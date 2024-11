Dúo padre e hija descifran misterioso mensaje proveniente de Marte

Un equipo padre-hija de Estados Unidos, Ken y Keli Chaffin, han descifrado un "mensaje extraterrestre" simulado transmitido desde Marte en mayo de 2023 a través de una señal de radio enviada por el Orbitador de Gases Traza ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA). El mensaje, que fue interceptado por tres observatorios en la Tierra, formaba parte de un proyecto artístico llamado "Un Signo en el Espacio", que tenía como objetivo involucrar a científicos ciudadanos en decodificar un mensaje alienígena.

Los Chaffins se dieron cuenta de que el mensaje contenía un diagrama que representaba la estructura de cinco aminoácidos, los bloques fundamentales de la vida. Según especialistas de la Agencia Espacial Europea, los Chaffins realizaron simulaciones durante "días interminables" antes de dar con la solución. Ellos "siguieron su intuición y realizaron simulaciones de horas cada día", organizando finalmente los bits en estructuras coherentes utilizando simulaciones de computadora y autómatas celulares reversibles.

El Orbitador de Gases de Rastro ExoMars envió la señal simulada hacia la Tierra en mayo de 2023, la cual fue recibida 16 minutos más tarde. Una comunidad mundial de más de 5,000 ciudadanos científicos se puso rápidamente a trabajar en los datos crudos, logrando extraer la señal en un plazo de diez días. En la primera fase, este grupo de científicos aficionados extrajo con éxito el mensaje encriptado de la señal de radio cruda, demostrando el potencial de la colaboración global en caso de un contacto extraterrestre real.

El proyecto "Una Señal en el Espacio" fue iniciado por la artista multimedia Daniela de Paulis, quien colaboró con la Agencia Espacial Europea, el Instituto SETI, el Observatorio de Green Bank en Virginia Occidental y el INAF, el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica. La imagen contenida en el mensaje fue diseñada por de Paulis y un equipo de astrónomos e informáticos, con el apoyo de estas instituciones. El proyecto fue concebido como un experimento para probar qué métodos podrían ser útiles para descifrar transmisiones de civilizaciones extraterrestres.

Los aminoácidos son los bloques de construcción de la vida, y su inclusión en el mensaje plantea numerosas preguntas: ¿Qué representan los cinco componentes biológicos? ¿Las implicaciones de los aminoácidos son indicativas de un intento de comunicarse sobre la vida misma?

El proyecto anima a la comunidad global a profundizar en el significado de este mensaje abstracto de Marte. Surgen muchas preguntas: ¿Los extraterrestres son amigables o hostiles? ¿Cuál es la importancia de las formaciones celulares y formas de vida identificadas en el mensaje?

Según la Agencia Espacial Europea, los resultados del proyecto "Una Señal en el Espacio" mostraron que si la humanidad alguna vez recibe una señal de verdaderos extraterrestres, los científicos ciudadanos podrían desempeñar un papel crucial en su desciframiento. La participación de más de 5,000 científicos aficionados en la fase inicial de extracción y el éxito posterior de los Chaffins al decodificar el mensaje demuestran el poder de los esfuerzos colaborativos y enfoques diversos para abordar problemas complejos.

Si bien el trabajo de los Chaffins ha proporcionado ideas significativas sobre el contenido del mensaje, la búsqueda de su significado comienza. El verdadero significado del mensaje sigue siendo motivo de debate, y el proyecto continúa involucrando a la comunidad global en la interpretación de las implicaciones de esta comunicación extraterrestre simulada. A medida que se devela la exploración de la importancia del mensaje, la colaboración entre científicos, artistas y científicos ciudadanos destaca la naturaleza interdisciplinaria de tales esfuerzos.

Anteriormente, un científico británico anunció el descubrimiento de señales de civilizaciones extraterrestres. Esto, junto con los hallazgos de "Un Signo en el Espacio", sugiere un creciente interés y avance en la búsqueda de vida inteligente más allá de la Tierra.

Ahora que "Un Signo en el Espacio" ha sido descifrado, la comunidad global está invitada a discutir el significado de este mensaje abstracto de Marte, mientras su interpretación sigue abierta. El proyecto tiene como objetivo explorar la reacción de la comunidad global ante un mensaje alienígena hipotético y probar si los científicos ciudadanos pueden colaborar de manera efectiva en una tarea tan monumental. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Fuentes: IFLScience, Gazzeta.Ru, Scienze Notizie

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.