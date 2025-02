El 60% de los ataques de tiburón en 2024 tienen como víctimas a surfistas

El año 2024 presenció una disminución en los ataques de tiburones no provocados en todo el mundo, marcando una disminución sin precedentes en los incidentes entre humanos y tiburones. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF), mantenido por el Museo de Historia Natural de Florida, solo hubo 47 ataques de tiburones no provocados confirmados en todo el mundo en 2024, 22 menos que el año anterior y muy por debajo del promedio de diez años de 70 incidentes por año.

Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, señaló que el menor número de encuentros con tiburones en 2024 podría simplemente representar una fluctuación estadística. "Queremos comprender el comportamiento natural de los tiburones para entender mejor por qué ocasionalmente los humanos son mordidos por ellos", explicó Naylor, según informó Die Presse. Él enfatizó que las variaciones en el número de ataques son comunes y pueden no indicar una tendencia a largo plazo.

Estados Unidos continuó su tendencia a largo plazo de registrar el mayor número de mordeduras de tiburón no provocadas, con 28 casos en 2024, según informó Forbes. Florida representó la mitad de estos incidentes, registrando 14 mordeduras no provocadas, más que cualquier otro estado en los Estados Unidos. Ocho de estos ocurrieron en el Condado de Volusia, conocido como la capital mundial de los ataques de tiburones, según lo informado por Scientias. New Smyrna Beach y Daytona Beach se encuentran en este condado.

Muchas de las mordeduras de tiburón en el Condado de Volusia probablemente fueron causadas por tiburones puntas negras jóvenes. Los tiburones jóvenes probablemente aún no distinguen bien entre los humanos y su presa natural, como peces, rayas y otros tiburones. Estos tiburones inmaduros pueden confundir a nadadores y surfistas con presas típicas, lo que lleva a encuentros no deseados.

Según Forbes, los surfistas fueron particularmente afectados, representando el 34% de las víctimas de mordeduras de tiburón y el 60% de los incidentes totales con 28 mordeduras en todo el mundo. El ISAF señaló, según lo informado por Asbury Park Press, que los nadadores y vadistas representaron el 50% de las mordeduras de tiburón en 2024, mientras que los esnórquelers y buceadores libres representaron el 8% de las mordeduras no provocadas.

Australia registró nueve ataques de tiburones no provocados en 2024, por debajo del promedio quinquenal de 15, y no hubo fatalidades por ataques de tiburones. Según n-tv, "Todas las 13 especies de tiburones conocidas por haber mordido a humanos están presentes en aguas australianas". La ausencia de fatalidades marca un año tranquilo en la relación entre humanos y tiburones en la región.

A pesar del descenso general, hubo cuatro ataques de tiburones no provocados mortales en todo el mundo en 2024, una disminución respecto a las diez fatalidades en 2023. Uno de los ataques mortales ocurrió en la costa noroeste de Oahu, Hawái, involucrando a una especie de tiburón desconocida. Este incidente fue la única fatalidad no provocada en Estados Unidos en 2024.

Los expertos enfatizaron que, aunque el riesgo de ataques de tiburones sigue siendo extremadamente bajo, los bañistas aún deben tener precaución. "La probabilidad general de un ataque de tiburón sigue siendo extremadamente baja", según Forbes. Las precauciones para reducir el riesgo ya mínimo incluyen nadar en grupos, evitar nadar al amanecer y al atardecer cuando los tiburones están más activos, mantenerse alejado de áreas de pesca y quitar joyas brillantes antes de entrar al agua.

"Las personas surfean donde hay buenas olas, y donde hay buenas olas, hay turbidez, y donde hay turbidez, a menudo hay peces cebo que atraen a los tiburones. La turbidez también reduce la visibilidad en el agua, lo que hace más difícil que los tiburones vean. Algunos cometen errores", dijo Naylor.

Los ataques no provocados son definidos por el ISAF como incidentes en los que un tiburón muerde a un humano en su hábitat natural sin provocación humana. Las mordeduras provocadas ocurren cuando un humano inicia la interacción con un tiburón, como durante la pesca submarina o intentos de liberar a un tiburón de una red. En 2024, se registraron 24 ataques de tiburones provocados en todo el mundo.

La disminución en los ataques de tiburones también podría estar relacionada con una reducción en las poblaciones de tiburones. La investigación indica que las poblaciones de especies grandes de tiburones, incluidos los tiburones blancos, son ahora más pequeñas que hace unas décadas, lo que podría ser una posible causa de la disminución en los ataques. La sobrepesca y la demanda de diversas industrias han contribuido a la disminución en el número de tiburones, lo que potencialmente lleva a menos encuentros con humanos.

A pesar de la disminución, la ISAF y los expertos advierten contra la complacencia. El crecimiento de la población en las costas, el aumento de la popularidad de los deportes acuáticos y el cambio climático que afecta la temperatura del agua y los patrones de migración de los tiburones pueden contribuir a un mayor número de interacciones entre humanos y tiburones.

