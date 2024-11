Primera nevada registrada en Arabia Saudita convierte el desierto en un paraíso invernal

El desierto de Al-Nafūd en Arabia Saudita ha experimentado un evento meteorológico sin precedentes, transformando sus cálidas dunas en un paraíso invernal. Por primera vez en la historia registrada, la nieve cubrió partes de la región de Al-Jawf en el norte del desierto de Al-Nafūd, asombrando tanto a residentes como a expertos. Una tormenta sin precedentes trajo granizo y nieve a la zona, cubriendo el desierto y creando impresionantes imágenes que circularon por todo el mundo en las redes sociales.

El inusual fenómeno meteorológico fue impulsado por un sistema de baja presión que se originó en el Mar Arábigo, causando fuertes lluvias y tormentas de granizo en partes de Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos vecinos. Los meteorólogos han relacionado el inusual clima con este sistema de baja presión que se desplazó desde el Mar Arábigo hacia Omán. Este sistema trajo aire que contenía vapor de agua, que, al combinarse con el intenso calor del desierto, desencadenó tormentas eléctricas, granizo e incluso nieve.

Después de las fuertes lluvias, Al-Jawf quedó cubierto de granizo, dejando el paisaje desértico con un manto blanco. El desierto, acostumbrado a altas temperaturas, se transformó en un paisaje blanco y frío, complaciendo enormemente tanto a los lugareños como a los turistas. Residentes y turistas rápidamente fueron al desierto para presenciar y documentar este evento único. Fotos y videos virales en las redes sociales han causado sensación, captando la atención de espectadores de todo el mundo y haciendo que los internautas se pregunten por qué la región normalmente caliente está cubierta de nieve después de una fuerte lluvia.

Imágenes y grabaciones de copos de nieve cayendo en todo el desierto y asentándose en la arena han circulado ampliamente en las redes sociales. En un video, se ve a una caravana de camellos caminando sobre una fina capa de hielo que se ha formado en el suelo. Imágenes grabadas el 2 de noviembre y publicadas por la oficina de prensa de Arabia Saudita muestran vastas extensiones de arena cubiertas por una capa blanca. Las redes sociales se han convertido en un "diario visual" de este fenómeno sin precedentes, lleno de contenido que captura su belleza y genera discusiones sobre el cambio climático y sus implicaciones.

Los expertos creen que la humedad del sistema de baja presión chocó con el calor del desierto, desencadenando lluvias y nieve, ya que las intensas lluvias y una granizada crearon las condiciones necesarias para esta inusual racha de nevadas. La colisión de temperaturas resultó en lluvias y la caída inesperada de nieve. La combinación de bajas temperaturas y alta humedad, inducida por el sistema de baja presión, facilitó la caída de nieve, algo extremadamente raro en los desiertos de la Península Arábiga.

Los climatólogos sugieren que eventos climáticos atípicos, incluida la reciente nevada, podrían aumentar en frecuencia debido a cambios atmosféricos asociados al cambio climático global. Esta nevada inesperada refleja cambios climáticos que podrían hacer que tales fenómenos sean cada vez más comunes en regiones áridas. El evento pone de relieve cómo, en el contexto del cambio climático, áreas normalmente áridas como Al-Jawf pueden experimentar condiciones climáticas nunca antes vistas, con impactos profundos y sorprendentes en el medio ambiente.

A pesar de la similitud visual, los expertos señalaron que la capa blanca en el desierto de Al-Nafūd no era nieve, sino una capa de granizo que creó un escenario inusual en el paisaje árido. Otros señalaron que técnicamente era granizo, no nieve, pero a primera vista, la acumulación de granizo puede ser fácilmente confundida con nieve, ya que las piedras de granizo casi se asemejan a la nieve, creando una escena sorprendente en el desierto. La precipitación prolongada, acompañada de granizo, contribuyó a crear este panorama inusual en el desierto de Al-Nafūd.

Además de alterar el paisaje de Al-Jawf, la nevada tuvo efectos en los acuíferos de la región. La Agencia de Prensa Saudí reveló que el clima inusual no solo ha cambiado la topografía, sino que también ha dado nueva vida a los ríos y cascadas en Arabia Saudita. Las fuertes lluvias han inundado tierras y valles en la región de Al-Jawf, con muchas cascadas comenzando a fluir como resultado de los recientes eventos climáticos.

El Departamento de Meteorología Saudí y los medios locales han emitido advertencias para que los residentes se preparen para un clima extremo, incluyendo tormentas eléctricas, fuertes lluvias, granizo y vientos fuertes en los próximos días. Los meteorólogos prevén que las condiciones climáticas inusuales podrían afectar la vida diaria de la población y la visibilidad en las carreteras, con lluvias más intensas, granizo y vientos fuertes esperados en áreas desérticas. Las autoridades locales estiman que en los próximos días se generarán y mantendrán bajas temperaturas durante un período. El Centro Nacional de Meteorología de los Emiratos Árabes Unidos aseguró que el fenómeno podría modificar temporalmente las condiciones climáticas, con la expectativa de que las bajas temperaturas persistan en los próximos días. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Se aconseja a los residentes que tengan precaución y se preparen para interrupciones en las actividades diarias debido al clima inusual y a las condiciones adversas prolongadas. Las autoridades han instado a los residentes a tomar las precauciones necesarias debido al clima inusual y a las condiciones climáticas, ya que las tormentas pueden interrumpir los viajes y afectar la vida cotidiana. Los meteorólogos han recomendado a los ciudadanos que tomen precauciones y estén preparados para esta sorprendente temporada de frío.

En este contexto, los especialistas han comenzado a discutir las implicaciones a largo plazo de estos cambios, enfatizando cómo este evento podría ser solo un indicador de futuros desafíos climáticos para Oriente Medio y otras áreas áridas del mundo. Este raro evento meteorológico ofrece una visión fascinante de las excepciones climáticas y del impacto potencial de los cambios atmosféricos en regiones generalmente inhóspitas, ya que ha transformado el paisaje y ha causado interrupciones generalizadas. El evento refuerza la importancia de observar los cambios climáticos que están afectando incluso a los desiertos del mundo.

Algunos usuarios de redes sociales expresaron sorpresa y asombro por la nevada en el desierto de Al-Jawf, algunos la consideraron como una señal del Día del Juicio, mientras que otros debatían sobre el cambio climático como posible causa. El evento ha generado gran interés en las redes sociales, con residentes y turistas documentando la ocurrencia única y compartiendo impactantes imágenes y videos de un desierto nevado. Las redes sociales se inundaron de fotos y videos de las dunas cubiertas de nieve, con personas mostrando los grandes granizos y compartiendo el momento en tiempo real.

En verano, las temperaturas en el desierto de Al-Nafūd pueden superar fácilmente los 50°C, lo que hace las imágenes de granizo aún más sorprendentes. Las temperaturas típicas en la zona a principios de noviembre promedian los 17 grados Celsius, con máximas de 23 grados Celsius y mínimas de 11 grados Celsius. Este cambio drástico en las condiciones es una rara anomalía meteorológica para la región. El evento ha dejado una fuerte impresión en Arabia Saudita, donde rara vez las temperaturas invernales descienden a estos niveles.

Según especialistas, cuando una masa de aire húmedo se encuentra con el aire frío del desierto, se produce una perturbación climática que puede llevar a fenómenos extremos. Los meteorólogos enfatizan que se necesitan estudios adicionales para comprender completamente las causas de este evento. La inesperada nevada en Al-Jawf ha llevado a las autoridades locales a emitir alertas por condiciones meteorológicas extremas.

Fuentes: Milenio, Liputan 6, Newsweek, Infobae, Excélsior, Scienze Notizie, El Confidencial.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de IA generativa Alchemiq.