Nueva especie humana con cabezas gigantes es descubierta en China

Científicos han anunciado el descubrimiento de una nueva especie humana, Homo juluensis, tras una extensa investigación publicada en Nature Communications. El profesor Christopher J. Bae de la Universidad de Hawái y Xiujie Wu de la Academia China de Ciencias lideraron el estudio, el cual arroja luz sobre la diversidad de las antiguas poblaciones humanas en Asia oriental.

Homo juluensis vivió aproximadamente hace 300,000 años en Asia oriental, específicamente vagando por los bosques del noreste de China. Los fósiles designados como Homo juluensis están fragmentados e incluyen varias piezas de cráneo, mandíbula y algunos dientes, según reportó Folha de S.Paulo. Se han encontrado los restos de al menos 16 individuos, que muestran características únicas como cráneos y dientes más grandes que los de los neandertales y los Homo sapiens, según El Tiempo.

Bild informó que los primeros humanos de Homo juluensis tenían una forma de cabeza grande, con medidas notablemente más grandes que las de los neandertales y Homo sapiens. Sin embargo, los científicos enfatizan que el tamaño de la cabeza no necesariamente indica superioridad en la inteligencia, como señaló Euronews Turkish.

El volumen cerebral de los individuos de Homo juluensis podría ser bastante grande, en algunos casos alcanzando los 1,700-1,800 centímetros cúbicos, mientras que el volumen cerebral promedio de los humanos modernos es de alrededor de 1,200 centímetros cúbicos, según informó Correio Braziliense. A pesar de sus cráneos más grandes, es cuestionable si Homo juluensis era más inteligente que los humanos modernos. El profesor Christopher J. Bae reveló que el cerebro más grande de Homo juluensis no necesariamente significaba que fueran más inteligentes, y advirtió que la disparidad de tamaño no necesariamente indica una mayor inteligencia, según Bild.

Los investigadores estaban particularmente intrigados por el tamaño de los dientes de Homo juluensis. El Tiempo informó que los dientes superan significativamente en tamaño a los de los neandertales y Homo sapiens, lo que indica adaptaciones únicas. Esto llevó al equipo a comparar las características dentales de Homo juluensis con las de los denisovanos, un misterioso grupo de humanos antiguos conocidos principalmente a través de evidencia de ADN y algunos restos físicos.

"Los molares de Xujiayao de nuestro espécimen tipo también son bastante grandes", comentó Christopher Bae. "Una de las cosas que siempre destacó de los molares de Denisova es que eran bastante grandes", agregó. La relación propuesta entre Homo juluensis y los denisovanos se basa principalmente en similitudes en las características dentales, especialmente en el tamaño de los molares y las superficies de mordida.

Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar la conexión entre Homo juluensis y los denisovanos. BioBioChile informó que la relación basada en similitudes entre mandíbulas y fósiles de dientes necesita ser probada con más investigación.

"El registro del este asiático nos está haciendo reconocer cuán compleuta es la evolución humana en términos más amplios y realmente nos fuerza a revisar y repensar nuestras interpretaciones de varios modelos evolutivos para que coincidan mejor con el creciente registro fósil", afirmó el profesor Bae.

Los Homo juluensis fueron capaces de cosas notables. Fabricaron herramientas de piedra, lo que indica un alto nivel de adaptación y complejas conexiones sociales, según informó Proceso. Bild señaló que Homo juluensis probablemente procesaron pieles de animales para ropa, posiblemente para protegerse del frío, y sobrevivieron cazando animales. Cazaban caballos salvajes en pequeños grupos, utilizando todas las partes de los animales para la subsistencia, incluyendo carne, médula, huesos y pieles.

"Probablemente cazaban en grupos, rodeaban y atacaban cosas como caballos", dijo Christopher Bae, refiriéndose a Homo juluensis. El profesor Bae afirmó: "La vida en el norte de China no es exactamente fácil; especialmente en invierno, hace mucho frío. Procesaban las pieles de animales cazados con herramientas de piedra", agregó.

El estudio sugiere que Homo juluensis se organizaba en pequeños grupos y comunidades independientes. El Tiempo informó que los investigadores estiman que formaban pequeñas comunidades de cazadores, lo que pudo contribuir a su vulnerabilidad debido al tamaño reducido de los grupos y la población.

La disminución de la población de Homo juluensis podría atribuirse a cambios climáticos drásticos del Cuaternario Tardío, una era marcada por periodos glaciares repetidos. Primera Hora señaló que este período se caracterizó por importantes cambios climáticos, incluyendo un periodo glaciar que trajo un clima más frío y seco, contribuyendo a la extinción de Homo juluensis.

"Genéticamente subyugaron a poblaciones indígenas como los Neandertales y los Juluensis", dijo Bae. Esto sugiere que Homo juluensis comenzó a desaparecer al integrarse con los primeros humanos modernos que llegaron a China hace unos 120,000 años, según Euronews Turkish.

El descubrimiento de Homo juluensis contribuye a la comprensión de la diversidad morfológica y genética de los antiguos humanos en Asia durante el Pleistoceno. "La diversidad entre los fósiles humanos de Asia Oriental es mayor de lo que esperábamos", afirmaron los autores, según La Nación.

"Este estudio aclara un registro fósil de homínidos que tiende a incluir cualquier cosa que no pueda asignarse fácilmente a Homo erectus, Homo neanderthalensis o Homo sapiens", dijo Bae.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.