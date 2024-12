Jeran Campanella, un prominente YouTuber estadounidense con 164,000 suscriptores conocido por promover la teoría de la Tierra plana, reconoció públicamente que sus creencias pueden haber sido erróneas después de una reciente expedición a la Antártida. En un video en vivo publicado el 14 de diciembre en su canal de YouTube, Campanella declaró: "Pensé que no había luz solar las 24 horas en la Antártida. De hecho, casi estaba seguro de ello. Sinceramente lo creía. Pero a veces, te equivocas en la vida", según Futura Sciences.

Campanella participó en "El Experimento Final", una expedición concebida por Will Duffy, un pastor de Colorado, con el objetivo de poner fin a las disputas de larga data sobre la forma del planeta. La expedición incluyó a tres creyentes de la Tierra plana y cuatro personas que reconocen que la Tierra es esférica, según lo informado por Cursor Info. El grupo viajó a la Antártida para observar el fenómeno del "sol de medianoche", que ocurre cuando el sol permanece sobre el horizonte las 24 horas del día durante el período de verano en el Hemisferio Sur.

El objetivo era presenciar de primera mano un fenómeno que demostraría "100% que el planeta es esférico" e intentar refutar una de las principales afirmaciones científicas sobre la forma de la Tierra, según Cursor Info. Antes de este viaje, Campanella defendió ardientemente su creencia de que la Tierra es plana en su canal de YouTube "Jeranism", como señalaron Mundo Deportivo y Le Figaro.

Al observar el "sol de medianoche", las convicciones de Campanella se vieron sacudidas. Según "¿Qué significa eso? Depende de ti averiguarlo. No escuches mis creencias o mi opinión. No debería importarte. Pero deberías aceptar que el Sol hace exactamente lo que esos tipos dijeron. Para mí, eso significa que el mapa azimutal equidistante [la proyección de nuestro mundo en una superficie plana] ya no funciona. Pero eso no significa que yo tenga la razón".

Campanella había gastado alrededor de $32,000 en este viaje, una inversión significativa en busca de la verdad sobre la forma del planeta, según informó Futura Sciences. El fenómeno del "sol de medianoche" solo puede ocurrir si la Tierra es redonda, dependiendo de la inclinación y rotación de un planeta esférico.

Los terraplanistas a menudo han afirmado que tal fenómeno no ocurre o que incluso podría ocurrir en una Tierra plana. Algunos seguidores continuaron afirmando que el "sol de medianoche" no excluye la hipótesis de una Tierra plana, según Cursor Info. La expedición confirmó que incluso pruebas directas no siempre son capaces de cambiar creencias arraigadas en la cosmovisión.

El plan de Will Duffy era llevar a cuatro terraplanistas y cuatro personas que creen que la Tierra es esférica a la Antártida, como mencionó Mundo Deportivo. La idea era ver con sus propios ojos si el "sol de medianoche" brilla o no en el continente de hielo, según Futura Sciences. Simplemente aterrizar en la Antártida fue considerado por algunos como suficiente para demostrar a los terraplanistas que están completamente equivocados, informó Mundo Deportivo.

A los terraplanistas les gusta afirmar que el Tratado Antártico firmado en 1959 existe solo para evitar que los civiles se den cuenta del engaño, señaló Futura Sciences. Creen que ninguna persona puede visitar la Antártida porque está protegida por las élites, según informó Mundo Deportivo. Una de las características de la teoría de la Tierra plana es que la Tierra está rodeada por un muro de hielo, marcando el fin de los continentes conocidos.

A pesar de la evidencia aparente de la expedición, una parte significativa de los seguidores de la Tierra plana se negaron a aceptar lo que vieron como un argumento final. Otro defensor de la Tierra plana anunció que había presenciado "una demostración física que podría demostrar que funciona" y está esperando ansiosamente "algunos datos de esta expedición para aclarar si eso es lo que realmente está sucediendo", según informó Futura Sciences.

La expedición demostró que la Tierra no es una gigantesca pizza con leyes físicas torcidas, como lo expresó Mundo Deportivo. A pesar de la evidencia, algunos seguidores de la teoría de la Tierra plana continuaron afirmando sus creencias.

Esta experiencia enfatiza la importancia de la observación directa en cuestionar y comprender verdades científicas.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.