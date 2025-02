Llega a Europa un esqueleto de 3,18 millones de años

El Primer Ministro Checo Petr Fiala anunció el martes que el Museo Nacional Checo en Praga albergará el fósil de 3.2 millones de años de Australopithecus afarensis, conocido como Lucy, del 25 de agosto al 23 de octubre de 2025. Este evento marca la primera vez que los restos de Lucy serán exhibidos en Europa. "Los restos esqueléticos de Lucy serán mostrados en Europa por primera vez", dijo Fiala.

La exhibición también contará con Selam, el fósil de un bebé Australopithecus anterior a Lucy por 100,000 años. Ambos fósiles están siendo prestados por el Museo Nacional de Etiopía con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Checa y el Ministerio de Turismo de Etiopía, según informó Dennik N. La exposición "Orígenes Humanos y Fósiles" incluirá algunas de las exhibiciones más valiosas y antiguas en paleoantropología en el mundo durante 60 días.

"Vamos a tener la oportunidad de exhibir en la República Checa un esqueleto de Lucy de tres millones de años de antigüedad. Es un evento absolutamente único", dijo el Primer Ministro Fiala. La idea de exhibir a Lucy en la República Checa surgió durante su visita a Etiopía en noviembre de 2023, según Dennik N.

"Esta exposición histórica... ofrecerá a los turistas e investigadores una oportunidad única en la vida de ver estos fósiles invaluables de primera mano", dijo la Ministra de Turismo etíope Selamawit Kassa, según Le Monde. En la conferencia de prensa, invitó al público a descubrir por qué Etiopía es llamada la Cuna de la Humanidad. "La exposición histórica ofrecerá una oportunidad única para que todos los europeos vean algunos de los restos más valiosos de los ancestros humanos, y sin duda será algo que los amantes de la historia, así como los científicos y el público, querrán ver", agregó Kassa.

Lucy fue descubierta en Etiopía en 1974 y se hizo famosa en todo el mundo después de que se anunciara el descubrimiento. Nombrada en honor a la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, que el equipo de descubrimiento escuchó repetidamente después de encontrarla, Lucy fue en ese momento el esqueleto de homínido más completo jamás encontrado. Su descubrimiento revolucionó la comprensión de los ancestros de la humanidad.

Lucy, que mide aproximadamente 1.10 metros de altura y pesa alrededor de 29 kilogramos, se cree que murió a la edad de entre 11 y 13 años, lo cual se considera una edad adulta para su especie. Sus restos consisten en restos dentales fosilizados, fragmentos de cráneo, partes de la pelvis y fémur. Lucy caminaba en dos piernas y se parecía más a un chimpancé que a un humano moderno.

Aunque el Museo Nacional de Etiopía recibe muchas solicitudes para estudiar el esqueleto de Lucy, rara vez sale de Etiopía, informa Le Monde. El esqueleto se guarda en una habitación no abierta al público en el corazón de Addis Abeba, con solo un molde de yeso exhibido para los visitantes. Según Le Monde, este será un viaje sin precedentes a Europa para el esqueleto de 3.18 millones de años.

Anteriormente, el esqueleto de Lucy recorrió los Estados Unidos entre 2007 y 2013.

Los restos de Selam, el fósil de Australopithecus bebé, se presentarán junto a los de Lucy. Los restos de Selam fueron descubiertos aproximadamente 25 años después de Lucy en la misma área de Etiopía, según informa Khaleej Times. Los descubrimientos de Lucy y Selam han ayudado a descubrir el origen de los humanos modernos, y muchos hallazgos posteriores han remodelado la comprensión del linaje humano en Etiopía, Sudáfrica, Kenia y Chad.

Lucy fue considerada durante mucho tiempo el ancestro humano más antiguo conocido hasta que perdió su estatus en 1994 tras el descubrimiento de Ardi, una hembra de Ardipithecus ramidus que vivió hace 4.4 millones de años y que también fue descubierta en Etiopía. Descubrimientos posteriores, como Toumai, un cráneo datado de seis o siete millones de años encontrado en Chad en 2001, han continuado retrasando la línea temporal de los homínidos tempranos, según Le Monde.

Un análisis de una fractura en uno de los huesos de Lucy en 2016 sugirió que probablemente murió al caer de un árbol alto. El estudio indicaba que tenía brazos superiores fuertes, lo que sugiere que trepaba a los árboles con regularidad y se anidaba en las ramas por la noche. Por el contrario, concluyó que Lucy tenía piernas relativamente débiles e ineficientes para caminar.

Lucy es a menudo referida como la "gran tía de la humanidad" y alguna vez fue considerada la "madre de la humanidad" hasta que se descubrieron fósiles más antiguos. Ahora se la considera más como una tía o prima, ya que su linaje directo con los humanos modernos es cuestionado, según Stern.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.