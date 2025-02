Científicos asombrados por la aparición de un raro paz diablo negro en la costa española

En la costa de Tenerife, España, se descubrió un pez demonio negro adulto (Melanocetus johnsonii) nadando cerca de la superficie del océano a plena luz del día, dejando atónita a la comunidad científica. El 26 de enero, cerca de la costa de Playa San Juan en el municipio de Guía de Isora, se avistó a la escurridiza criatura de aguas profundas a solo dos kilómetros de la orilla.

El pez demonio negro, también conocido como rape abisal o Black Seadevil, es famoso por su apariencia impactante y su comportamiento depredador, caracterizado por sus grandes dientes y su forma monstruosa, a pesar de su modesto tamaño que no supera los 18 centímetros. Normalmente habita a profundidades entre 200 y 2,000 metros, y ocasionalmente hasta 3,000 o 4,000 metros, siendo extremadamente raro encontrar a la especie cerca de la superficie del mar.

El descubrimiento fue realizado por un equipo de Condrik Tenerife, una organización no gubernamental dedicada a la investigación, conservación y difusión sobre tiburones y rayas en la isla. El equipo estaba realizando una campaña de investigación sobre tiburones pelágicos cuando accidentalmente se encontraron con el pez diablo negro y documentaron el momento en las redes sociales. El video que publicaron se volvió viral, causando gran emoción entre los espectadores.

"Lo vimos cuando ya estábamos regresando al puerto. Pasamos cerca y vi algo negro que no parecía plástico ni nada; me pareció extraño. Después de verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y en malas condiciones; solo duró vivo unas pocas horas. No tenemos nada claro, pero no es normal", dijo la bióloga marina Laia Valor, quien formaba parte del equipo de descubrimiento, según El Universal.

El pez estaba herido y murió unas horas después de ser avistado en las condiciones hostiles cerca de la superficie, un hecho que muchos consideraron poético. Tras su muerte, el cuerpo del pez diablo negro fue trasladado al Museo de la Naturaleza y Arqueología en Santa Cruz de Tenerife para un análisis más detallado, brindando a los científicos una rara oportunidad de estudiar de cerca a esta enigmática criatura.

Los científicos no están seguros de por qué emergió el pez diablo negro, pero posibles explicaciones incluyen padecer una enfermedad, una corriente ascendente o huir de un depredador, con algunas sospechas relacionadas con el cambio climático.

Hasta este avistamiento, solo se habían registrado larvas o especímenes adultos muertos del pez diablo negro. Puede ser el primer avistamiento registrado en el mundo de un ejemplar adulto vivo de pez diablo negro en aguas poco profundas, a plena luz del día y en la superficie.

El pez diablo negro es conocido por sus afilados dientes y apéndice bioluminiscente, que brilla debido a bacterias simbióticas y le ayuda a atraer presas en las profundidades oscuras del océano. Con el señuelo brillante, el pez atrae a su presa, y cuando un posible objetivo se acerca, voltea el señuelo frente a su rostro.

