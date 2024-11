Científico afirma que los pulpos podrían ser los próximos constructores de civilizaciones

El profesor Tim Coulson, un destacado zoólogo y biólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que los pulpos podrían evolucionar hasta convertirse en los próximos constructores de civilizaciones si la humanidad llegara a extinguirse. Él cree que la inteligencia, adaptabilidad y habilidades únicas de los pulpos los convierten en candidatos fuertes para ocupar el nicho ecológico dejado por los humanos.

"Los pulpos están entre las criaturas más inteligentes, adaptables e ingeniosas de la Tierra", afirmó el profesor Coulson en una entrevista con la publicación empresarial con sede en Londres, The European. "Su destreza, curiosidad, capacidad de comunicarse entre ellos y la inteligencia suprema podrían permitirles crear herramientas complejas para construir una civilización submarina, similar a la de Atlántida".

Los pulpos poseen funciones cognitivas avanzadas, que incluyen habilidades para resolver problemas, uso de herramientas y capacidad de aprendizaje e innovación. Tienen un sistema nervioso complejo y una estructura neural descentralizada, con grupos de neuronas controlando cada tentáculo. Esto les permite manipular objetos con gran precisión.

"Su capacidad para resolver problemas complejos, manipular objetos e incluso camuflarse con una precisión asombrosa sugiere que, dadas las condiciones ambientales adecuadas, podrían evolucionar para convertirse en una especie constructora de civilizaciones después de la extinción de los humanos", dijo Coulson.

Explicó que si bien los primates han sido considerados durante mucho tiempo sucesores potenciales de los humanos, enfrentarían los mismos desafíos y es poco probable que reemplacen a los humanos. "Los pulpos son un candidato potencialmente mejor para ocupar un nicho ecológico en un mundo post-humano", dijo.

Si bien reconociendo que podría llevar cientos de miles o incluso millones de años para que ocurra tal evolución, el profesor Coulson especuló que los pulpos eventualmente podrían adaptarse a nuevos entornos e incluso extender sus áreas de caza a tierra. "Con avances evolutivos, es posible, sino probable, que desarrollen formas de respirar fuera del agua y eventualmente cazar animales terrestres como ciervos, ovejas y otros mamíferos, suponiendo que hayan sobrevivido al evento catastrófico que llevó a la extinción de los humanos."

"Los humanos aprendieron a pescar y a navegar sobre y bajo el agua, por lo que también es posible, sino probable, que los pulpos puedan hacer lo mismo en tierra", agregó.

Los pulpos son criaturas altamente inteligentes conocidas por su versatilidad y cognición avanzada, que incluye la capacidad de camuflarse con una precisión asombrosa y comunicarse a través de destellos de color. Se ha registrado que rompen cáscaras de coco para esconderse debajo de ellas, navegan por laberintos complejos y desenroscan frascos.

Sin embargo, los pulpos tienen una vida relativamente corta, que varía entre uno y cinco años, dependiendo de la especie. También viven vidas solitarias y no cuidan de sus crías, lo que podría presentar desafíos para el desarrollo de sociedades complejas. "Es poco probable que los pulpos se adapten a la vida en tierra debido a la falta de un esqueleto, lo que hace que el movimiento rápido y ágil fuera del agua sea desafiante", explicó el profesor Coulson, "pero es posible que los animales evolucionen para hacerlo".

Concluyó, "Si bien no hay forma de saber si mi hipótesis resultará correcta, no se puede descartar. El futuro de la vida en la Tierra está determinado por innumerables variables, y cualquier número de especies podría llegar a ser prominentes".

Otros contendientes para convertirse en la especie dominante después de los humanos incluyen simios, elefantes, delfines, loros y cuervos. Algunos científicos creen que las hormigas y los gatos también podrían estar en la contienda. Sin embargo, las aves e insectos carecen de varias habilidades que tienen los humanos y los pulpos, como la inteligencia.

La idea de que los pulpos asciendan a la dominancia ha generado discusiones animadas entre científicos. A pesar de los desafíos, Coulson cree que la inteligencia y adaptabilidad de los pulpos podrían permitirles explotar nuevos nichos y adaptarse a un planeta en cambio, especialmente en ausencia de la influencia humana.

"Su cognición avanzada, uso de herramientas y capacidad para adaptarse a entornos cambiantes proporcionan un modelo de lo que podría surgir como la próxima especie inteligente del planeta después de los humanos", dijo.

En conclusión, aunque no es posible predecir con certeza la evolución futura, los pulpos podrían tener un papel central en un mundo post-humano. "¿Construirían los pulpos vastas ciudades submarinas y saldrían a tierra con aparatos de respiración para cazar ciervos? No hay forma de saberlo. Pero ciertamente no podemos descartarlo", comentó el profesor Coulson.

