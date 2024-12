¿Sabías que los elefantes se hacen bromas? Mira este video

En el zoológico de Berlín, un elefante asiático llamado Mary dejó sorprendidos a los investigadores al demostrar una habilidad excepcional para usar una manguera y ducharse a sí misma. Mary, de 50 años y residente del zoológico desde 1987, fue observada agarrando la manguera con su trompa para lavarse la cabeza, orejas, espalda y piernas. Este comportamiento no fue enseñado por sus cuidadores, lo que lo hace particularmente sorprendente porque Mary "nunca había tenido ningún ejemplo de este comportamiento".

Mary sostiene la manguera justo detrás de su extremo para usarla como una regadera rígida al rociar sus lados. Para alcanzar su espalda, lleva la manguera más lejos del extremo y la balancea para utilizar la flexibilidad de la herramienta, similar a un lazo. Los investigadores señalaron que "para rociar sus lados, Mary generalmente agarra la manguera justo detrás de la abertura con su trompa", demostrando su adaptabilidad y precisión al usar la herramienta. Coordina la manguera con sus extremidades, a menudo levantando sus patas traseras para permitir que el agua alcance todas las partes de su cuerpo. Mary "despliega diferentes estrategias dependiendo de la parte de su cuerpo que está apuntando", resaltando sus habilidades para resolver problemas.

La capacidad del elefante para manipular la manguera varía dependiendo de su tamaño. Cuando se le dio la manguera normal del zoológico con un diámetro de 24 milímetros, Mary se duchó casi exclusivamente con ella. Sin embargo, cuando se le presentó una manguera más gruesa de 32 milímetros, usó más su trompa que la manguera, y con la manguera más pequeña de 13 milímetros, pasó la mayor parte del tiempo sin ducharse en absoluto. Los investigadores concluyeron que Mary "adapta sus comportamientos de ducha a la manguera que se le ofrece", mostrando su capacidad de adaptación en el uso de los recursos disponibles.

El notable comportamiento llamó la atención de los investigadores de la Universidad Humboldt en Berlín. La bióloga Lena Kaufmann, estudiante de doctorado en el laboratorio del Dr. Michael Brecht, notó inicialmente las habilidades de ducha de Mary mientras observaba a los elefantes durante las rondas matutinas de los cuidadores del zoológico. Kaufmann rápidamente registró la observación con su teléfono y la compartió con sus colegas, lo que llevó a un análisis más profundo por parte de la coautora Lea Urban. El Dr. Brecht, jefe del laboratorio, expresó su alegría, diciendo: "En realidad, tuve una sonrisa en la cara todo el día porque pensé que era muy divertido".

Si bien el sofisticado uso de herramientas de Mary fue impresionante, los investigadores quedaron aún más asombrados por el comportamiento de otro elefante en el zoológico, una hembra más joven llamada Anchali. Anchali empezó a interactuar con Mary durante sus sesiones de ducha tratando de perturbar el flujo de agua. Mostraba comportamientos complejos como levantar, doblar y comprimir la manguera con su trompa para doblarla, cortando efectivamente el suministro de agua a Mary. En una ocasión, Anchali realizó un "trunkstand", colocando su trompa sobre la manguera y bajando su cuerpo sobre ella para detener el flujo de agua.

Los investigadores observaron que la efectividad de Anchali en estas maniobras aumentaba con el tiempo a medida que se volvía mejor en la tarea complicada, deteniendo el flujo por períodos cada vez más largos. Esto llevó a debates entre el equipo de investigación sobre si el comportamiento de Anchali era juguetón, travieso o un acto de sabotaje intencional. El Dr. Brecht comentó: "Cuando Anchali ideó un segundo comportamiento que interrumpió el flujo de agua hacia Mary, estaba convencido de que intentaba sabotearla".

Las acciones de Anchali plantearon preguntas sobre las interacciones sociales y habilidades cognitivas de los elefantes. Los investigadores se preguntaban si Anchali estaba gastando una broma a Mary o si había una dinámica social más profunda en juego. "¿Los elefantes gastan bromas entre ellos en la naturaleza?" reflexionó el Dr. Brecht. "Cuando vi por primera vez el giro y la abrazadera de Anchali, me eché a reír." El biólogo Kaufmann agregó, "No está claramente decidido si el objetivo de Anchali era detener el agua."

Las trompas de elefante contienen aproximadamente 150,000 unidades musculares y podrían ser "el órgano más sensible encontrado en mamíferos", permitiendo a los elefantes manipular objetos con precisión comparable a la mano humana. Esta sensibilidad les permite realizar tareas como recoger un grano de arroz o desenroscar un tornillo.

Las observaciones en el zoológico de Berlín ofrecen nuevas perspectivas sobre las habilidades cognitivas y comportamientos sociales de los elefantes. Aunque previamente se ha documentado el uso de herramientas en elefantes, el uso de una manguera, un objeto flexible hecho por humanos con agua fluyendo, como una herramienta es excepcionalmente complejo. Kaufmann señaló que "una manguera de agua es una 'herramienta excepcionalmente compleja', ya que es flexible, puede extenderse y tiene agua fluyendo a través de ella".

"La investigación reitera la idea de que los elefantes muestran comportamientos muy sofisticados con sus trompas," dijo el Dr. Brecht. "¿Cree ella que es gracioso? Yo creo que es muy gracioso, pero en realidad no lo sabemos. Tal vez solo esté tratando de ser mala," agregó.

Mientras que el uso de la manguera por parte de Mary demuestra su adaptabilidad e inteligencia, el comportamiento de Anchali agrega otra capa de complejidad. El equipo no puede estar completamente seguro de las intenciones de Anchali, pero sospechan que podría haber estado mostrando una forma de comportamiento de uso de herramientas de segundo orden. "Parecía que estaba mostrando algún tipo de comportamiento de uso de herramientas de segundo orden, posiblemente como un acto de sabotaje," señalaron los investigadores.

Los cuidadores del zoológico han observado que Mary es un elefante muy dominante y a menudo se pone a la defensiva con la manguera, a veces golpeando a Anchali con su trompa. "No le gustan particularmente los más jóvenes y se molesta rápidamente," dijo Kaufmann. Esta tensión podría contribuir a los intentos de Anchali de interferir con el baño de Mary. Los investigadores siguen intrigados por si el comportamiento de Anchali es intencionalmente travieso o simplemente juguetón.

El equipo también notó que Mary tiene una preferencia lateral al manipular la manguera, dirigiéndose más hacia el lado izquierdo de su cuerpo al ducharse con la manguera, a pesar de ser una "zurda". Esta lateralización es similar a cómo los humanos son diestros o zurdos. Tales observaciones contribuyen a la comprensión de las diferencias individuales en los comportamientos animales.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq