La armadura de un dinosaurio de 16 cm soportaría un choque de auto a alta velocidad

En una reciente presentación en la reunión anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, Michael Habib, un paleontólogo biomecánico de la UCLA, reveló hallazgos innovadores sobre las extraordinarias capacidades defensivas del nodosaurio Borealopelta markmitchelli. El estudio muestra que la armadura de este herbívoro del período Cretácico podría resistir fuerzas equivalentes a un choque de auto a alta velocidad, ofreciendo nuevos conocimientos sobre los mecanismos de defensa de los dinosaurios.

Descubierto en 2017 en una mina en Alberta, Canadá, el fósil excepcionalmente bien conservado de Borealopelta markmitchelli ha proporcionado detalles sin precedentes sobre los dinosaurios acorazados. A diferencia de la mayoría de los fósiles, que solo conservan estructuras óseas, este espécimen reveló elementos orgánicos como el color de su armadura y rastros de su última comida. Emma Schachner, una bióloga evolutiva de la Universidad de Florida que no estuvo involucrada en la investigación, le dijo a Live Science: "Es impresionantemente hermoso, simplemente está extremadamente bien conservado".

El nodosaurio, que vivió hace aproximadamente 110 millones de años durante el periodo Cretácico temprano, era un dinosaurio herbívoro de gran tamaño que podía llegar a medir 18 pies (5.5 metros) de largo y pesar hasta dos toneladas. Este dinosaurio acorazado estaba cubierto de placas óseas y espinas, superpuestas con una gruesa capa de queratina, el material que compone el cabello y las uñas. Anteriormente, los paleontólogos asumían que la principal protección de los dinosaurios acorazados como los nodosaurios y anquilosaurios era proporcionada por una estructura de placas óseas cubiertas solo por una delgada capa de queratina. Sin embargo, el fósil de Borealopelta markmitchelli revela que la capa de queratina jugaba un papel muy importante en la protección.

El equipo de investigación analizó el fósil bien conservado, descubriendo que la capa de queratina sobre el hueso tenía casi 6.3 pulgadas (16 centímetros) de grosor, mucho más gruesa de lo que se anticipaba previamente. En contraste, la capa de queratina sobre un cuerno de ganado moderno tiene solo 0.6 pulgadas (1.5 centímetros) de grosor, según Habib.

Para probar la efectividad de la armadura, los investigadores realizaron varios análisis. Observaron la estructura y tamaño de las vainas de queratina y las compararon con la armadura de queratina de animales modernos como las púas de un puercoespín.

El equipo probó esto aún más creando una armadura de nodosaurio sintética y exponiéndola a fuerzas similares a las generadas por un ataque de un depredador. Utilizaron mandíbulas de réplica de Acrocanthosaurus para simular la fuerza de mordida de un gran dinosaurio carnívoro de esa era. Los resultados fueron impresionantes: la armadura podía resistir una fuerza comparable a la de un accidente de coche a alta velocidad, más de 125,000 julios por metro cuadrado, similar a la fuerza de un choque de coche a alta velocidad. "Esta cosa podría resistir un F150 yendo a toda velocidad", dijo Michael Habib a Live Science.

"Borealopelta está viviendo en un mundo de dinosaurios grandes y carnívoros. Podían morder muy fuerte. Si tienes una armadura rígida y quebradiza que depende del hueso y la golpeas muy fuerte, se va a agrietar", explicó Habib. La capa de queratina proporcionaba flexibilidad, permitiendo que las placas óseas permanecieran intactas incluso después de un golpe potente. Las fundas de queratina permiten flexibilidad y pueden ser fácilmente removidas si se dañan, similar a cortar una uña rota en lugar de necesitar sanar un hueso roto vivo. "Estos animales no llevaban armadura de placas; llevaban un chaleco antibalas sobre la armadura de placas", dijo.

El fósil bien conservado también sugiere que la armadura pudo haber sido utilizada durante peleas entre machos compitiendo por hembras. Los investigadores propusieron que la capacidad de la armadura para absorber golpes violentos habría sido un activo en estas confrontaciones. "Es una de esas preguntas persistentes: ¿Se están peleando entre ellos o están luchando contra otros animales? Lo que están determinando es que parece que es más para el combate entre animales, dentro de la misma especie", comentó Schachner.

"Los dinosaurios con cuernos, con sus caras y cabezas blindadas y armadas, hay muchas posibilidades de que estén usando mucho más queratina de lo que se modela comúnmente", dijo Habib. El hallazgo sugiere que muchas especies de dinosaurios exhibían una variedad de defensas, incluyendo cuernos, garras, colas con maza o espinas dorsales, y que la queratina jugaba un papel más significativo en su protección de lo que se entendía previamente.

"En un mundo donde depredadores superiores merodeaban en cada rincón del bosque, era mejor estar bien protegido cuando uno era herbívoro, incluso si pesaba varias toneladas", observaron los investigadores.

Fuentes: Live Science, Futura Sciences, Gazeta.ru, SciencePost

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq