Estudio de ADN confirma detalles de una antigua saga nórdica

Un nuevo estudio explora cómo los investigadores utilizaron ADN antiguo para corroborar los eventos de una saga nórdica, publicada en la revista Cell Press iScience en octubre.

La historia describe un ataque militar en el año 1197, donde un cuerpo fue arrojado a un pozo en el centro de Noruega, cerca del Castillo Sverresborg.

En 1938, se descubrieron huesos en un pozo en Noruega, pero los investigadores solo pudieron realizar un análisis visual. Ahora, los avances tecnológicos han permitido a los investigadores analizar los restos encontrados.

"Esta es la primera vez que una persona descrita en estos textos históricos ha sido encontrada", dice el profesor Michael D. Martin del Museo Universitario de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. "Hay muchos de estos restos medievales y antiguos por toda Europa, y están siendo cada vez más estudiados utilizando métodos genómicos". El secreto para curar lo que te aqueja está en tu propio ADN (credit: DREAMSTIME)

Esqueleto de 900 años de antigüedad

Utilizando la datación por radiocarbono, los investigadores confirmaron que el cuerpo tiene aproximadamente 900 años de antigüedad, y estudios realizados en 2014 y 2016 confirmaron que el cuerpo pertenecía a un hombre de entre 30 y 40 años en el momento de la muerte.

“El texto no es absolutamente correcto; lo que hemos visto es que la realidad es mucho más compleja que el texto”, dice la arqueóloga Anna Petersén del Instituto Noruego de Investigación del Patrimonio Cultural.

“Podemos corroborar lo que realmente sucedió de una manera más neutral”, dice el Dr. Martin Rene Ellegaard de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

Ellegaard analizó muestras de un diente encontrado en el esqueleto para secuenciar su genoma. Este análisis reveló que probablemente tenía ojos azules y cabello rubio o castaño claro. Además, sugirió que sus ancestros probablemente eran del condado más sureño de Noruega, que es el actual Vest-Agder.

“La mayoría del trabajo que realizamos depende de tener datos de referencia”, dice Ellegaard. “Por lo tanto, cuantos más genomas antiguos secuenciemos y cuantos más individuos modernos secuenciemos, mejor será el análisis en el futuro”.

"Esos datos de referencia son literalmente miles de genomas de noruegos modernos y muchos miles de otros genomas europeos", dice Martin. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

A pesar de estos avances, la tecnología tiene sus limitaciones. Para secuenciar el genoma del "Hombre Bien", los investigadores tuvieron que quitar la superficie externa del diente y molerlo en polvo, lo que significa que la muestra ya no está disponible para futuras pruebas.

"Fue un compromiso entre eliminar la contaminación superficial de las personas que han tocado el diente y luego eliminar algunos de los posibles patógenos... hay muchas consideraciones éticas", dice Ellegaard. "Necesitamos considerar qué tipo de pruebas estamos haciendo ahora porque limitará lo que podamos hacer en el futuro".