de azúcar", declaró Hazen. "Estos hallazgos subrayan la importancia de realizar más estudios clínicos a largo plazo para evaluar la seguridad cardiovascular del eritritol y otros edulcorantes".

Las autoridades de salud han sido lentas en recomendar precaución: el eritritol está en la lista de alimentos "Generalmente reconocidos como seguros" de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), por lo que actualmente no se requieren estudios de seguridad a largo plazo de la sustancia química.

El nuevo estudio, cuyos autores instan a que se realicen más estudios clínicos para evaluar la seguridad cardiovascular a largo plazo del eritritol, se suma a la investigación previa del equipo publicada en 2023 en la prestigiosa revista Nature Medicine, que mostraba que los pacientes cardíacos con altos niveles de la sustancia tenían el doble de probabilidades de sufrir un evento cardíaco importante en los siguientes tres años en comparación con aquellos con niveles bajos. El estudio también descubrió que agregar eritritol a la sangre o plaquetas de los pacientes aumentaba la formación de coágulos.

"Enfermedades cardiovasculares se desarrollan con el tiempo, y la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte a nivel mundial", dijo Hazen. "Necesitamos asegurarnos de que los alimentos que consumimos no sean contribuyentes ocultos".

Por lo tanto, limitemos nuestro consumo de azúcar de mesa y edulcorantes artificiales, y satisfagamos nuestro antojo de dulces con alternativas naturales como la stevia, por el bien de nuestra salud.