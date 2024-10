NASA lanza nave para explorar si la luna Europa de Júpiter puede albergar vida

La NASA lanzó una nave espacial desde Florida el lunes en una misión para examinar si la luna Europa de Júpiter tiene condiciones adecuadas para mantener vida, con un enfoque en el gran océano subsuperficial que se cree acecha debajo de su gruesa capa de hielo.

La nave espacial Europa Clipper de la agencia espacial de EE. UU. despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en un cohete Falcon Heavy de SpaceX bajo un cielo soleado. La sonda robótica alimentada por energía solar tiene previsto entrar en órbita alrededor de Júpiter en 2030 después de recorrer aproximadamente 1,8 mil millones de millas (2,9 mil millones de km) en 5 años y medio. El lanzamiento había sido planeado para la semana pasada pero se pospuso debido al huracán Milton.

Es la nave espacial más grande que la NASA ha construido para una misión planetaria, con aproximadamente 100 pies (30,5 metros) de largo y aproximadamente 58 pies (17,6 metros) de ancho, con sus antenas y paneles solares completamente desplegados, más grande que una cancha de baloncesto, mientras que pesa aproximadamente 13,000 libras (6,000 kg).

A pesar de que Europa, la cuarta luna más grande de Júpiter con 95 lunas oficialmente reconocidas, es solo un cuarto del diámetro de la Tierra, su vasto océano global de agua salada líquida puede contener el doble del agua de los océanos de la Tierra. Se cree que los océanos de la Tierra fueron el lugar de nacimiento de la vida en nuestro planeta.

Europa, cuyo diámetro es de aproximadamente 1,940 millas (3,100 km), que es aproximadamente el 90% del de nuestra luna, ha sido vista como un hábitat potencial para la vida más allá de la Tierra en nuestro sistema solar. Se cree que su capa de hielo tiene un grosor de 10-15 millas (15-25 km), asentada sobre un océano de 40-100 millas (60-150 km) de profundidad.

Un cohete SpaceX Falcon Heavy despega para la misión Europa Clipper para estudiar una de las 95 lunas de Júpiter, en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU. 14 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/JOE SKIPPER)

Jim Free, Administrador Asociado de la NASA, dijo en una sesión informativa previa al lanzamiento el domingo que Europa tiene uno de los entornos más prometedores para la habitabilidad potencial en nuestro sistema solar, más allá de la Tierra, aunque señaló que esta misión no será una búsqueda de organismos vivos reales.

"Lo que descubramos en Europa," dijo Free, "tendrá implicaciones profundas para el estudio de la astrobiología y cómo vemos nuestro lugar en el universo."

"Los científicos creen que Europa tiene condiciones adecuadas debajo de su superficie helada para sostener vida. Sus condiciones son agua, energía, química y estabilidad", dijo Sandra Connelly, subadministradora asociada de la dirección de misiones científicas de la NASA.

Entre los objetivos de la misión están medir el océano interno y la capa de hielo sobre él, mapear la composición de la superficie de la luna y buscar penachos de vapor de agua que puedan estar escapando de la corteza helada de Europa. El plan es que Europa Clipper, a partir de 2031, realice 49 sobrevuelos cercanos de Europa en un periodo de tres años, acercándose hasta 16 millas (25 kilómetros) de la superficie de la luna.

El intenso ambiente de radiación de Júpiter

Europa Clipper operará en un intenso ambiente de radiación alrededor de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar.

Júpiter está envuelto por un campo magnético aproximadamente 20,000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo magnético rota, capturando y acelerando partículas cargadas y creando radiación que podría dañar a las naves espaciales. La NASA ha diseñado una bóveda hecha de titanio y aluminio dentro de Europa Clipper para proteger sus delicados componentes electrónicos de esta radiación.

Una vista de la luna Europa de Júpiter creada a partir de imágenes tomadas por la nave espacial Galileo de la NASA a finales de la década de 1990, según la NASA, obtenida por Reuters el 14 de mayo de 2018. (credit: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute/Handout via REUTERS)

"Uno de los principales desafíos de la misión Europa Clipper es entregar una nave espacial lo suficientemente resistente para soportar la radiación de Júpiter pero también lo suficientemente sensible para recopilar las medidas necesarias para investigar el entorno de Europa", dijo Connelly.

La NASA dijo que Europa Clipper está cargada con más de 6,060 libras (2,750 kg) de propelente para llevarla a Júpiter. Para el lanzamiento, la nave espacial fue colocada dentro del cono protector en la parte superior del cohete.

La nave espacial no seguirá una ruta directa hacia Júpiter. En cambio, está programada para pasar cerca de Marte, y luego regresar cerca de la Tierra, utilizando la gravedad de cada planeta para aumentar su impulso como si fuera un tirachinas. Sus amplias matrices solares, que estaban plegadas para el lanzamiento, recogerán la luz solar para alimentar los nueve instrumentos científicos de la nave espacial, así como sus componentes electrónicos y otros subsistemas.