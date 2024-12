NASA: Asteroide del tamaño de nueve renos pasará cerca de la Tierra en Navidad

Un asteroide del tamaño de nueve renos está programado para pasar sobre la Tierra el miércoles, Navidad, en lo que se espera que sea un sobrevuelo festivo relativamente cercano, según el rastreador de asteroides de la NASA.

El alegre y viejo asteroide ha sido designado como 2024 YP, según lo señalado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

El asteroide pasará más cerca de la Tierra que la mayoría de los demás, pero afortunadamente no impactará, una noticia que debería traer algo de alegría festiva a todos. Así que en lugar de ser solo una Feliz Navidad, será un Feliz Asteroide-pasado por alto.

Cascabeles, cascabeles, un asteroide está en camino: ¿Qué tan grande es el asteroide que pasa cerca de la Tierra esta Navidad?

El asteroide 2024 YP se estima por la NASA que tiene hasta 21 metros de diámetro.

Para poner ese tamaño en perspectiva, comparemoslo con un reno porque es para Navidad, y en The Jerusalem Post nos gusta ser oportunos.

Imagen ilustrativa de Papá Noel volando en su trineo con sus renos sobre la región de Oriente Próximo y Norte de África en un adorno en forma de globo terráqueo. (credit: PIXABAY)

Primero, es importante mencionar el siguiente descargo de responsabilidad. Santa Claus no es real. Lo siento por todos los niños pequeños que están leyendo esto con optimismo y esperanza en sus ojos, todos esperando escuchar sobre un alegre anciano de rojo y blanco volando por el cielo repartiendo regalos y carbón a todos, pero eso es una mentira. Es hora de crecer y enfrentar los hechos: nadie te está dando juguetes gratis porque eres un niño bueno. (Nota del editor: El autor de este artículo puede o no recibir carbón cada año el 25 de diciembre por alguna razón).

Si Santa no es real, ¿qué es?

Pero mientras Santa Claus no es real, los renos definitivamente lo son. También conocidos como caribúes, los renos son un tipo de ciervo y son el único tipo de ciervo semidomesticado en el mundo, así que si algún tipo de ciervo fuera a tirar de un trineo mágico, serían ellos. Aunque hay varios tipos diferentes, y nadie sabe qué tipo de reno usa Claus (porque todos somos periodistas profesionales aquí, nos referimos a las personas por su apellido en segunda mención, por lo que Santa Claus ahora es solo Claus). Pero si tuviéramos que adivinar, iríamos con las medidas proporcionadas por la Universidad de Michigan, que dicen que los renos pueden crecer hasta 230 centímetros de longitud o 2.3 metros.

En resumen, esto significa que el asteroide 2024 YP tiene aproximadamente el tamaño de nueve renos.

Y qué coincidencia, ya que en muchas tradiciones se dice que Claus utiliza precisamente nueve renos en sus expediciones domésticas en todo el planeta que de alguna manera han sido rebrandeadas como repartición de regalos.

Así que se podría decir que el asteroide 2024 YP no solo tiene el tamaño de nueve renos, sino específicamente el tamaño de Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder, Blixem, y por último Rudolph.

Cabe destacar que en esta lista no se incluyen el trineo, Claus mismo, su sin duda saco de regalos del tamaño de un asteroide, o la nariz roja de Rudolph. Porque soy judío, y ¡Bah Humbug!

¿El asteroide 2024 YP impactará la Tierra?

La Navidad siempre es un gran éxito en todo el mundo y tiene un gran impacto - comercialmente, claro está. Pero este asteroide navideño es un regalo que no encontrarás debajo de tu árbol ni en tu calcetín, parcialmente porque Claus no es real, pero aún más importante, porque no va a impactar la Tierra.

Las estimaciones actuales de la NASA indican que el asteroide 2024 YP pasará volando a una distancia de alrededor de 990,000 kilómetros de la Tierra. En el gran esquema de las cosas, esto es muy cerca, ya que la mayoría de los asteroides ni siquiera llegan a estar a 1 millón de kilómetros de la Tierra.

Pero incluso si impactara, es lo suficientemente pequeño como para no causar demasiado daño. Entonces, si estás soñando con una Navidad blanca -específicamente causada por las nubes de ceniza de un impacto catastrófico de un asteroide que podría alterar las condiciones climáticas y resultar en un invierno apocalíptico- estás de mala suerte, y será una Noche de Paz regular.

En el primer día de Navidad, mi verdadero amor me dio: Una forma de evitar que un asteroide impacte en la Tierra. ¿Y una perdiz en un peral?

Papá Noel supuestamente sabe cuándo estás durmiendo y cuándo estás despierto, pero ¿sabe cómo evitar que ocurra un impacto de asteroide?

No, porque él no es real, y aunque lo fuera, no tiene años de experiencia y acreditación académica para calificarlo para una carrera en defensa planetaria. Pero hay muchos científicos que sí califican, y ellos sí saben cómo. O al menos, están trabajando en ello.

En teoría, sí tenemos una forma de evitar un impacto de asteroide mediante la redirección, como se demostró cuando la NASA envió una nave espacial a un asteroide para básicamente chocar, y así mover su órbita ligeramente para que se desvíe de la Tierra. Esto se llamó la Prueba de Redirección de Asteroides Doble (DART) y fue un éxito, pero en la práctica, no es lo mismo que tener un sistema de defensa planetaria listo que pueda mantener activamente segura a la Tierra de todas las amenazas de asteroides.

Eso es definitivamente algo que deberías poner en tu lista de deseos de Navidad.