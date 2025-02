El riesgo de impacto del asteroide 2024 YR4 con la Tierra se dispara

La NASA ha elevado el riesgo de colisión del asteroide 2024 YR4 con la Tierra al 3.1%, según datos recién publicados el martes. Esto marca un aumento respecto a estimaciones anteriores y significa la probabilidad de colisión más significativa registrada para un asteroide por los sistemas de seguimiento modernos.

El asteroide 2024 YR4 fue descubierto por primera vez el 27 de diciembre por el Observatorio El Sauce en Chile. La observación inicial fue informada al Centro de Planetas Menores por la estación del Sistema de Alerta de Último Impacto Asteroidal financiada por la NASA. Desde su descubrimiento, el asteroide ha experimentado varias actualizaciones respecto a su riesgo de colisión, que inicialmente fue evaluado en aproximadamente 1% y ahora ha aumentado al 3.1%, según Independent.

Los científicos estiman que el asteroide 2024 YR4 tiene aproximadamente entre 40 y 90 metros de tamaño, comparable a la altura de la Torre Inclinada de Pisa y al tamaño de un edificio. Esta estimación de tamaño tiene implicaciones para el posible impacto.

La fecha potencial de impacto del asteroide 2024 YR4 ha sido identificada como el 22 de diciembre de 2032, que es dentro de ocho años.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA ahora clasifica el nivel de amenaza del asteroide 2024 YR4 en 3 de 10 en la Escala de Torino. Esto indica una "probabilidad del 1% o mayor de colisión capaz de causar destrucción localizada". La Escala de Torino combina la probabilidad de impacto con el peligro que causaría, y una puntuación de 3 sugiere destrucción localizada pero no apocalíptica.

El corredor de riesgo potencial de impacto para el asteroide 2024 YR4 se extiende a lo largo del este del Océano Pacífico, el norte de Sudamérica, África y el sur de Asia. Regiones específicas identificadas como en riesgo incluyen India, Pakistán, Bangladesh, Etiopía, Sudán, Nigeria, Venezuela, Colombia y Ecuador. Estas áreas albergan colectivamente a más de 100 millones de personas que podrían verse afectadas en caso de impacto.

Si el asteroide 2024 YR4 impactara en la Tierra, podría liberar energía equivalente a aproximadamente 8 megatones de TNT. Esto es suficiente para destruir una ciudad y crear una explosión aérea con una potencia más de 500 veces superior a la de la bomba de Hiroshima. Se han hecho comparaciones históricas con el evento de Tunguska de 1908, donde un asteroide de tamaño similar explotó sobre Siberia, causando la destrucción de más de 2,150 kilómetros cuadrados de bosque, según mencionado por The New York Times.

A pesar del mayor riesgo, los expertos no creen que haya motivo para sonar la alarma. "No estoy en pánico", dijo Bruce Betts, según el South China Morning Post. De igual manera, los expertos del CNEOS enfatizan que no hay motivo inmediato para alarmarse con respecto al asteroide 2024 YR4, afirmando que es casi seguro que no impactará en la Tierra.

La NASA planea utilizar el Telescopio Espacial James Webb (JWST) en marzo para determinar el tamaño exacto del asteroide 2024 YR4. Se ha destinado tiempo de observación para estudiarlo en infrarrojo, lo que ayudará a refinar las probabilidades de impacto y evaluar su tamaño, estimado entre 40 y 90 metros.

Esta información puede ayudar a los científicos a comprender si el asteroide podría atravesar la atmósfera terrestre intacto y el tamaño potencial de la explosión si llegara a impactar.

Los astrónomos están monitoreando de cerca la situación, recopilando datos antes de que el asteroide 2024 YR4 se vuelva demasiado débil. "El hecho de que la probabilidad haya aumentado en la última semana no significa que seguirá aumentando", dijo Hugh Lewis de la Universidad de Southampton en el Reino Unido.

En caso de que la probabilidad de colisión aumente aún más, las agencias espaciales podrían considerar estrategias de desviación. Una técnica popular es usar un impactador cinético para colisionar con el asteroide y alterar su trayectoria, un método demostrado por la misión de la NASA Double Asteroid Redirection Test (DART), que cambió con éxito la órbita del pequeño satélite de Didymos en 2022.

Aunque la amenaza del asteroide 2024 YR4 es real, los expertos afirman que es poco probable que impacte en la Tierra en 2032, y es demasiado pronto para especular sobre reubicación o medidas de emergencia. "Aunque el asteroide 2024 YR4 es demasiado pequeño para acabar con toda la vida en la Tierra, podría destruir una gran ciudad, ya que es lo suficientemente grande como para reducir una ciudad entera a escombros", informó The New York Times.

Los científicos esperan que a medida que se recopile más información sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4, la probabilidad de colisión disminuirá a 0%. Los investigadores están analizando datos pasados con la esperanza de encontrar registros olvidados que podrían ayudar a mejorar sus cálculos.

Mientras tanto, la NASA está actualizando constantemente la probabilidad de impacto del asteroide, al igual que la de muchos otros asteroides potencialmente peligrosos (PHAs) que vuelan por el espacio.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.