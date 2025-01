SpaceX lanza dos aterrizadores privados rumbo a la Luna

El cohete Falcon 9 de SpaceX despegó desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a la 1:11 AM hora local, iluminando el cielo mientras llevaba dos naves espaciales en un viaje a la Luna. A bordo se encontraban dos aterrizadores lunares robóticos: el Blue Ghost de la empresa privada estadounidense Firefly Aerospace y el aterrizador Resilience de la compañía japonesa ispace.

Las dos naves, cargadas con instrumentos científicos, forman parte de un año de exploración lunar, con múltiples misiones planeadas como parte de los esfuerzos para establecer una presencia humana sostenida en la Luna, señaló India Today. Para reducir costos, los aterrizadores compartieron el viaje a bordo del Falcon 9 pero se separaron una hora después del vuelo según lo planeado, emprendiendo rutas diferentes para su viaje de varios meses, según TIME Magazine.

Blue Ghost, un aterrizador de dos metros desarrollado por Firefly Aerospace, intentará un aterrizaje en la región de Mare Crisium el 2 de marzo de 2024, dentro de una elipse de 100 metros, informó Science. Resilience tiene como objetivo aterrizar a finales de mayo o junio de 2024 en Mare Frigoris, ubicado en las regiones septentrionales de la Luna, según CBC News.

Esta misión marca el segundo intento de aterrizaje lunar de ispace después de que su primer aterrizador, Hakuto-R, se estrellara durante su intento de aterrizaje en abril de 2023 debido a datos imprecisos sobre la altitud de la nave espacial, según la revista TIME. "No creemos que esto sea una carrera. Algunas personas dicen 'carrera a la Luna', pero no se trata de velocidad", dijo Takeshi Hakamada, fundador y CEO de ispace, según la revista TIME.

Blue Ghost lleva diez instrumentos de ciencia y tecnología para la NASA como parte del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), que tiene como objetivo reducir los costos de las misiones lunares, señaló Nature. El aterrizador llevará a cabo investigaciones durante aproximadamente dos semanas, incluido el estudio de cómo el polvo lunar se adhiere a los materiales, lo que podría informar sobre futuros intentos de construir una base en la Luna, según informó BFMTV. Entre los experimentos en el aterrizador Blue Ghost de Firefly se encuentra un vacío diseñado para recolectar tierra lunar utilizando ráfagas de aire comprimido.

Resilience lleva una miniatura de una casa roja llamada Moonhouse, creada por el artista sueco Mikael Genberg, que simboliza la capacidad de la humanidad para lograr lo inalcanzable a través de pensamientos y colaboraciones, según la revista TIME. Una vez en la superficie lunar, el rover de 11 libras de ispace, Tenacious, permanecerá cerca del aterrizador, viajando hasta cientos de yardas en círculos a una velocidad de menos de una pulgada por segundo, según informó la revista TIME.

Esta misión se lleva a cabo en medio de un renovado interés global en la exploración lunar. El programa Artemis de la NASA, sucesor del Apolo, tiene como objetivo regresar astronautas a la Luna para finales de la década, con un alunizaje planeado para el 2027, según lo afirmado por la revista TIME. La NASA ha contratado a empresas privadas, incluida Firefly Aerospace, bajo el programa CLPS para enviar equipos y tecnologías a la Luna, buscando reducir los costos de la misión.

Anteriormente, Intuitive Machines, otra empresa privada con sede en EE. UU., logró el primer alunizaje lunar de EE. UU. en más de cincuenta años con su módulo de aterrizaje Nova-C, marcando un hito en la exploración espacial privada. Estas misiones tienen como objetivo profundizar el conocimiento sobre la Luna y ayudar en la preparación de futuras misiones humanas, las cuales podrían impactar a la sociedad humana, la economía y el medio ambiente.

Menos de nueve minutos después del despegue, la primera etapa del cohete Falcon 9 aterrizó en la plataforma flotante Just Read The Instructions ubicada en el Océano Atlántico, según señaló Science. "Cada vuelo del que somos parte es un paso vital en el esquema general para establecer una presencia humana responsable y sostenida en la Luna, Marte y más allá. Cada instrumento científico y demostración tecnológica nos acerca más a hacer realidad nuestra visión", afirmó Pam Melroy, Administradora Adjunta de la NASA, según The Verge.

El artículo fue escrito con la asistencia de un sistema de análisis de noticias.